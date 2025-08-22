PIESLĒGTIES
Sestdiena, 23. augusts
Vārda dienas: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

Sarmīte Feldmane
00:00
23.08.2025
10
Opera

Cēsnieki “Burvju flautā”. Deviņi Cēsu 1.pamatskolas koristi piedalījās operas iestudējumā. FOTO: no albuma

Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”.

“Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem palaimējās. Meklēju dziedošus zēnus tuvāk Siguldai, jo tur nebija, tā satiku Ilzi un dziedošos cēsniekus,” stāsta opersvētku rīkotājs.

D.Kalns uzsver:    “Zēni ne tikai dziedāja vāciski, bet arī gandrīz visu izrādi bija uz skatuves, piedalījās mizanscēnās, spēlēja līdzi solistiem,” un pauž pateicību puišu vecākiem, kuri ar savu atbalstu bijuši arī iestudējumu atbalstītāji. Viņš atceras, kā ar “Bohēmu” viss iestudējuma kolektīvs brauca uz Liepāju, vecāki gādāja, lai    jaunie dziedātāji būtu tur.

“Zēniem tas bija piedzīvojums. Braucām uz mēģinājumiem Rīgā, viņi redzēja, kā top izrāde, kā strādā režisors, kā gatavojas solisti. Visi ar viņiem runājās, diriģents Jānis Liepiņš pastāstīja, kā pirms 20 gadiem Nacionālās operas iestudējumā bijis viens no zēniem, kā mācījies, cik bijis uztraucies. Ar vācu tenoru Rafaelu Helbigu-Kostku viņi angliski runāja par mūziku, viņš uzslavēja jaunos partnerus. Notikums bija arī    īpaši šūtie tērpi. Mūsu zēniem pretī spēlēja deviņas baletskolas meitenes,” par cēsnieku piedzīvojumiem pastāsta diriģente I.Grinfelde. Skolotāja vērtē, ka skolēni vēl nenojauš, kur piedalījās, ar ko kopā dziedāja. Viņa arī uzsver zēnu atbildību, spēju izturēt lielo slodzi, jo dažam pa vidu mēģinājumiem bija arī sporta nometne.

“Viņi nopelnīja aplausus. Visiem vecāki bija    uz operu un redzēja savus mazos aktierus,” bilst I.Grinfelde.

Saistītie raksti

Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

00:00
22.08.2025
29
1

Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

Rau Sv

Simtgades stāsts Zosēnos – Elga Marija Zārdiņa svin jubileju

00:00
21.08.2025
39

Otrdien, 12.08., Zosēnu pagastā valdīja īpaša svētku gaisotne. Bija sapulcējies kupls skaits zosēniešu, lai svinētu Elgas Marijas Zārdiņas simtgadi un sveiktu jubilāri. Viņas mūža stāsts šo dienu padarīja ne tikai par nozīmīgu ģimenes notikumu, bet arī par retu un iedvesmojošu brīdi visam pagastam. Jubilāre viesus uzņēma savās un meitas mājās “Grantes”, kur pie viņas bija […]

Simtgade

Cēsu Pils parkā izskan koncertuzvedums “Māls”

00:00
20.08.2025
136
2

“Pirmoreiz esmu Cēsu Pils parkā naktī. Tik skaisti viss izgaismots, un burvīga noskaņa,” sestdienas vakarā teica kāda kundze, īsi pirms koncert­uzveduma “Māls” fotografējoties pie keramiķes Elīnas Titānes parka izvietotajām un izgaismotajām skulptūrām. Noskaņa turpināja būt burvīga, arī sākoties pašam uzvedumam, kur pamazām mijās dažādu vecumu un atšķirīgi tērptu dalībnieku priekšnesumi. Uzvedumā piedalījās vairāk nekā 2000 […]

Mals

Maina iebraukšanu un izbraukšanu “Maxima” Valmieras ielā

13:00
19.08.2025
445
2

Cēsīs šonedēļ Valmieras ielā, posmā no Dzintara līdz Akmens ielai, stāsies spēkā satiksmes izmaiņas: nedrīkstēs nogriezties pa kreisi, lai iebrauktu lielveikala “Maxima” stāvlaukumā, tāpat, izbraucot no tā, Valmieras ielā nedrīkstēs nogriezties pa kreisi. Šajā posmā tiks ieklāta nepārtrauktā līnija starp braukšanas joslām un izvietotas brīdinājuma zīmes par izmaiņām. Ie­dzīvotāji aicināti izmantot šī Valmieras ielas posma […]

Max Ziime (2)

Atklāt laikmetīgā cirka pasauli

00:00
19.08.2025
63

Latvijā ir tikai divas vietas – Rīga un Cēsis-, kur reizi vasarā klātienē vērot laikmetīgā cirka priekšnesumus. Šonedēļ galvaspilsētā sāksies festivāls “Re Rīga”, ko organizē Rīgas cirks, bet augusta pirmajā sestdienā Cēsīs jau septīto reizi notika laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “MOOOVE Cēsīs”. Festivāla rīkotāji ir Mākslas telpa “Mala”, un kā “Druvai” pastāstīja vadītāja […]

Ielu Svetki

Vizītes tēma- ceļi un satiksmes infrastruktūra

00:00
18.08.2025
173

Sākas gājēju un velo celiņa izbūve no  Cēsīm līdz Jāņamuižai. Darbus veic SIA “Valkas ceļi” par 1,788 miljoniem eiro. Autoceļa labajā pusē izbūvēs 2,25 m platu apvienoto gājēju un velosipēdistu infrastruktūru ar asfalta segumu, kā arī apgaismojumu visā posmā. Jaunā infra­struktūra būs savienota ar esošo ietvi Cēsīs. Uz Bušugravas dzelz­ceļa pārbrauktuves izbūvēs atsevišķu šķērsojuma vietu ar […]

Svinka1

Domas un viedokļi

Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
40
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
27
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
40
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
66
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
35
1

Tautas balss

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
14
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
23
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
32
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
28
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
17
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
11

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
19

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998