Festivāls, kuru grūti raksturot vārdiem – tas ir jāsajūt un jāizbauda pašam

Skujenē šogad gaidāms vēl viens īpašs notikums – festivāls “Terra”. Raimonds Jermaks ir viens no tā organizatoriem.

Viņš festivālu nosauc par starptautisku notikumu, jo dalībnieki uz Skujeni sabrauks no dažādām pasaules vietām, tostarp Indijas, ASV, Japānas un citām. “Esmu dzimis un audzis Skujenē. Vairāk nekā pēdējo gadu desmitu esmu pavadījis ceļojot. Esmu daudzviet piedalījies festivālu rīkošanā, galvenokārt veidojot projekciju priekšnesumus, bet Latvijā līdz šim šo mākslas veidu cilvēki tik plaši iepazinuši vēl nav.” Raimonds teic, ka pasākums ir tāda kā pasaules draugu satikšanās – satiekas domubiedri no dažādām valstīm. “Lielā daļa festivāla apmeklētāju, spriežot pēc biļešu tirdzniecības, būs ārvalstu viesi. Viņi uz Skujeni atbrauks no Indijas, Japānas, Dānijas, Vācijas, ASV un citām valstīm.” Raimonds teic, ka nav viegli izskaidrot, kas tad ir festivāla pamata doma un sagaidāmais repertuārs, tā esot vesela kultūra, kuru vārdos ietērpt teju nav iespējams: “Tie, kas šajā kultūrā ir, to saprot bez vārdiem. Es ļoti ātri iemīlēju šo subkultūru un uz cita veida pasākumiem, ko ierasti ļaudis apmeklē, gandrīz vairs nedodos. Cilvēki Skujenē nav redzējuši tāda mēroga projekcijas. Tā kā resursu tāda veida aktivitātēm Latvijā nav, tad es ierasti dodos uz ārvalstīm, lai to darītu. Bet tagad iespēja piedzīvot šo būs tepat Skujenē.”



Raimonds vērtē, ka Latvijā rīkotie atpūtas pasākumi caurmērā ir līdzīgi– cilvēki dodas uz notikumu, patērē alkoholiskos dzērienus, un tā arī ir visa izklaide. Viņš grib parādīt, ka var būt arī citādi – ka var būt jēgpilna izklaide, brīvā laika pavadīšana ar kultūras pienesumu bez alkohola lielos apjomos. “Esmu pieradis, ka lielājā daļā brīvdabas festivālu un lielāku pasākumu Latvijā liels uzsvars ir uz teltīm, kurās tirgo alkoholiskos dzērienus. Es domāju, ka var arī fokusēties, piemēram, uz mākslu, veidot jaunus kontaktus, kārtīgi izdejoties, iemācīties jaunas prasmes un vienkārši pamēģināt absorbēt jaunu kultūru, no kuras varbūt iespējams iemācīties ko tādu, kas var pozitīvi ietekmēt visu turpmāko dzīvi. Brīvā, nepiespiestā vidē cilvēki mēdz daudz efektīvāk apmainīties ar informāciju. Iepriekš Latvijā cilvēki ir bijuši ļoti ieinteresēti par līdzīgām aktivitātēm, atsauksmes ir labas.”



Galvenā doma, ko Raimonds izceļ, ir dzīves mainīšana uz labo pusi. “Uz šiem pasākumiem nereti atnāk cilvēki, kas jūtas dzīvē apjukuši, iestrēguši. Tad viņi pasākumā saredz un sajūt kaut ko, ko nevar izskaidrot. Un viņu dzīve piepeši mainās uz labo pusi! Piemēram, kāds cilvēks, kam ir problēmas ar alkoholu, atnāk uz festivālu un pēc tā pārstāj to lietot pavisam. Tas mēdz notikt netīši, cilvēki vienkārši mēdz iedvesmoties un tā rezultātā reflektēt un “apskatīt” savu dzīvi no cita skatupunkta. Tā ir kā tāda kolektīva psihoterapija. Tas ir liels sasniegums un lielākais gandarījums mums, festivāla rīkotājiem. Tas nav galvenais mērķis, bet tāds ļoti netīšs, patīkams blakusefekts,” pastāsta Raimonds.



Radniecīgos festivālos allaž izdodas atrast kopīgo starp līdzīgi domājošiem, kā arī cilvēki, kam šādi pasākumi ir jauni, mēdz iedvesmoties, iemācīties ļoti daudz jauna, ieraudzīt dažādus dzīves­veida modeļus, idejas un prasmes. “Man ļoti interesē psiholoģija, tāpēc fascinē, kad redzu, kā cilvēki mainās pēc šādu festivālu apmeklējuma. Es šo notikumu raksturoju, iespējams, mazliet citādi nekā galvenie organizatori no Indijas. Manuprāt, svarīgākais ir psiholoģiskais aspekts, šis ir psihedēliskās mūzikas un mākslas festivāls. Tāds nosaukums gan lielajam vairumam cilvēku neko daudz neizsaka – viņi,iespējams, redz tikai krāsas, interesantus motīvus.”



Raimonds aicina atcerēties, ka šajā pasākumā psihedēliskā mūzika iet roku rokā ar projekcijām, priekšnesumiem, mākslu, meistarklasēm, tos nav iespējams nodalīt, tas ir vienots mākslas darbs – pieredze. “Festivālā būs ne tikai māksla, būs arī cilvēki, kas stāstīs par zinātnes tēmām, būs meistarklases, priekšnesumi, kolektīvas atrakcijas. Galvenokārt esmu atbildīgs par skatuves projekcijām un projekciju mākslinieku organizēšanu. Taču kā jau visi “Terra” ģimenes biedri daru visu, kur var palīdzēt,” piebilst Raimonds.



Festivāls “Terra” Skujenē notiks Mācītājmuižā. Uz festivālu aicināti gan jauni, gan gados vecāki. “Ieeja gan ir par maksu. Cilvēki reizēm aizmirst, ka ieejas maksu veido tīri organizatoriskie izdevumi, jo tā ir krietna summa, kas jāziedo, lai uz Skujeni atgādātu māksliniekus no, piemēram, ASV, Āzijas un citām vietām. Vietējiem cilvēkiem no Skujenes apkaimes un Latvijas ieejas maksa būs zemāka.”