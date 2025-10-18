Cēsīs apskatāma divu mākslinieču kopizstāde “Miesas ēnā”

“Mēs veidojam izstādes kopš 2024 gada jūlija. Katras nākamās tēma ir pretējs kontrasts tam, kas ir bijis iepriekš,” atzīst tetovēšanas un pīrsinga studijas “Dimension Ink” saimniece Daira Liepa, piesakot jauno ekspozīciju “Miesas ēnā”, ko atklās 18.oktobrī. Izstādes autores ir Viktorija Zeme un Jūlija Šilova.
“Man personīgi abas šīs mākslinieces ir ļoti īpašas ar to, ka liek aizdomāties par objektu, kas novietots priekšā. Mani neinteresē, vai cilvēkam redzamais objekts patīk vai ne. Mani interesē fakts, vai tas vispār raisa kādas emocijas. No personīgās pieredzes ir sajūta, ka māksla un kultūra ir atsvešinājušās no parastā cilvēka. Ir sajūta, ka ēdiens dvēselei ir tikai par naudu un māksla ir kas dārgs un nepieejams. Mēs šo stereotipu vēlamies lauzt. Neesam ne izstāžu zāle, ne muzejs. Pie mums var ienākt ikviens un baudīt mākslu bez samaksas, kad mūsu durvis ir vaļā. Katra no šīm izstādēm ir bijusi ļoti īpaša mums un mūsu apmeklētājiem,” atzīst Daira Liepa.
Pirms vēl izstāde tiek atklāta, par sevi mazliet vairāk “Druvai” pastāsta cēsniece Viktorija Zeme. Viņa pašlaik dzīvo Cēsīs, bet dzimtā pilsēta ir Rēzekne.
“Esmu absolvējusi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Latgales filiāli. 2021. gadā ieguvu bakalaura grādu grafikā. Studiju laikā sāku interesēties arī par citiem mākslas virzieniem: glezniecību, digitālo mākslu un tekstilu. Tur arī satiku domubiedri Jūliju Šilovu, ar kuru vēlāk izveidojās cieša radošā sadarbība,” par sevi teic māksliniece. Viņa piebilst: “Māksla mani aizrāva jau agrā vecumā — sākotnēji tā kalpoja kā pašterapija. Laikam ejot, tā no iekšējas nepieciešamības kļuva par manu profesiju,” atklāj māksliniece.
Viktorija paskaidro, ka apzināti neierobežo sevi vienā tehnikā. Strādā ar glezniecību, grafiku, digitālo mākslu un tekstilu. “Man svarīgāks par konkrētu žanru ir eksperiments — process, kurā forma var mijiedarboties ar apstākļiem, mainīties, sabrukt un atklāt negaidītus rezultātus,” teic cēsniece.
Māksliniece arī pastāsta, ka viņas darbi bijuši iekļauti vairākās grupu izstādēs Latgales reģionā, tostarp Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. 2019. gadā piedzīvota personālizstāde “…un tā es sāku sevi vākt kopā” Latgales Kultūrvēstures muzejā. Piedalījusies arī izstādē “Musa x paradisico xPurvītim 150” Rīgā , kā arī citos mākslas notikumos Latvijā. Savukārt Jūlijas Šilovas darbi ceļojuši arī ārpus Latvijas: pop-up izstāde “Schmuk”, Bāzelē Šveicē, dalība mākslas mesē “ZonaMaco” (Cut Art) Mehiko, Meksikā, dalība mākslas mesē “Art Vilnius” Viļņā.
Viktorijai un Jūlijai Cēsīs jau 2023.gadā bijusi kopīga izstāde “Refleksija” mākslas telpā “Mala”, sadarbība turpinās. “Mēs ar Jūliju studējām kopā LMA Latgales filiālē. 2021. gadā Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs izsludināja murāļa skiču konkursu, kurā ieguvām pirmo vietu un atļauju apgleznot dzīvojamās ēkas fasādi Atbrīvošanas alejā 111. Tā murāļu veidošana kļuva par vienu no mūsu kopīgajām radošajām jomām, kas vairākkārt īstenota Latgalē,” par sadarbības rašanos vairāk izstāsta Viktorija.
Savukārt par Izstādi “Miesas ēnā”, kas tiks atklāta “Dimension Ink”, Viktorija saka: “Tā apvienos glezniecību, fotogrāfiju un tekstilmākslu. Šeit ķermenis netiek attēlots vien kā anatomija — tas kļūst par klusu liecinieku, kurā nogulsnējas pieredze, atmiņas un nepateiktais. Mūs vieno interese par ķermeni kā simbolisku teritoriju. Jūlija to pēta caur figurālu, sirreālu glezniecību, es — caur eksperimentiem un mediju maiņu. Tieši šī atšķirību un līdzību satikšanās radīja ideju kopīgai izstādei.”
