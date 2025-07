Gaidpilni, stiprinoši un vienoti

Plašajā programmā viens no Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumiem šodien, 8.jūlijā, ir kokļu mūzikas koncerts “Dzīslojums” Dailes teātrī, kurā piedalās 56 koklētāju ansambļi.

Koncerta aprakstā lasāms: “Koncerta daudzslāņainais repertuārs ar maigumu satvers skatītāja roku, lai vestu līdzi pa krāsainajiem ceļiem un taciņām, kuras iedzīvina koklētāju rokas. Tās izvilina no stīgām gan jautrus tautas dančus un dvēseliskas melodijas, gan mūsdienu balādes un šūpuļdziesmu maigumu.”

No Cēsu novada koncertā piedalās Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kokļu ansambļa “Wendenkokle” jaunākā grupa, ko vada Ilze Žvarte, un vecākā grupa, ko vada Ieva Kalēja. Ilze Žvarte būs arī viena no koncerta diriģentēm, diriģējot “Teiku par kokli”.



“Druva” mēģinājuma laikā satika vecāko grupu meitenes un vadītāju. Koklētājas pastāstīja, ka ar prieku gaida svētku koncertu. Līvija Mētra Mekša teic, ka kokli spēlē jau piecus gadus un priecājas, ka apgūto repertuāru varēs izspēlēt svētkos. Arī Madara Lapuķe vērtē, ka gatavošanās bija ilga, gan šovasar, gan arī aizvadītajā vasarā arī brīvlaikā bija mēģinājumi: “Tāpat mums bija koncerti, kuros auditorijai izspēlējām svētku repertuāru, līdz ar to esam sagatavojušās. Man visvairāk patīk skaņdarbs “Atbalsis”, tas ir viens no pirmajiem, ko no jauna apguvām, tam ir ļoti skaista melodija un atbalsis melodijā.”



Skolotāja Ieva Kalēja pastāsta, ka kokles spēles apguvei nepieciešama neatlaidība, tas nav izdarāms īsā laika sprīdī, tāpēc vērtē, ka koklētājas ir apveltītas ar pacietību un neatlaidību. Tāpat viņa zina teikt, ka atsevišķs koklētāju koncerts Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ir tikai kopš 2015. gada, turklāt pa vidu viens svētku gads aizvadīts pandēmijas zīmē. Daloties domās par svētkiem, I. Kalēja saka: “Sajūtas ir ļoti gaidpilnas, svētkos visi latvieši, ne tikai koklētāji, ir vienoti. Šī īpašā sajūta ir ļoti stiprinoša un stiprina arī ikdienā, dod nosvērtību, padziļina patriotismu. Man arī ļoti patīk redzēt ne tikai šajos lielajos svētkos, bet jebkurā koncertā, kā koklētājām mirdz acis, redzu, ka meitenes spēlē ar lielu prieku un aizrautību. Īpašs prieks par bērniem un jauniešiem, kuriem šie būs pirmie lielie svētki. Daļa vecākās grupas meiteņu ir piedalījušās pieaugušo dziesmu un deju svētkos. Tiem, kuri šādā lielā notikumā būs pirmo reizi, būs iespēja uzzināt, cik ļoti pozitīvi tādi svētki uzlādē, cik fantastiskas sajūtas sniedz.”



Koklētāju kolektīvs Rīgā pavadīs pāris dienu, ne tikai koncertējot, bet arī izbaudot citus pasākumus, apskatot pašu radītās pērles, kā arī vienojoties kādā atpūtas pasākumā. Kolektīvs mājās atgriežas jau šovakar vēlu vakarā, lai galvaspilsētā atgrieztos svētku izskaņā, pievienojoties gājienam.

Tāpat šodien Latvijas Etnogrā­fiskajā Brīvdabas muzejā folkloras kopa “Piebaldzēni” (vadītāja Ieva Damroze) piedalās folkloras kopu programmā “Dindaru, dandaru, radu novadu rakstus”. Programmu veido katras folkloras kopas sagatavotais lokālā tradīcijā balstīts priekšnesums. “Piebaldzēni” ir sagatavojuši tēmu “Piebalgas Ozoli”.



Vēl vakara izskaņā arēnā notiks simfoniskās mūzikas lielkoncerts “Daudzskanīgais debesjums”, kas ir unikāls gan katra jaunā orķestra mūziķa dzīvē, gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas bagātināšanā. Pirmo reizi Latvijā izveidots viens grandiozs jauniešu simfoniskais orķestris, kurā spēlē 1000 dalībnieku no 30 Latvijas izglītības iestāžu simfoniskajiem un kamerorķestriem, arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kamerorķestra.



Koncertā skanēs latviešu komponistu mūzika. Īpaši šim koncertam ir radīti jaundarbi, kā arī skaņdarbu aranžējumi nestandarta simfoniskā orķestra sastāvam. Koncertu vizuāli bagātinās videoprojekciju un gaismu partitūras.