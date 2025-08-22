Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā “Burvju flauta”.
“Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem palaimējās. Meklēju dziedošus zēnus tuvāk Siguldai, jo tur nebija, tā satiku Ilzi un dziedošos cēsniekus,” stāsta opersvētku rīkotājs.
D.Kalns uzsver: “Zēni ne tikai dziedāja vāciski, bet arī gandrīz visu izrādi bija uz skatuves, piedalījās mizanscēnās, spēlēja līdzi solistiem,” un pauž pateicību puišu vecākiem, kuri ar savu atbalstu bijuši arī iestudējumu atbalstītāji. Viņš atceras, kā ar “Bohēmu” viss iestudējuma kolektīvs brauca uz Liepāju, vecāki gādāja, lai jaunie dziedātāji būtu tur.
“Zēniem tas bija piedzīvojums. Braucām uz mēģinājumiem Rīgā, viņi redzēja, kā top izrāde, kā strādā režisors, kā gatavojas solisti. Visi ar viņiem runājās, diriģents Jānis Liepiņš pastāstīja, kā pirms 20 gadiem Nacionālās operas iestudējumā bijis viens no zēniem, kā mācījies, cik bijis uztraucies. Ar vācu tenoru Rafaelu Helbigu-Kostku viņi angliski runāja par mūziku, viņš uzslavēja jaunos partnerus. Notikums bija arī īpaši šūtie tērpi. Mūsu zēniem pretī spēlēja deviņas baletskolas meitenes,” par cēsnieku piedzīvojumiem pastāsta diriģente I.Grinfelde. Skolotāja vērtē, ka skolēni vēl nenojauš, kur piedalījās, ar ko kopā dziedāja. Viņa arī uzsver zēnu atbildību, spēju izturēt lielo slodzi, jo dažam pa vidu mēģinājumiem bija arī sporta nometne.
“Viņi nopelnīja aplausus. Visiem vecāki bija uz operu un redzēja savus mazos aktierus,” bilst I.Grinfelde.
