Izmanto nepiemēroti

“Druvas” lasītāja Ināra Geseltiņa atsūtīja foto ar ainu, kas pirms kāda laika bija redzama pie tekstila konteineriem, kas atrodas Cēsīs, Gaujas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā. Lasītāja ir neizpratnē, vai tiešām cilvēki nesaprot, kādam nolūkam domāti šie sarkanie konteineri.
I. Geseltiņa teic: “Regulāri iznāk te iepirkties, sāpīgi vērot šādus skatus pie konteineriem, kas domāti apģērbiem, nevis sadzīves mantām. Divi bērnu ratiņi stāv jau nedēļu, bērnu barojamais galdiņš, rotaļlietas, apģērbi samesti kaudzē. Ir taču Cēsīs labdarības organizācijas, piemēram, Uzvaras bulvārī 30 “Dzaima”, kur var nodot to, kas pašiem lieks, bet citiem vēl noderīgs. Tur nāk māmiņas, labprāt paņem, ko vajag bērniņiem. Bet, atstājot šādi, viss samirkst un nav lietojams.”
“Druva” sazinājās ar SIA “Eco Baltia Vide”, kas nodrošina sarkanos tekstila konteinerus, un vaicāja, ko iedzīvotājiem darīt, redzot šādu situāciju, un ko uzņēmums dara ar nepiemērotām mantām.
Uzņēmumā paskaidroja, ka konkrētajā reizē bija saplīsusi tehnika, ar ko aizved nodoto tekstilu, tāpēc tā aizvešana aizkavējās, un aicina gadījumos, kad iedzīvotāji redz, ka konteineri ir pārpildīti, zvanīt uz tālruņa numuru, kas norādīts uz tiem, lai varētu reaģēt un situāciju atrisināt.
Tā kā bērnu ratiņi nav tekstils, tad uzņēmumā aicina, ja tie ir labā stāvoklī, tos pārdot vai ziedot labdarības iestādēm, bet sliktā stāvoklī esošus – nogādāt atkritumu šķirošanas punktā. Jebkurā gadījumā konteineros nodotais tekstils tiek pāršķirots, lai atdalītu nederīgo materiālu no atkārtoti izmantojamā. Lai gan arvien ir daudz nodoto mantu, kas neatbilst tekstilam, situācija gadu no gada uzlabojoties.
Tekstila konteineros var nodot drēbes un apavus, kā arī mājas tekstilu – aizkarus, segas, palagus, galdautus. Tekstils jānodod stingri aizsietā maisā. Tas jāievieto konteinerā, nevis tam blakus, lai tas nesamirktu un tādējādi netiktu sabojāts.
