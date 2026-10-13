Ceļojumi rudens brīvlaikā: kas vecākiem jāzina par bērnu veselību ārzemēs?

Skolēnu rudens brīvlaikā daudzas ģimenes dosies ilgi gaidītos ārzemju braucienos. Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) dati liecina, ka pēdējo gadu laikā visvairāk ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu par bērniem līdz 18 gadu vecumam saņemts tieši oktobrī. Savukārt šogad 76 % no saņemtajiem pieteikumiem saistīti ar medicīnas izdevumu segšanu ārvalstīs. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina, ka pirms gaidāmajiem braucieniem vecākiem jāizvērtē galamērķim raksturīgie veselības riski, jāpārbauda vakcinācijas statuss un nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar ģimenes ārstu.
Aizvadītā gada laikā BTA ceļojumu apdrošināšanas atlīdzībās par gadījumiem, kuros bijuši iesaistīti bērni līdz 18 gadu vecumam kopumā izmaksājusi 64 329 eiro, bet šogad līdz oktobrim – jau 58 169 eiro.
Pēdējos gados visvairāk pieteikumu saņemti tieši oktobrī, kad ir skolēnu rudens brīvlaiks un ģimenes dodas arī ārzemju ceļojumos. Lai gan pieteiktie gadījumi mēdz būt dažādi, piemēram, par lidostās pazudušu bagāžu, pēdējā brīdī atceltiem ceļojumiem un aizkavētiem lidojumiem, pārliecinoši lielākā daļa ir par medicīniskajiem izdevumiem ārvalstīs. Līdz šim lielākās atlīdzības izmaksātas par saslimšanām Singapūrā, Slovākijā, Šveicē, Turcijā un Kanādā.
Kā stāsta Ivo Danče, BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors, veselības likstas diemžēl prognozēt nevar, un tās var izjaukt ceļojuma plānus vēl pirms izbraukšanas vai jau uzturēšanās laikā ārvalstīs, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība, var būt jāmaina aviobiļetes vai jāpagarina uzturēšanās visai ģimenei.
“Ceļojot ar bērniem, svarīgi padomāt gan par situāciju, kad brauciens slimības dēļ jāatceļ, gan par palīdzību, kas var būt nepieciešama jau ārvalstīs. Ja polisē atbilstoši tās nosacījumiem iekļauta ceļojuma atcelšanas apdrošināšana, tā var palīdzēt atgūt izdevumus par biļetēm un naktsmītni. Savukārt ārstēšanās izmaksas dažādās valstīs var būtiski atšķirties, tāpēc nevar paļauties, ka medicīniskā palīdzība bērniem visur būs pieejama bez maksas. Pirms brauciena būtiski noskaidrot veselības aprūpes pieejamību galamērķī un izvēlēties atbilstošu medicīnisko izdevumu seguma limitu. Savukārt, ceļojuma laikā bērnam saslimstot, arvien vairāk vecāku izmanto eMed attālinātās mediķu konsultācijas, kas ļauj sazināties ar ārstu Latvijā pa telefonu vai videozvanā un saņemt operatīvu padomu par turpmāko rīcību,” skaidro I.Danče.
Kopumā vidējā BTA izmaksātā atlīdzība par ceļojumu apdrošināšanas gadījumu pēdējo trīs gadu laikā pieaugusi par 46 % – šogad vidēji uz vienu gadījumu izmaksāts 371 eiro. Taču dārgākie ar medicīniskajiem izdevumiem saistītie apdrošināšanas gadījumi sasniedz pat vairākus tūkstošus eiro.
