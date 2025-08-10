Cēsu teātra vasaras misija – atrast sirdsdāmu opim

Jūlija izskaņā pirmizrādi piedzīvoja Cēsu teātra uzvedums “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” Tas ir dzīvespriecīgs, muzikāls mūsdienu stāsts, iedvesmojoties no Rūdolfa Blaumaņa stāstiem “Īsa pamācība mīlēšanā” un “Brīnumzālīte”.
“Šis Cēsu teātrim ir īpašs gads, 150 gadus Cēsīs tiek spēlēts teātris latviešu valodā! Ir jāsvin! Un “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” ir trešais jauniestudējums, kas šogad piedzīvo pirmizrādi. Pērn, plānojot šī gada darbu, bija skaidrs, ka jāiestudē kas jauns vasaras sezonai, brīvai dabai, jo kopā ar Cēsu novada Kultūras pārvaldi organizējam pirmo parku un pagalmu izrāžu festivālu “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!”. Tad jau pašiem arī jāizrādās,” saka Cēsu teātra režisore Edīte Siļķēna.
“Ideju, ko tieši iestudēt, “nēsāju” sevī pietiekami ilgi, ar aktieriem daudzkārt pārrunājām, ko gribētu spēlēt, kādas tēmas tuvākas, cik muzikālai vai kustīgai jābūt vasaras izrādei. Jāatzīst, mūsdienu dramaturģijā neatradu piemērotu materiālu mūsu daudzskaitlīgajam un atraktīvajam aktieru sastāvam, tāpēc palūkojos klasikas virzienā, šoreiz gan vairāk tikai kā iedvesmoties. Skaidrs, R.Blaumanis ir brīnišķi sarakstījis, aprakstījis situācijas, notikumus, raksturus daudzās lugās. Vienu – “Trīnes grēki” – spēlējam jau ceturto sezonu! Strādājot ar aktieriem, sapratu, ka jāmēģina radīt pašiem savs stāsts, balstīts klasikā, par tēmu, kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē, kā nebaidīties iepazīties un sameklēt sev “otru pusīti” vai atbalsta plecu, ja esi vientuļš personīgajā dzīvē. Tā arī salikās epizode pēc epizodes, palūkojoties ar smaidu un viegluma elpu uz dažādām situācijām, mūsdienu dzīves raksturiem un cilvēcisku prieka avotu. Cēsu teātra aktieri pārsvarā ir brieduma gados, piepildīti ar savām – labām un ne tik – dzīves pieredzēm, tāpēc ar savu pozitīvo skatījumu var uzrunāt sabiedrību nebūt vienaldzīgiem un pamanīt tuvāko līdzcilvēku vientulības “bedres” un depresiju, iedrošinot izgaršot un baudīt dzīves skaistumu arī mūža novakarē,” par izrādi vairāk stāsta E.Siļķēna.
Režisore uzsver: “Pirmizrāde vienmēr ir satraukuma un saviļņojuma bagāta. Dažkārt aizmirstas labi apgūtais teksts vai pārsteidz skatuves partnera darbība. Tā arī ir pirmā reize, kad skatītāji vērtē, ko tad savējie jaunu sarūpējuši, izrāde iedvesmo vai aizkustina, rada vai nerada jaukas emocijas. Aktieri no skatuves sajūt skatītājus- ar katru smaidu, līdzi dziedāšanas prieku vai aplausiem. Tas ir tik nepieciešams! Un arī šajā pirmizrādē Cēsu teātris sajuta, ka savējie skatītāji novērtē ieguldīto laiku un priecājas par paveikto. Paldies visiem aktieriem un skatītājiem!”
Cēsu teātris šajā izrādē izspēlē mūsdienu situācijas, kurām iedvesmu dod klasiķa padomi! Te vasaras misiju – sameklēt opim Jānim, vientuļniekam, sirdsdraudzeni – stratēģiski virza jauniešu pulciņš, bet palīdz draugi. Un savos meklējumos opis sastop vairākas efektīgas dāmas.
“Prieks, ka savas pozīcijas Cēsu teātra kolektīvā nostiprina jauniešu grupiņa ar topošo režisoru Kristeru Začu. Un cieši sadarbojoties ar dažāda vecuma personībām, jaunieši skatuves pieredzē top empātiskāki un redzīgāki arī dzīvē. Visam pāri, protams, mūsu muzikālā pedagoga Jura Krūzes piemeklētais Raimonda Paula dziesmu salikums, kas izrādei dod īpašu muzikālu noskaņu. Un jāatzīst, ka par “savējo” kļuvusī Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves kustību pedagoģe Rita Lūriņa pārzina Cēsu aktieru varēšanu un iespējas, lai izrāde iegūtu draiskuma piegaršu. Pirmo reizi sadarbību veidojām ar Jūrmalas teātra tērpu mākslinieci Aiju Treimani, kura modelēja tērpus un veidoja dekorāciju elementus. Šajā Vasaras misija: sirdsdāmu opim! ir arī kāds svarīgs, neierasts skatuves tēls- motocikls, kas arī piesaista uzmanību. Tā saimnieks, izrādes galvenais varonis, Cēsu novadā zināmais Guntars Norbuts spēj apvienot sevī vientuļa vectēva un motociklista tēlus. Brīvdabas izrādēm svarīga ir apskaņošanas sistēma un aktieriem – runāšana mikrofonos. Paldies mūsu teātra Ilgvaram un Īrisai Uldriķiem, kuri rūpīgi mēģinājumos sekoja un plānoja, kad, kurā brīdī, kuram jāpārliek mikrofons, lai skatītāji pat nenojaustu šīs tehniskās nianses. Pirmizrādē apskaņošanu nodrošināja Edijs Kopļarovs ar savu komandu.”
“Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” titullomā – Guntars Norbuts. Situācijas izdzied un izdzīvo plašais, atraktīvais Cēsu teātra aktieru sastāvs: Jānis Gabrāns, Inese Romka, Miks Gustavs Lukstiņš, Karlīna Romka, Eduards Ozoliņš-Vīksne, Mellene Auziņa, Marta Krēmere, Daniela Ozoliņa, Zinta Būda, Vēsma Lukstiņa, Ilze Jansone, Iveta Gabrāne, Karlīna Kārkliņa, Andis Ozoliņš-Vīksne, Iveta Daiga, Dace Lezdiņa, Kārlis Dambis, Laila Sproģe, Dzintra Dambe, Laine Zālīte, Lauma Daugiša, Gatis Gabrāns, Inuta Briede, Gusts Daugišs, Normunds Bērziņš, Jana Kļaviņa, Jānis Bite, Elīza Sproģe, Kristers Začs. Izrādes muzikālais vadītājs Juris Krūze, scenogrāfiju un tērpus radījusi Aija Treimane, kustību konsultante Rita Lūriņa un režisora asistents Kristers Začs.
