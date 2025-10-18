PIESLĒGTIES
Sestdiena, 18. oktobris
Vārda dienas: Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends, Lūkass
Cēsīs apskatāma divu mākslinieču kopizstāde “Miesas ēnā”

Agnese Leiburga
10:13
18.10.2025
11
Miesas ënâ (1)

Sadarbībā! Viktorija Zeme un Jūlija Šilova 2021.gadā, veidojot sienas gleznojumu Rēzeknē. FOTO: no albuma

“Mēs veidojam izstādes kopš 2024 gada jūlija. Katras nākamās tēma ir pretējs kontrasts tam, kas ir bijis iepriekš,” atzīst tetovēšanas un pīrsinga studijas “Dimension Ink” saimniece Daira Liepa, piesakot jauno ekspozīciju “Miesas ēnā”, ko atklās 18.oktobrī. Izstādes autores ir Viktorija Zeme un Jūlija Šilova.

“Man personīgi abas šīs mākslinieces ir ļoti īpašas ar to, ka liek aizdomāties par objektu, kas novietots priekšā. Mani neinteresē, vai cilvēkam redzamais objekts patīk vai ne. Mani interesē fakts, vai tas vispār raisa kādas emocijas. No personīgās pieredzes ir sajūta, ka māksla un kultūra ir atsvešinājušās no parastā cilvēka. Ir sajūta, ka ēdiens dvēselei ir tikai par naudu un māksla ir kas dārgs un nepieejams. Mēs šo stereotipu vēlamies lauzt. Neesam ne izstāžu zāle, ne muzejs. Pie mums var ienākt ikviens un baudīt mākslu bez samaksas, kad mūsu durvis ir vaļā. Katra no šīm izstādēm ir bijusi ļoti īpaša mums un mūsu apmeklētājiem,” atzīst Daira Liepa.

Pirms vēl izstāde tiek atklāta, par sevi mazliet vairāk “Druvai” pastāsta cēsniece Viktorija Zeme. Viņa pašlaik dzīvo Cēsīs, bet dzimtā pilsēta ir Rēzekne.

“Esmu absolvējusi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Latgales filiāli. 2021. gadā ieguvu bakalaura grādu grafikā. Studiju laikā sāku interesēties arī par citiem mākslas virzieniem: glezniecību, digitālo mākslu un tekstilu. Tur arī satiku domubiedri Jūliju Šilovu, ar kuru vēlāk izveidojās cieša radošā sadarbība,” par sevi teic māksliniece. Viņa piebilst: “Māksla mani aizrāva jau agrā vecumā — sākotnēji tā kalpoja kā pašterapija. Laikam ejot, tā no iekšējas nepieciešamības kļuva par manu profesiju,” atklāj māksliniece.

Viktorija paskaidro, ka apzināti neierobežo sevi vienā tehnikā. Strādā ar glezniecību, grafiku, digitālo mākslu un tekstilu. “Man svarīgāks par konkrētu žanru ir eksperiments — process, kurā forma var mijiedarboties ar apstākļiem, mainīties, sabrukt un atklāt negaidītus rezultātus,” teic cēsniece.

Māksliniece arī pastāsta, ka viņas darbi bijuši iekļauti vairākās grupu izstādēs Latgales reģionā, tostarp Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. 2019. gadā piedzīvota personālizstāde “…un tā es sāku sevi vākt kopā” Latgales Kultūrvēstures muzejā. Piedalī­jusies arī izstādē “Musa x paradisico xPurvītim 150” Rīgā , kā arī citos mākslas notikumos Latvijā. Savukārt Jūlijas Šilovas darbi ceļojuši arī ārpus Latvijas: pop-up izstāde “Schmuk”, Bāzelē Švei­cē, dalība mākslas mesē “Zo­naMaco” (Cut Art) Mehiko, Meksikā, dalība mākslas mesē “Art Vilnius” Viļņā.

Viktorijai un Jūlijai Cēsīs jau 2023.gadā bijusi kopīga izstāde “Refleksija” mākslas telpā “Ma­la”, sadarbība turpinās. “Mēs ar Jūliju studējām kopā LMA Lat­gales filiālē. 2021. gadā Rē­zeknes Kultūras un tūrisma centrs izsludināja murāļa skiču konkursu, kurā ieguvām pirmo vietu un atļauju apgleznot dzīvojamās ēkas fasādi Atbrīvošanas alejā 111. Tā murāļu veidošana kļuva par vienu no mūsu kopīgajām radošajām jomām, kas vairākkārt īstenota Latgalē,” par sadarbības rašanos vairāk izstāsta Viktorija.

