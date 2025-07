Cēsu svētkos satiksmes ierobežojumi pilsētas centrā

Cēsu svētku dažādie, plašie pasākumi ievieš izmaiņas transporta plūsmā. Šodien, 18.jūlijā, satiksme cauri Vienības laukumam slēgta jau no pulksten 12.00, un laukums satiksmei nebūs pieejams līdz pulksten 7.00 svētdien, 20.jūlijā.

Vecpilsēta transportlīdzekļiem slēgta no 18.jūlija plkst. 19.00 līdz 20.jūlija plkst. 18. Taču vecpilsētas iedzīvotāji pie savām mājvietām piebraukt un izbraukt no tām drīkstēs.



19.jūlijā cauri vecpilsētai vīsies amatnieku un mājražotāju izstrādājumu tirdziņš, tirdzniecības stendi būs arī Līvu laukumā. Cēsnieki, kas dzīvo Lielajā Kalēju, Mazajā Kalēju, Lielajā Līvu ielā, kur vienvirziena satiksme uz Līvu laukuma pusi, drīkstēs uz un no savām dzīvesvietām pa šīm ielām braukt pretēja virzienā, lai izbrauktu no vecpilsētas pa Lielās Katrīnas un Palasta ielas krustojumu, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts. Lielās Skolas ielas apkaimes iedzīvotāji 19.jūlijā izbraukt/iebraukt dzīvesvietā varēs no rīta līdz pulksten 9.00 un vakarā pēc plkst. 18.00.

Kur Cēsīs pilsētas svētkos nepiestās autobuss

Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem Cēsu pilsētas svētku norises laikā no 18. jūlija līdz 19. jūlijam veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos.

Šajā laikā netiks apkalpotas šādas pieturas:

• Maija parks

• Pils parks

• 1. bērnudārzs

• Dzimtsarakstu nodaļa

• Glūdas iela



Aicinām pasažierus savlaicīgi plānot braucienus un izvēlēties tuvākās pieturas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un novēlam skaistus svētkus!