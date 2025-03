Cēsinieki tiek aicināti pilnveidot digitālās prasmes bezmaksas programmā “Iepazīsti tehnoloģijas”

Ikviens interesents no Cēsu pilsētas un novada aicināts pieteikties bezmaksas programmā “Iepazīsti tehnoloģijas” un pilnveidot savas digitālās prasmes, kas noderēs, neatkarīgi no profesijas, vecuma un dzīvesvietas. Biedrības “Riga TechGirls” organizētajā programmā, kas piemērota arī cilvēkiem bez priekšzināšanām, tehnoloģiju pamatus apguvuši jau teju 30 000 dalībnieki un daudzi no viņiem pēc programmas absolvēšanas uzsākuši karjeru IT nozarē. Šogad programma ir papildināta ar jaunām radošajām darbnīcām, lai sniegtu dalībniekiem vēl plašāku ieskatu tehnoloģiju nozarē un tās iespējās.

Pērn programmā piedalījās gandrīz 7000 dalībnieku, iepazīstoties ar dažādiem Informāciju tehnoloģiju virzieniem, uzzinot, kā rīkoties, ja rodas interese un vēlme pārkvalificēties darbam IT nozarē, kā arī izprotot, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām var noderēt jebkurā citā nozarē. Šogad programmas saturs ir atjaunots ar profesionāli ierakstītām video lekcijām un aktuālāko IT jomā, papildinot to ar divām jaunām radošajām darbnīcām – low-code lietotņu meistarklase jeb apmācību kurss, kurā dalībnieki apgūst, kā veidot programmas un lietotnes ar minimālu programmēšanu, kā arī mākslīgā intelekta rīku meistarklase, sniedzot iespēju iepazīties ar mākslīgā intelekta pielietojumu un praktiskām iespējām dažādās jomās.



“Šīs programmas panākumi un lielā dalībnieku interese apliecina, cik svarīgi ir veicināt tehnoloģiju pieejamību un izglītību ikvienam. Ticam, ka, sniedzot iespēju apgūt digitālās prasmes, palīdzam cilvēkiem veidot labāku nākotni un kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Programmas mērķis ir ne tikai sniegt teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas prasmes, kas palīdzēs dalībniekiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū un izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas savā profesionālajā attīstībā,” uzsver “Riga TechGirls” operacionālā vadītāja un projektu direktore Elvīra Zaltāne.



“Zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām un to izmantošanu ir svarīgas, lai sasniegtu labākus rezultātus, stiprinātu Latvijas konkurētspēju un radītu inovatīvus produktus, ko piedāvāt pasaules tirgū. Mēs dzīvojam laikā, kad tehnoloģijas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa jebkurā jomā, un to izmantošana var pavērt jaunas iespējas un atvērt durvis uz panākumiem,’’ norāda Ministru prezidente Evika Siliņa.

Nodarbības norisināsies attālināti, dalībniekiem mācoties sev ērtā laikā un tempā. Tas nozīmē, ka programmā var piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no dzīvesvietas, turklāt, mācības ir ērti apvienojamas ar darbu, studijām vai citām lietām. Mācības norisināsies no 2. aprīļa līdz 21. maijam. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī dažādos klātienes pasākumos. Programmas noslēgumā dalībnieki, kuri būs veiksmīgi pabeiguši apmācības un izpildījuši visus nosacījumus, saņems sertifikātu.



Programmu atbalsta “Fonds AUGT”, Google.org un “Scandic Fusion”, kas nodrošina, lai dalība “Iepazīsti tehnoloģijas” ir pieejama visiem interesentiem, neatkarīgi no priekšzināšanām vai finansiālajām iespējām.

Lai pieteiktos dalībai programmā, interesenti tiek aicināti apmeklēt mājaslapu http://www.iepazistitehnologijas.lv un aizpildīt pieteikuma anketu līdz 1.04.