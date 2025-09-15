Izmanto nepiemēroti

PIESLĒGTIES
Druva
08:40
15.09.2025
180
Garamejot Konteineri

FOTO: Ināra Geseltiņa

“Druvas” lasītāja Ināra Geseltiņa atsūtīja foto ar ainu, kas pirms kāda laika bija redzama pie tekstila konteineriem, kas atrodas Cēsīs, Gaujas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā. Lasītāja ir neizpratnē, vai tiešām cilvēki nesaprot, kādam nolūkam domāti šie sarkanie konteineri.

I. Geseltiņa teic: “Regulāri iznāk te iepirkties, sāpīgi vērot šādus skatus pie konteineriem, kas domāti apģērbiem, nevis sadzīves mantām. Divi bērnu ratiņi stāv jau nedēļu, bērnu barojamais galdiņš, rotaļlietas, apģērbi samesti kaudzē. Ir taču Cēsīs labdarības organizācijas, piemēram, Uzvaras bulvārī 30 “Dzaima”, kur var nodot to, kas pašiem lieks, bet citiem vēl noderīgs. Tur nāk māmiņas, labprāt paņem, ko vajag bērniņiem. Bet, atstājot šādi, viss samirkst un nav lietojams.”

“Druva” sazinājās ar SIA “Eco Baltia Vide”, kas nodrošina sarkanos tekstila konteinerus, un vaicāja, ko iedzīvotājiem darīt, redzot šādu situāciju, un ko uzņēmums dara ar nepiemērotām mantām.
Uzņēmumā paskaidroja, ka konkrētajā reizē bija saplīsusi tehnika, ar ko aizved nodoto tekstilu, tāpēc tā aizvešana aizkavējās, un aicina gadījumos, kad iedzīvotāji redz, ka konteineri ir pārpildīti, zvanīt uz tālruņa numuru, kas norādīts uz tiem, lai varētu reaģēt un situāciju atrisināt.

Tā kā bērnu ratiņi nav tekstils, tad uzņēmumā aicina, ja tie ir labā stāvoklī, tos pārdot vai ziedot labdarības iestādēm, bet sliktā stāvoklī esošus – nogādāt atkritumu šķirošanas punktā. Jebkurā gadījumā konteineros nodotais tekstils tiek pāršķirots, lai atdalītu nederīgo materiālu no atkārtoti izmantojamā. Lai gan arvien ir daudz nodoto mantu, kas neatbilst tekstilam, situācija gadu no gada uzlabojoties.

Tekstila konteineros var nodot drēbes un apavus, kā arī mājas tekstilu – aizkarus, segas, palagus, galdautus. Tekstils jānodod stingri aizsietā maisā. Tas jāievieto konteinerā, nevis tam blakus, lai tas nesamirktu un tādējādi netiktu sabojāts.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
39
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
40
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054