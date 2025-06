Cēsīs atkal atklāj Vasaras ielu

Cēsīs Rīgas ielas posms no Kases līdz Mazajai Katrīnas ielai no 31.maija pulksten 15 atkal kļūst par Vasaras ielu. Un tā līdz siltās sezonas beigām katru sestdienu no plkst.15 līdz svētdienai plkst. 18 šī vecpilsētas ielas daļa būs atvēlēta gājējiem un pasākumiem.

Tā uzņēmējus, kas darbojas Rīgas ielā, pirmdien, 26.maijā, informēja Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūras vadītāja Dace Eihen­bauma. Uz informatīvo sarunu, kas paredzēta tieši šīs apkaimes uzņēmējiem, bija ieradies ap divdesmit cilvēkiem.



Vasaras ielas izpildījumā, salīdzinot ar gadu iepriekš, daudz pārmaiņu nebūs. Tāpat kā pērn uzņēmēji varēs reģistrēt piegādes transportu, kas drīkstēs iebraukt Rīgas ielas slēgtajā posmā. Tāda iespēja arī iedzīvotājiem, kam tur mājoklis, un namu īpašniekiem. Satiksmi uzraudzīs automašīnu numuru skenēšanas sistēma un pašvaldības policija. D.Eihenbau­ma piebilda, ja vajadzīgs, sistēmā varēs operatīvi iekļaut spēkratu, kuram laikā, kad posms slēgts, objektīvi nepieciešams iebraukt vecpilsētā pa Rīgas ielu.

Periodu, kurā transporta kustība nav atļauta, uzņēmēji atzina par veiksmīgu kompromisu. Sest­dienās dienas pirmajā daļā, kad iedzīvotāji dodas iepirkties, daudziem ir svarīgi pie izraudzītās vietas piebraukt ar auto, lai pirkums nav tālu jānes. Viena no ne tikai cēsnieku iecienītās kafejnīcas “Allas un Vinetas Kārum­lādes” īpašniecēm Vineta Žamoi­dika “Druvai” sacīja: “Lai gan Cēsis ir maza pilsēta, iedzīvotāju paradumi braukt ar auto saglabājas. Sestdienās cilvēki ierodas pēc pasūtījumiem, lielāku produkcijas apjomu iegādājas iebraucēji. Novērtējam, ka Rīgas ielā sestdienas pirmajā daļā iela atvērta satiksmei. Šāds koncepts Vasaras ielai bija jau pagājušajā gadā, tas mūs apmierina. Domāju, atrasts labs variants, kā apvienot dažādu uzņēmēju intereses, iedzīvotāju vajadzības un Rožu laukuma attīstību, to tiešām no sirds novērtējam.” Arī uzņēmēja Inese Osīte pašvaldības piedāvājumu Vasaras ielai atzina par atbilstošu daudziem citiem, kam darbība ir Rīgas ielā. “Jautājums par Vasaras ielas kārtību tika atrisināts jau pērn, mums nav pretenziju. Sa­darbība ar pašvaldību ir laba.”



Uzņēmēji vēlējās precizēt jautājumus, kas saistās ar palielinātu apmeklētāju plūsmu Vasaras ielas laikā. Viens no tiem – publiskās tualetes. D.Eihenbauma atzina, ka to gan nebūs vairāk. Vecpil­sētas viesiem pieejamas maksas labierīcības netālajā Torņa ielā, būs arī pārvietojamās tualetes zālienā kaimiņos Rožu laukumam. Nav paredzētas arī papildu velo novietnes. Uzņēmēji bilda, ka vasarā nedēļas nogalē Rīgas ielā nepieciešams operatīvāk organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu. To atzina arī pašvaldība un sacīja, ka šai lietai pievērsīs lielāku uzmanību.



Pašvaldība šovasar palielinās labiekārtojuma – dekoratīvo augu grupu un sēdēšanai paredzēto elementu – izvietošanu Rīgas ielas vecpilsētas posmā. Tie būs no Kases līdz pat Mazajai Katrīnas ielai, lai iedzīvinātu arī to ielas daļu, kur apmeklētāju ierasti mazāk. Sapulces dalībnieki to uztvēra atzinīgi, lai Rīgas iela vecpilsētā nebeidzas aiz Rožu laukuma, kā tautā saka. Arī Rožu laukumā iecerēts ieviest vairāk dzīvības. Pasākumu laikā tur izvietos viegli pārnēsājamus galdiņus un krēslus, lai apmeklētāji var piesēst, paklausīties koncertu, noskatīties filmu vai patērzēt savā starpā.



Uzņēmējus iepazīstināja arī ar Vasaras ielas kultūras programmu, ko sagatavojusi pašvaldība. Pasākumi plānoti visu vasaru nedēļas nogalēs. Tie sāksies no 1.jūnija, pirmais būs veltīts Bērnu aizsardzības dienai. Jūnijā būs arī populārās un kora mūzikas koncerti, notiks šaha festivāls un, protams, pirms Jāņiem neiztikt bez ielīgošanas un Zāļu tirgus. Uz­ņēmēja Ineta Ledauniece, veikala “Konkurents” īpašniece, pauda neapmierinātību, ka par iecerētajiem pasākumiem paziņo tikai maija nogalē. Viņa norādīja, ka iepriekš bijuši solījumi informēt jau martā, aprīlī. I.Ledauniece uzsvēra, ka labprāt iesaistītos, piemēram, šaha festivāla fona veidošanā, piedāvājot to spēlēt arī pie sava veikala, taču tas jāorganizē laikus, jo jāpiesaista papildu resursi. Uzņēmēja arī norādīja, ka pasākumi jau notiek tikai Rožu laukumā, tāpēc Rīgas ielas posma slēgšana un nosaukums “Vasaras iela” neatbilst pašai idejai. Aktivitātes atdzīvinās laukumu, bet ne ielu. Pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane uzsvēra, ka vietvara rada iespējas nodrošināt apmeklētāju plūsmu vecpilsētā, bet tālākais jau ir katra uzņēmēja ziņā.



Jautāta par vecpilsētas iedzīvotāju labbūtību un attieksmi pret pasākumiem, kas nedēļas beigās notiek apkaimē, D.Eihenbauma sacīja: “Pagājušajā gadā iedzīvotāju, iebraucēju vērtējums par Vasaras ielu bija pozitīvs, arī lielas sūdzības pašvaldība nesaņēma. Domāju, vecpilsētas iedzīvotāji apzinās, ka ir zonas, kur pasākumi atļauti, protams, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja tās nav ievērotas, tas jau ir pašvaldības policijas jautājums. Protams, jāņem vērā, ka pilsēta neliela, ja skan mūzika, ir kuplāka ballīte, tas dzirdams. Taču kopumā pasākumi koncentrējas Rožu laukumā.”