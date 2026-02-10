PIESLĒGTIES
Trešdiena, 11. februāris
Vārda dienas: Laima, Laimdota
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ieber pelnus un nodedzina konteinerus

Sarmīte Feldmane
16:56, 10. Feb, 2026

Pakalpojums pieejams. Sadzīves atkritumu konteineru laukumā L. Kalēju ielā 5. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsīs sadzīves atkritumu konteineru laukumā L. Kalēju ielā 5, kas pieejami tikai vecpilsētas iedzīvotājiem, tagad uzstādīti divi pārvietojamie konteineri. Triju stacionāro konteineru vietā palikuši divi.   

“Vienu konteineru nodedzināja. Tā vietā uzstādījām divus pārvietojamos. Somijā ražotājam ir pasūtīts jauns konteiners, jāgaida, kamēr piegādās,” stāsta “ZAAO” Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra vadītājs Mārtiņš Vīgants un piebilst, ka viens stacionārais konteiners maksā ap diviem tūkstošiem eiro, tāpat arī atvešana, uzstādīšana.

M. Vīgants atzīst, ka ir grūti pateikt, kāpēc izcēlās ugunsgrēks, bet, visticamāk, kāds konteinerā iebēris karstus pelnus. Tas, ka varētu būt ļaunprātīga dedzināšana, netiek apsvērts. “Konteiners no karstuma sakusa, tas nav izmantojams. Šoziem Cēsīs tas ir pirmais gadījums. Iepriekš ugunsgrēkā tika bojāts tikai maiss, ne pats konteiners. Tad no konteinera izsūca dzēšanai salieto ūdeni, ielika jaunu maisu un konteineru varēja izmantot,” pastāsta M. Vīgants un atklāj, ka pērnruden Limbažos bija līdzīgs gadījums. Taču tur nodega zemē ieraktais konteiners un problēma    bija daudz lielāka, jo vispirms tas jāizrok, tad jaunais jāierok.

“Nesot pelnus uz konteineru, ir jāpārliecinās, ka ne tikai virspusē, bet arī dziļāk nav palikusi kāda oglīte, kas var sākt gruzdēt un aizdegties,” atgādina M. Vīgants.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Vai Cēsis kļūs lielākas

17:16, 10. Feb, 2026

Bez pārtraukuma attīstīties

02:00, 5. Feb, 2026

Cenas par uzturēšanos pansionātos pieaug. Brīvu vietu praktiski nav

02:00, 7. Feb, 2026

Brauc paezera ledu un sabojā laipu

08:02, 10. Feb, 2026

Jaunajā mājvietā liek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

02:00, 11. Feb, 2026

Izsolei Cēsu industriālā parka teritorijā pieejami četri zemes gabali

02:00, 10. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Viedtālruņu spožums un posts

17:55, 10. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Maģiskās paaudžu atšķirības informācijas uztverē

16:59, 10. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Būt žurnālistam un nebūt apdraudētam

12:33, 5. Feb, 2026
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Izpratne par ekonomiku no dzīves pieredzes

12:32, 2. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pēc pasaules“labākajiem” paraugiem

12:31, 31. Jan, 2026

Tautas balss

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Prieks, ka var slidot

08:36, 4. Feb, 2026
Trīs bērnu māmiņa raksta:

“Priecājos, ka Cēsu novadā izveidots tik daudz slidotavu. Tās ierīko ne tikai pašvaldības, bet arī […]

Kādam arī jākopj telpas

12:35, 2. Feb, 2026
J. raksta:

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie […]

Sludinājumi

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]