CVĢ pārbūves garajam un sarežģītajam stāstam tuvojas noslēgums, skolēni un skolotāji drīz saņems spožas telpas

Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) vēsturiskajā ēkā pēc vērienīgās rekonstrukcijas izveidota mūsdienīga mācību vide. Vairs nav ilgi, kad pārbūvēto skolu būs izvērtējušas visas atbilstošās institūcijas un tajā sāksies ikdienas mācību darbs.



“Mērķis, ka pavasara brīvlaikā skola no pagaidu mācību vietas Raunas ielā pārvācas un ģimnāzija jauno darba cēlienu sāk šeit, atjaunotajā ģimnāzijā, ir spēkā,” otrdien, 18.februārī, kārtējā būvdarbu sapulcē “Druvai” teica Cēsu novada domes izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte.

“Druvas” apmeklējuma lai­kā jau varēja redzēt, ka būv­nie­­ki gatavojas ēku nodot tās saim­niekiem – skolēniem un sko­lotājiem. Ceturtais stāvs jau sagatavots būvdarbu pieņemšanas komisijai, trešajā stāvā strādnieki ar putekļsūcējiem tīrīja gaiteni, zemākos stāvos pielaboja kādu skrambu. Izstaigājot ģimnāzijas ēku kopā ar novada domes un darbu izpildītāju “RERE MEISTARI” pārstāvjiem un CVĢ vadību, “Druva” pārliecinājās par skolā radīto pievilcīgo un ērto vidi, kas ļauj pilnveidot mācību darba organizāciju un nodrošina skolēnu un skolotāju labbūtību.



CVĢ direktore Ina Gaiķe, jautāta, kā jūtas, redzot, ka vērienīgais projekts tuvojas noslēgumam un pavisam drīz ģimnāzija sāks darbu jaunajās telpās, ar smaidu atzina: “Esmu šeit bieži, jau no pašiem darbu sākumiem, esmu redzējusi pārmaiņas, bet, kad apskatīt paveikto atnāca divas kolēģes, ģimnāzijas ilggadējas skolotājas, viņas pirmajā mirklī nevarēja parunāt, aizsitās elpa no saviļņojuma, cik ļoti te patīk. Tas ir lielākais gandarījums par to, ko visi kopā te esam sastrādājuši.”



Ēkā izveidotas vairākas jaunas klašu telpas, tajā skaitā rekonstruējot pagrabu, kur ierīkota arī garderobe. Cokolstāvā izbūvēti četri fizikas mācību kabineti. Otrajā stāvā izveidota telpa metodiskajam centram, to var pārdalīt ar starpsienu un izmantot kā divas klases. Ģimnāzija iegūst plašu bibliotēku un lasītavu, kam paredzēta jaunceltā piebūve. Sienas stiklojums reizē it kā atver pirmā stāva gaiteni, ko tagad piepilda gaisma. Citu stāvu gaiteņos ierīkotas atpūtas vietas, kur piesēst brīvstundā, parunāties vai atkārtot kādu mācību vielu, ir arī iespēja uzlādēt viedierīces. Katrā stāvā ir pieejams dzeramais ūdens un ar modernu santehniku aprīkotas labierīcības. Vides pieejamībai skolā ierīkots lifts. Tas ir tūlīt redzamais, bet projekts ietver vēl citus būtiskus darbus. B.Eglīte pastāsta, ka sakārtota siltumapgāde, ventilācija, elektroapgāde, izbūvēti vadi un kabeļi datortīklu sistēmas sakārtošanai, tiks labiekārtota teritorija.



Klašu iekārtošana ģimnāzijā, protams, vēl nav sākta, bet daļa jauno, ergonomisko mēbeļu mācību telpu aprīkošanai jau nogādāta ēkā. Tās nopirktas pagājušajā gadā, pakāpeniski tiek vestas uz ģimnāziju un ievietotas telpās, kurās remonta darbi pabeigti, atliks tikai izsaiņot. Mēbeļu pārvešanā aktīvi iesaistās ģimnāzistu vecāki. CVĢ direktore saka: “Skolēnu vecāki ir ļoti ieinteresēti, atsaucas ik pārcelšanās talkai, interesējas, kad būs nākamā. Nu jau drīz, plānojam pēc nedēļas.” Jautāta, vai visas mēbeles skolā jaunas, I.Gaiķe pasmaida, ka no iepriekšējām būs tikai krēsli skolotājiem, skolēniem viss pilnīgi jauns. Klases tiek aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tajā skaitā interaktīvajām tāfelēm, nodrošināts interneta pieslēgums.



“Druva” jau rakstījusi, ka CVĢ rekonstrukcija finansēta no Eiropas Reģio­nā­lās attīstības fonda līdzekļiem. Ar būvdarbu veicēju SIA “RERE MEISTARI” pašvaldība līgumu par 3, 152 miljoniem eiro parakstīja 2022.gada jūnijā. Līgumā kā izpildes termiņš minēts 2024.gada 11.marts, bet darbi ļoti kavējās celtniecības uzņēmuma finansi­ālās situācijas dēļ. Pirms gada “Druva” rakstīja, ka būvuzņē­mēja sagatavotais darbu grafiks paredz ēkas nodošanu ekspluatācijā tādā laikā, lai septembrī ģimnāzija varētu sākt mācības atjaunotajā ēkā, bet tas nenotika. Būvdarbi joprojām kavējās. Taču, neraugoties uz sarežģījumiem celtniecības gaitā, gan I.Gaiķe, gan B.Eglīte vērtē, ka darbi izpildīti augstā kvalitātē.



Arī novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzīst, lai ar cik lielām grūtībām nācās saskarties darbu virzībā un ka pagājušajā rudenī pat apsvērta doma lauzt līgumu ar būvuzņēmēju, visu pušu kopā izturētais un paveiktais ir tā vērts. “Jau pavasara otrajā pusē sāksies ģimnāzijas kaimiņu – Pilsētas vidusskolas – rekonstrukcija, nākamajā gadā paredzēta abu mācību iestāžu teritorijas labiekārtošana, būs sporta laukums jaunāko klašu sporta nodarbībām,” stāsta J.Rozenbergs, piebilstot, ka paliek veikt remontu Sporta skolā, tad mācību iestāžu komplekss Ģimnāzijas ielā būs sakārtots.