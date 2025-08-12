PIESLĒGTIES
Gaujas baseina upēs paaugstināts ūdenslīmenis

Agnese Leiburga
00:00
13.08.2025
10
Gauja1

Gauja pie Cēsīm. FOTO: Arita Lejiņa

Gaujas baseina upēs un kopumā Latvijas valsts austrumdaļas upēs ūdenslīmenis pēc aizvadītajām lietavām ir paaugstināts. Lietus uzplūdu maksimumi šovasar ir lielāki nekā šī pavasara palos, zina teikt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti.

Maija vidējā upju notece Gaujas baseinā bija krietni virs ilg­gadēji vidēji novērotajām vērtībām – 116% no normas, paskaidro LVĢMC. Arī jūnijā un jūlijā Gaujas baseinā tika novērots ekstremāli liels ūdenīgums (upju notece) – attiecīgi 363% un 356% no normas vērtībām.

“Pēc ilgstošām lietavām Gaujas un to pieteku ūdens līmenis ir biji ļoti mainīgs, novērojumi un dati liecina, ka augstāks nekā iepriekšējās vasarās,” “Druvai” apstiprina arī Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Mārtiņš Zīverts. Viņš piebilst: “Pie attiecīga ūdens līmeņiem plūdu riska zonas izveidojas gar upes krastiem, plūdu tiešo ietekmju zonās- vecupēs, palienēs, ieplakās un tamlīdzīgās vietās:”

Jāpaskaidro, ka Gaujas upju baseinu apgabals atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Šai apgabalā ietilpst Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī ietekošo mazo upju baseini, kā arī Burtnieku ezers ar tā pietekām. Apgabala kopējā platība ir 13051 km² jeb 20,2 % no valsts kopējās teritorijas.

Kā informē LVĢMC, lietus radīti plūdi ir saistīti ar nokrišņu daudzumu, intensitāti un izplatības areālu, kas mazajās upēs var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos un teritoriju applūšanu. Pilsētās intensīvi nokrišņi var radīt strauju ūdens pieplūdumu un pārsniegt lietusūdeņu noteksistēmu maksimālo novadītspēju.

“Copernicus” Eiropas plūdu informācijas sistēmas (EFAS) aprēķini rāda, ka pašlaik Latvijas austrumu daļā augsnē uzkrā­jas anomāli augsts mitruma daudzums. Arī LVĢMC dati liecina, ka sausuma un mitruma rādītājs (SPI) Latvijā trīs mēnešu periodā valsts austrumu daļā ir ekstremāli augsts. Kad augsne kļūst pārmitra, tā vairs nespēj uzsūkt ūdeni lietainā laikā, un tā rezultātā upju ūdenīgums un ūdenslīmenis upēs ir paaugstināts. Tas ne tikai rada applūšanas riskus, bet arī veicina upju krastu eroziju.

Par šo faktu Latvijas Uni­ver­sitātes asociētais profesors Ģirts Stinkulis teic: “Upju krastu erozijas process ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, bet visvairāk no upes ūdens apjoma, straumes ātruma un krastos esošo nogulumu noturības pret izskalošanu. Lat­vijas upju krastos pārsvarā atsedzas leduslaikmetā vai pēc tā veidojušies nenoturīgi nogulumi, kuri samērā viegli nobrūk un ir izskalojami. Izturīgāki ir senie devona perioda smilšakmeņi un dolomīti, kuri atsedzas, piemēram, Gaujas un Daugavas krastos. Ilgstošas lietavas palielina gan ūdens apjomu, gan straumes ātrumu upēs. Turklāt palielinātā mitruma dēļ paaugstinās grunts­ūdens līmenis un samazinās nogulumu noturība pret izskalošanu. Pieaug arī nogāžu procesu (gravu veidošanās un noslīdeņi) iespējamība. Tādējādi ilgstošas lietavas būtiski sekmē upju krastu eroziju.”

Savukārt M.Zīverts akcentē paaugstināta ūdenslīmeņa ietekmi uz infrastruktūru. Viņš stāsta, ka augstais ūdens līmenis Gaujā un tās pietekās rada papildu riskus laivotājiem, makšķerniekiem un dabas baudītājiem pie ūdens. Infrastruktūru negatīvi ietekmē galvenokārt intensīvās lietusgāzes, kas appludina zemākās vietas un bojā taku un ceļu virskārtu, veidojas izskalojumi un zemes erozija. “Vairākos dabas taku posmos Siguldā, Sigulda – Mur­jāņi pēc stiprām lietavām applūduši taku posmi, izveidojot vairāku metru 10 -30 centimetru dziļas ūdens bedres. Šādos apstākļos koka konstrukciju – tiltu, laipu -virsmas kļūst slidenas, un mitrums būtiski ietekmē tās kalpošanas laiku un lietošanas drošumu,” atzīst M.Zīverts.
Šonedēļ vēl katru dienu kādā no valsts reģioniem bija paredzams lietus, vietām ari pērkona negaiss, tāpēc vides izžūšana un ūdenslīmeņa pazemināšanās intensitāte nebūs ātra, bet intensīvu lietusgāžu gadījumā var tikt novērota atkārtota ūdenslīmeņa paaugstināšanās ūdenstilpēs.