Piemēram, vienā no gadījumiem kādam deviņus gadus vecam bērnam ceļojuma laikā Singapūrā radās alerģiska reakcija ar augstu temperatūru, un bija nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, par ko BTA atlīdzībā izmaksāja 6169 eiro, sedzot gan medicīniskos izdevumus, gan viesnīcas un pārceltos avioreisus. Kādā citā gadījumā četrgadīgs bērns, uzturoties viesnīcas bērnu atpūtas zonā, neveiksmīgi nokrita un ar priekšzobiem sakoda mēli un virslūpu. Bērns tika hospitalizēts, un apdrošināšanas kompensācija sasniedza 3600 eiro. Dārgāko gadījumu vidū ir arī elpceļu saslimšanas, piemēram, kādam 12 gadus vecam bērnam augšējo elpceļu infekcijas dēļ bija nepieciešama trīs dienu hospitalizācija, un atlīdzība sasniedza 2200 eiro.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) akcentē, ka ceļojuma laikā bērns sastopas ar neierastu klimatu, pārtiku un iespējamiem infekciju riskiem, tāpēc pirms brauciena vecākiem ieteicams iepazīties ar epidemioloģisko situāciju galamērķī, pārliecināties, ka bērns saņēmis vecumam paredzētās vakcīnas, un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ģimenes ārstu par papildu profilakses pasākumiem. Vēlams līdz paņemt bērnam piemērotu aptieciņu un regulāri lietojamos medikamentus pietiekamā daudzumā. Gan bērnam, gan vecākiem ceļojuma laikā īpaša uzmanība jāpievērš roku higiēnai, drošai pārtikai un dzeramajam ūdenim. Tāpat noteikti nevajadzētu atlikt palīdzības meklēšanu, ja bērnam rodas izteikti vai strauji progresējoši simptomi.
Gatavojoties ceļošanai uz ārzemēm, eksperti iesaka veikt vairākus preventīvus pasākumus, parūpējoties par bērnu veselību, proti:
- Sagatavojiet bērnam piemērotu ceļojuma aptieciņu. Vērts paņemt līdzi termometru, plāksterus, brūču kopšanas līdzekli, bērnam piemērotas zāles pret sāpēm un drudzi, kā arī rehidratācijas sāļus šķidruma atjaunošanai. Par pretalerģijas līdzekļa izvēli un zāļu devām noteikti pirms tam jākonsultētas ar ģimenes ārstu vai farmaceitu. Tāpat drošāk ir pārbaudīt arī galamērķa valsts zāļu ievešanas prasības.
- Noskaidrojiet, kā galamērķī saņemt medicīnisko palīdzību. Bērnu veselības aprūpe ārvalstu tūristiem ne visur ir bez maksas. Ja dodaties uz valsti, kurā darbojas EVAK, bērnam jānoformē karte, kas nodrošina nepieciešamo valsts apmaksāto aprūpi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Tomēr EVAK nesedz pacienta līdzmaksājumus un medicīnisko transportēšanu uz Latviju, un tā nav paredzēta privātās aprūpes izdevumu segšanai.
- Izvērtējiet tālāku un eksotisku galamērķu veselības riskus. Arī tad, ja brauciens gaidāms tuvākajās dienās, pārrunājiet ar ārstu, kādi profilakses pasākumi bērnam vēl iespējami un kas jāievēro ceļojuma laikā. Ārsts izvērtēs arī vakcinācijas iespējas, ņemot vērā galamērķi un līdz braucienam atlikušo laiku. Tāpat jāizvēlas bērna vecumam piemēroti līdzekļi aizsardzībai pret sauli un insektiem.
- Pārbaudiet ceļojumu apdrošināšanas polises segumu. Jāpārliecinās, kas ir ietverts polises segumā, un jāizvērtē medicīnisko izdevumu, medicīniskās evakuācijas un bērna pavadītāja (vecāka vai cita atbildīga pieaugušā) izdevumu segumu un limitus, kā arī ceļojuma atcelšanas, bagāžas problēmu un lidojumu izmaiņu riski. Tāpat vēlams informēt apdrošinātāju par plānotajām sporta aktivitātēm un bērna hroniskajām saslimšanām, lai precizētu seguma nosacījumus.
- Būtiski – ceļojumā jāsaglabā apdrošinātāja kontakti un visu izdevumu dokumenti. Pirms brauciena telefonā jāsaglabā polises numurs, apdrošinātāja diennakts palīdzības tālrunis – BTA iesaka izmantot apdrošinātāja mobilo lietotni “Mans BTA”. Noteikti jāzina arī vietējais neatliekamās palīdzības numurs. Saslimšanas vai traumas gadījumā jāsazinās ar apdrošinātāju, lai noskaidrotu turpmāko rīcību, bet neatliekamā situācijā vispirms jāmeklē vietējā medicīniskā palīdzībā, saglabājot ārsta izrakstus, receptes un maksājumu dokumentus atlīdzības pieteikšanai.