Savukārt par Izstādi “Miesas ēnā”, kas tiks atklāta “Dimension Ink”, Viktorija saka: “Tā apvienos glezniecību, fotogrāfiju un tekstilmākslu. Šeit ķermenis netiek attēlots vien kā anatomija — tas kļūst par klusu liecinieku, kurā nogulsnējas pieredze, atmiņas un nepateiktais. Mūs vieno interese par ķermeni kā simbolisku teritoriju. Jūlija to pēta caur figurālu, sirreālu glezniecību, es — caur eksperimentiem un mediju maiņu. Tieši šī atšķirību un līdzību satikšanās radīja ideju kopīgai izstādei.”

Saistītie raksti

Satiekas un uz 35 gadiem atskatās "draudzīgie"

00:00
18.10.2025
31

Uz galda ir daudz fotogrāfiju, albumu, grāmatu. Ir pierakstu klades, un darbs notiek arī datoros. Materiāli tiek pētīti ar lielu interesi, lai atrastu piecus svarīgākos notikumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 35 gadu pastāvēšanas laikā. Tāda aina šodien uz skatuves pavērsies koncertzālē “Cēsis”, kur ģimnāzija pasākumā “Skolas laiks – mūsu laiks” svinēs 35. jubileju. […]

Dacvg

Senioru mājai Raunā jau jumts

00:00
17.10.2025
133

Pie pansijas “Rauna”  top jauna Senioru māja. Nosvinēti spāru svētki, patlaban   tiek veikta jumta seguma uzklāšana, kā arī uzsākta pagalma un apkārtējās teritorijas labiekārtošana. “Darbi notiek saskaņā ar plānu. Sadarbība ar celtniekiem, uzņēmumu “Construction Heart”,  izveidojusies laba. Kā jau celtniecībā, mēdz rasties kādas problēmas, tad kopā rodam risinājumu,” stāsta projekta vadītāja, nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes […]

Spares1

Pašvaldībām un valdībai par budžetu ir vienošanās un arī domstarpības

00:00
16.10.2025
29

Ministru kabineta priekšsēdētāja Evika Siliņa un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminiskis parakstīja vienošanās un domstarpību protokolu par 2026.gada budžetu un budžeta ietvaru 2026.-2028.gadam. Dokumenta parakstīšanas ceremonijā bija klāt reģionālo mediju pārstāvji. “Šis ir svarīgs brīdis,” pirms vienošanās parakstīšanas teica Ministru prezidente. “Ieguldīts liels darbs sarunās ar pašvaldībām. 2026. gada budžets ir kopdarbs, kas […]

Mk

Uz Vidzemi zelta rudeni lūkoties

00:00
15.10.2025
71

Ja vasarā daudzu ceļi ved uz jūru, tad rudenī uz Vidzemi. Kur gan citur vēl ieraudzīt zelta rudeni ainavā, pilsētās un parkos, pastaigu takās. Sestdien laikapstākļi neļāva sēdēt mājās, saule, lapkritis mudināja doties dabā. Un daudzu ceļi atveda uz Cēsīm. Pilsētas parkos bija daudz  nesteidzīgu cilvēku. “Atbraucām no Limba­žiem. Tur arī ir skaisti, bet    […]

Ruden2

Jauniešu mājā Cēsīs atver durvis un aicina pievienoties

00:00
14.10.2025
112
4

“Tā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošu pasākumu radīšanā. Kopā mēs veidojam vietu, kur katrs no mums var parādīt savu spēku un idejas,” tā sociālajos tīklos publicētajā plakātā, aicinot uz Atvērto durvju dienu Cēsīs, Jauniešu mājā, 6.oktobra vakarā, rakstīja jaunieši. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” paskaidro, ka šāda […]

Atvertas Durvis

Pie skolas jau 200 gadu aug ābeļdārzs

00:00
13.10.2025
59

Vecpiebalgas vidusskolā šis mācību gads ir īpašs. Skolas saime gatavojas nozīmīgam notikumam, nākamgad izglītībai Vecpiebalgā apritēs 330 gadi, būs arī lielais absolventu salidojums. “Paredzēti dažādi pasākumi,” saka direktore Ilona Strelkova un uzsver, ka visa skola, arī bērnudārza audzēkņi iestādīja ābelītes, kuras gan pašiem, gan nākamajiem skolas audzēkņiem un visiem vecpiebaldzēniem atgādinās,  ka šodienas paaudzei ir […]

Vpabele

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
28
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
40
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
39

Tautas balss

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
8
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
18
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
18
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
55
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
51
2
Lasītājs raksta:

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