Jūlijs bija nokrišņiem bagāts, gandrīz visās novērojumu stacijās tika pārsniegta nokrišņu mēneša norma. Arī augusta pirmās dienas vietām atnesa stipru lietu, lielākais nokrišņu daudzums ir reģistrēts Rīgā, kur līdz 4. augustam nolija 43.5 mm, kas ir jau gandrīz puse no mēneša normas.

Jūlijā vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +18,9 °C, kas ir 1,1 °C virs mēneša normas. Jūlijā pārsniegti 23 staciju nozīmes diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi un viens Latvijas diennakts rekords. Jūlijs bija 41% mitrāks par normu. Visvairāk nokrišņu novērots Daugavpilī un citās novērojumu stacijās Latgalē un Austrum­vidzemē, kur pēdējo trīs mēnešu periods bijis ekstremāli mitrs. Jūlija sākumā vidējā gaisa temperatūra strauji paaugstinājās, 3. jūlijā uzstādot diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordus 23 novērojumu stacijās, kā arī jaunu šī datuma Latvijas rekordu Mērsragā un Rīgā. Pēc tam vidējā gaisa temperatūra bija mainīga, taču, sākoties ar jūlija 2. dekādi, tā bija stabili augstāka par normu, un Ainažos reģistrēts nedēļu ilgs karstuma vilnis.

Kaives pagasts nosvin sešas desmitgades

06:29
13.08.2025
6

Sirsnīgā gaisotnē, saaicinot ciemos kaimiņus, rīkota Kaives pagasta 60.jubileja. Kaivēnieši viesus uzņēma parka estrādē, kuru bija krāšņi izrotājuši ar ziediem no pašu dārziem un pļavām. Pagasta robežas garums ir 98,2 kilometri, un Kaivei ir astoņi kaimiņi – Tau­renes, Mazozolu, Vecpiebalgas, Inešu pagasts, Zaubes, Skujenes, Jumurdas    un Ērgļu pagasts. Visi tika aicināti uz dzimšanas dienu, […]

Kaives Jub3

“Raitais solis” aizkustina svētkos Bradfordā

00:00
12.08.2025
63

Deju ansambļa “Raitais solis” 44 jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās    3. Eiropas Latviešu kultūras svētkos jeb ELKS Bradfordā Lielbritā­nijā. Cēsnieki bija vienīgais amatiermākslas kolektīvs no Latvijas. “Tas ir notikums, kas paliks atmiņā,” saka ansambļa vadītājs Andis Kozaks. ELKS pulcēja 41 kolektīvu no 13 valstīm. Svētkos piedalījās kori, deju un folkloras kopas, teātri, orķestris, […]

Raitie1

Cēsu teātra vasaras misija – atrast sirdsdāmu opim

00:00
11.08.2025
58

Jūlija izskaņā pirmizrādi piedzīvoja Cēsu teātra uzvedums “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” Tas ir dzīvespriecīgs, muzikāls mūsdienu stāsts, iedvesmojoties no Rūdolfa Blaumaņa stāstiem “Īsa pamācība mīlēšanā” un “Brīnumzālīte”. “Šis Cēsu teātrim ir īpašs gads, 150 gadus Cēsīs tiek spēlēts teātris latviešu valodā! Ir jāsvin! Un “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” ir trešais jauniestudējums, kas šogad piedzīvo pirmizrādi. […]

Sirdsdâma Opim 1

Simtgadniece saņem ziedus un laba vēlējumus

00:00
10.08.2025
71
6

Uz Emīlijas Kalniņas 100. dzimšanas dienas svinībām Cēsu pilsētas pansionātā 5. augustā bija pulcējušies jubilāres ģimenes locekļi, pansionāta darbinieki un viesi. Gaviļniece saņēma muzikālu sveicienu un daudz sirsnīgu vārdu. Pansionāta direktora pienākumu izpildītājs Arkādijs Suš­kins pastāstīja, ka jubilārei no 124 iestādes klientiem ir visgarākais mūžs. Savā dzimšanas dienā viņa jau no rīta bijusi smaidīga un […]

Simtgadniece

Ogu stādījumos raža maza. Dārzeņi vēl aug

00:00
09.08.2025
158
2

“Pirmdien no rīta bija tik skaistas avenes! Pēcpus­dienā uznāca pamatīgs lietus ar pērkonu, ogas izmērcēja,” stāsta SIA “Līgatnes ābele” agronome Gaida Grava un piebilst, ka pašai pie mājas netālu no aveņu lauka reģistrēti    15 milimetri nokrišņu. Aveņu stādījumos ražas laikā parasti ogu lasītāju netrūkst, uz Līgatni brauc ne tikai no tuvējiem novadiem. “Nereklamējam, lai […]

Avenes

Vakarēšana ar meža stāstiem

00:00
08.08.2025
64

Dzērbenes pilī vakars bija veltīts mežkopībai un medniecībai Dzērbenes pusē. Vēstures interešu kopa “Serben” bija sagatavojusi novadnieku atmiņu stāstus, kā mežā saimniekots agrākos gadsimtos. Jautri bija medniekstāsti, kuros, protams, bez pārpratumiem un dažkārt neizskaidrojamām situācijām neiztikt. Dzērbenietis Jānis Gobiņš ir ilggadējs    meža darbinieks    un mednieks. Viņš arī pats izzinājis, kā vēl pirms viņa […]

Mednieki1.

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
5
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
23
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
41
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
43

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
22
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
20
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
16
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
41
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
67
1
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Citi

22:30
11.08.2025
10

Citi

22:08
17.07.2025
24

