Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt pieaugušie Vidzemē?

Druva
13:06
24.10.2025
10
Publicitātes Foto Atjaunini Prasmes Un Zināšanas

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, kokrūpniecības, lauksaimniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību un pārtikas rūpniecības nozarēs.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2024. gada dati liecina, ka ar augstāko izglītību Latvijā tiek nodarbināti 87 % darbspējīgo pieaugušo, bet bez vidējās izglītības – tikai 65 %, un nākotnes darba tirgus prasīs vēl augstāku kvalifikāciju, īpaši digitālo prasmju jomā.

Vidzemes iedzīvotājus aicina izmantot pieaugušo izglītības iespējas

Lai sniegtu pieaugušajiem Latvijā kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas, pērn Valsts izglītības attīstības aģentūra izstrādājusi prasmju pārvaldības platformu STARS (stars.gov.lv), kas palīdz pilnveidot digitālās un profesionālās prasmes vai pārkvalificēties, veicinot konkurētspēju darba tirgū. Platformā iespējams izveidot individuālo mācību kontu (IMK), atrast mācības atbilstoši savām interesēm gan klātienē, gan attālināti, kā arī saņemt karjeras konsultantu atbalstu.

“Mūsdienās mācīšanās visa mūža garumā kļūst par neatņemamu karjeras un dzīves kvalitātes sastāvdaļu. Platforma STARS palīdz cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un pieredzes atrast tieši sev piemērotākās mācības profesionālajai attīstībai. Būtiski uzsvērt, ka šobrīd STARS iespējas izmanto jau vairāk nekā 30 000 Latvijas iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 90 % ir pieteikušies mācībām,” uzsver Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.

Šobrīd Vidzemē ir iespējams apgūt aprūpētāja, automehāniķa, elektromontiera, elektrotehniķa, gaļas produktu izgatavotāja, lopkopības tehniķa, mehatronisku sistēmu tehniķa, metinātāja, mežsaimniecības tehniķa un vides tehniķa profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, kokrūpniecības, lauksaimniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību un pārtikas rūpniecības nozarēs.

“Darba tirgū šobrīd īpaši pieprasīti ir speciālisti enerģētikā, IT un metālrūpniecībā – jomās, kur prasmes vislabāk apgūstamas tieši klātienē. Tāpēc aicinām pieaugušos izmantot iespēju mācīties praktiski, darbojoties reālā vidē un apgūstot profesiju, kas sniedz stabilitāti un pieprasījumu darba tirgū. Platforma STARS ļauj atrast šīs iespējas sev tuvākajā vietā un pieteikties mācībām ar valsts līdzfinansējumu,” uzsver E. Purmale-Baumane.

Mācības pieejamas arī attālināti

Kopumā platformā STARS pieejams gan klātienes mācību piedāvājums visos Latvijas reģionos, gan iespēja mācīties attālināti, pilnveidojot programmēšanas, datu analīzes, procesu automatizācijas un mākslīgā intelekta prasmes, kā arī citas darba tirgū aktuālas kompetences.

Platformā šobrīd atrodamas izglītības programmas gan bez maksas, gan ar personas līdzmaksājumu. Savukārt personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu mācības ir pilnībā bez maksas, un papildus tiek nodrošināta arī transporta izmaksu kompensācija.

Par pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes uz zināšanas!”

Kampaņā “Atjaunini zināšanas un prasmes!” VIAA aicina ikvienu iedzīvotāju regulāri pilnveidot savas prasmes un zināšanas, izveidojot individuālo mācību kontu prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv). Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītība jebkurā vecumā ir dabiska un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma aicināts izveidot savu individuālo mācību kontu platformā stars.gov.lv – sperot pirmo solis pretī jaunām zināšanām, prasmēm un ilgtspējīgai karjerai.

Platformu izstrādā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” ietvaros, un tās mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības sistēmu, kas nodrošinās individuālus mācību risinājumus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

Stars Viaa Logo

Kā parasti, oktobra pēdējā svētdienā pārejam uz ziemas laiku

11:03
24.10.2025
8

Svētdien pulksteņa rādītāji būs jāpagriež  vai jāiestata stundu atpakaļ. Tas, protams, attiecas uz pulksteņiem, kas nav savienoti ar internetu un kuriem rādījuma maiņa nenotiek automātiski. Atbilstoši normatīvajiem ak­tiem Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs no vasaras laika pāreja uz joslas laiku šogad notiek 26. oktobrī plkst. 4.00. Ierasti mēs pulksteņa rādītāju pagriešanu rudenī saucam […]

Mateo Gobo Photography

Jāņa Ābeles dokumentālā filma “Testaments” piedzīvos pirmizrādi Riga IFF

10:28
24.10.2025
10

Otrdien, 21. oktobrī, Rīgas starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs “Testaments” – stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc festivāla filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citur Latvijā. Filma Testaments ir aizraujošs piedzīvojums ar vienu no dīvainākajām pēcnāves vēlmēm, kāda jebkad izteikta. Mūsdienu […]

Testaments Imermanis

Cēsīs tiekas Latvijas arhitekti

00:00
24.10.2025
28

Turpinot ikgadējo tradīciju Pasaules arhitektūras dienu atzīmēt kādā no Latvijas reģioniem, šogad Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību aicināja uz pasākumiem Cēsīs un Cēsu novadā, kas notika divu dienu garumā – 16. un 17. oktobrī. Pirmajā dienā nozares speciālisti iedziļinājās likumdošanas aktualitātēs. Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji pievērsās Arhitektūras likumam, iepirkumu un konkursu praksei, […]

Arhitekti 2

Apgūst prasmes un paveic vajadzīgu darbu

00:00
23.10.2025
61

Rosība Cēsu kopienas centrā “Gaujaslīči” bija dzirdama plašā apkaimē. Tika zāģēta malka, un, kad darbā iesaistīti ripzāģis un motorzāģis, to nevar nedzirdēt. Vispirms bija informācija par to, kas jāievēro, ko nedrīkst darīt, kur jāuzmanās, strādājot ar zāģi vai tā tuvumā, un kā rīkoties, ja atgadās kaut kas negaidīts. Tad saruna par to, kā  ar pieejamiem materiāliem […]

Malka3

Kultūra ir veselība

00:00
22.10.2025
41

Pirmo reizi Latvijā aizvadīta starptautiska konference, kas veltīta kultūras un veselības nozaru sadarbībai. Konference “Kultūra un veselība. Ceļā uz noturīgu nozaru sadarbību Latvijā” notika kon­certzālē “Cēsis”, klātienē un tiešsaistē pulcējot politikas veidotājus, pētniekus, praktiķus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no dažādām Eiropas valstīm. Mērķis- dalīties pieredzē un meklēt atbildes uz jautājumu, kā kultūra var kļūt par […]

Kult Ves (2)

Divi jaunieši Lodes stacijā uzkāpuši uz vilciena jumta

10:26
21.10.2025
820

Lodes dzelzceļa stacijā divi 16 gadus veci jaunieši uzkāpa uz vilciena jumta brīdī, kad vilciens Valmiera–Rīga bija kustībā. Vilciena vadītājs pamanīja notikušo, apturēja sastāvu, un jaunieši tika nodoti policijai. Par notikušo uzsākta administratīvā pārkāpuma process. Policija atgādina, ka uzkāpšana uz vilciena jumta ir ārkārtīgi bīstama un aicina skolēnus rudens brīvlaiku pavadīt droši un prātīgi. 20.oktobrī […]

Images

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
25
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
26
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
39
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
38

Tautas balss

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
27
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
28
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
21
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
36
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
24
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

