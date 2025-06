Cēsu novada domi turpinās vadīt J.Rozenbergs. Arī viņa vietnieki nemainās

Ar 11 jaunās Cēsu novada domes deputātu balsīm par novada domes priekšsēdētāju vakar ievēlēja Jāni Rozenbergu no “Jaunās Vienotības”.

Otra lielākā domē pārstāvētā politiskā spēka “Rīcība un Atbildība”, kur apvienojušās Zaļo un Zemnieku savienība, partijas Latvijas attīstībai, Vidzemes partija, Latvijas Zaļā partija, kandidāts Jānis Goba ieguva sešas balsis. No 19 balsošanas zīmēm balsu skaitīšanas komiteja divas atzina par nederīgām.



Pirmo jaunā sasaukuma sēdi atbilstoši likumam vadīja Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido. Pēc veiksmīga darba vēlējumiem vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja aicināja izveidot balsu skaitīšanas komisiju, nākamais solis – domes priekšsēdētāja kandidātu izvirzīšana. Laimis Šāvējs no “Rīcība un Atbildība” šim amatam izvirzīja Jāni Gobu, iepriekš minot, ka ne Pašvaldību likumā, ne Pašvaldību kārtā nav uzsvars uz politiskajām partijām, tur ir runāts par iedzīvotāju interesēm, un novēlēja, lai visi deputāti strādātu kopīgi novada interešu labā. Deputāte Inese Suija-Markova no “Jaunās Vienotības” un sadarbības partneriem Nacionālās apvienības un partijas “Kustība “Par!”” pašvaldības vadītāja amatam izvirzīja Jāni Rozenbergu. Viņa uzsvēra J.Rozenberga pieredzi vietvaras darbā, no 2013.gada vadot mazāko Cēsu novadu un pēdējos četrus gadus lielo apvienoto pašvaldību.

Kā nosaka procedūra, balsojums par domes priekšsēdētāju ir atklāts. Balsu skaitīšanas komisija, saskaitot deputātu balsojuma rezultātus, ziņoja: par Jāni Rozenbergu domes priekšsēdētāja amatam balsojuši: Ēriks Bauers, Atis Egliņš-Eglītis, Jānis Gabrāns, Erlends Geruļskis, Indriķis Putniņš, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Evita Šīrante, Māris Šķesteris, Mārtiņš Šteins. Pret balsoja Ella Frīdvalde-Andersone, Jānis Goba, Jānis Kārkliņš, Jānis Plūme, Elīna Stapulone, Laimis Šāvējs, attiecīgi šie seši deputāti savu balsi bija atdevuši Jānim Gobam.



Par nederīgām balsu skaitīšanas komisija atzina divas vēlēšanu zīmes – Gunta Grosberga un Jāņa Mičuļa.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido paziņoja, ka jaunais Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājs ir Jānis Rozenbergs. Viņš pateicās kolēģiem par atbalstu un Jānim Gobam par sastādīto konkurenci. Runājot par turpmāko darbu, J.Rozenbergs norādīja, ka starp domē ievēlēto politisko spēku programmām nav principiālu atšķirību, nav pretrunu, tikai nianses kādos jautājumos. “Man tiešām ir lielas cerības, ka mums izdosies vienoties kopīgam darbam un kopīgām lietām,” sacīja domes vadītājs. Viņš arī nosauca vairākas prioritātes, kas būtu virzāmas turpmākajam: ekonomikas aktivizēšana, izglītības kvalitātes, civilās aizsardzības jautājumi, komunālo pakalpojumu uzlabošana.



Pēcpusdienā notika otrā jaunās domes sēde, kurā atklātā balsošanā vēlēja pašvaldības priekšsēdētāja vietniekus. Vietnieka amatam attīstības un klimata jautājumos deputāti virzīja Inesi Suiju-Markovu, kas šo amatu ieņēma iepriekšējā sasaukumā, un Elīnu Stapuloni. Ar 12 deputātu balsīm par domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja I.Suiju-Markovu, septiņi deputāti balsoja par E.Stapuloni. Par domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras jautājumos tika virzīta Ella Frīdvalde-Andersone un Atis Egliņš-Eglītis. E.Frīdvalde-Andersone saņēma septiņas balsis, ar 12 balsīm par J.Rozeneberga vietnieku ievēlēja A. Egliņu-Eglīti.