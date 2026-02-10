Ieber pelnus un nodedzina konteinerus

Cēsīs sadzīves atkritumu konteineru laukumā L. Kalēju ielā 5, kas pieejami tikai vecpilsētas iedzīvotājiem, tagad uzstādīti divi pārvietojamie konteineri. Triju stacionāro konteineru vietā palikuši divi.
“Vienu konteineru nodedzināja. Tā vietā uzstādījām divus pārvietojamos. Somijā ražotājam ir pasūtīts jauns konteiners, jāgaida, kamēr piegādās,” stāsta “ZAAO” Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra vadītājs Mārtiņš Vīgants un piebilst, ka viens stacionārais konteiners maksā ap diviem tūkstošiem eiro, tāpat arī atvešana, uzstādīšana.
M. Vīgants atzīst, ka ir grūti pateikt, kāpēc izcēlās ugunsgrēks, bet, visticamāk, kāds konteinerā iebēris karstus pelnus. Tas, ka varētu būt ļaunprātīga dedzināšana, netiek apsvērts. “Konteiners no karstuma sakusa, tas nav izmantojams. Šoziem Cēsīs tas ir pirmais gadījums. Iepriekš ugunsgrēkā tika bojāts tikai maiss, ne pats konteiners. Tad no konteinera izsūca dzēšanai salieto ūdeni, ielika jaunu maisu un konteineru varēja izmantot,” pastāsta M. Vīgants un atklāj, ka pērnruden Limbažos bija līdzīgs gadījums. Taču tur nodega zemē ieraktais konteiners un problēma bija daudz lielāka, jo vispirms tas jāizrok, tad jaunais jāierok.
“Nesot pelnus uz konteineru, ir jāpārliecinās, ka ne tikai virspusē, bet arī dziļāk nav palikusi kāda oglīte, kas var sākt gruzdēt un aizdegties,” atgādina M. Vīgants.
