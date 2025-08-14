PIESLĒGTIES
Piektdiena, 15. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma
Cauri gadsimtiem skan Dieva vārds

Sarmīte Feldmane
00:00
15.08.2025
5
Araisu Jub

Pēc dievkalpojuma. Gan draudzes locekļi, gan viesi vēl pakavējās sarunās un sadraudzībā. FOTO: Sarmīte Feldmane

Baltā Āraišu baznīca, rotāta baltiem ziediem, savā 800. gadadienā ikvienu sagaidīja cēla, dāvājot mājīguma un miera sajūtu. Draudzei piederīgie tepat no kaimiņmājām, tuvākām un tālākām vietām pulcējās īpašajā svētdienas dievkalpojumā, lai godinātu Dievu, pateiktos, ka paaudžu paaudzēs āraišniekiem ir savs dievnams.

Sveicinot draudzi un viesus baznīcas gadadienā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags atgādināja, ka Āraiši ir izcila vieta. “Ir Latvijā daudz ciemu un vietu, kur    grūti atrast ko zīmīgu, ko dzīvīgu,    kas piesaista acis. Te, Āraišos,    ezerā ir senču dzīvesvieta. Daudz nezinām, kā viņi dzīvoja, tāpat, kam ticēja, kā lūdza Dievu. Tas bija sen. Te krastā ir baznīca. Simboliski redzam ceļu, kuru esam nogājuši, no cilvēkiem, kuri mēģina sevi pasargāt un izdzīvot ezera vidū, līdz nācijai, kurai sava valsts, valoda, izkopta kultūra. Kristīgā baznīca savulaik dažādām ciltīm ar dažādiem uzskatiem, ticējumiem kļuva par vienojošo, lai veidotos tauta un nācija,” teica arhibīskaps un uzsvēra: “Baznīca pieder draudzei, un tas var šķist dīvaini, jo nav jau privātmāja. Baznīca pieder tiem, kas paši ir ar baznīcu. Jūs esat baznīcas saimnieki, jo piederat Kristus baznīcai.“

Āraišniece Ruta Vanaga un Ligita Freija no Billes “Dru­vai” pastāstīja, ka paaudzēs ir saistītas ar Āraišu baznīcu. “Te arī mani bērni un mazbērni kristīti. Diem­žēl viņu patlaban nav Latvijā,” stāsta Ligita. Rutas tēvs savulaik bijis zvaniķis baznīcā. “Lai kādi bijuši laiki un varas, Āraišu baznīcā vienmēr notika dievkalpojumi. Te kalpojuši gudri mācītāji,” teica āraišniece un piebilda, ka arī koncerti allaž ir ļoti skaisti, jo baznīcā ir brīnišķīga akustika.    Ligita atgādināja, ka Āraišu baznīcas draudzes vēsturi daudz aprakstījusi novadniece, rakstniece Me­lānija Vanaga, tā saglabājot paaudžu stāstus un notikumus.

Ērika Līduma draudzē iesaistījusies pirms astoņiem gadiem. “Tas ir mans dievnams, svēta un mīļa vieta. Reizi nedēļā vispirms apeju ap baznīcu, tad pa kāpnēm nesteidzīgi dodos iekšā.    Drau­dzes locekļi ir man tuvie cilvēki,” pastāstīja Ērika. Viņa aktīvi iesaistās draudzes dzīvē, dzied ansamblī, piedalās talkās.    “Ja Dieva vārds tiek izdziedāts, tā divkārta pateicība Dievam,” pau­da āraišniece.

Zita un Ivars Ščeglovi no Ģikšiem arī “Druvai” uzsvēra: “Tā ir mūsu baznīca. Kad ienāc, jūties kā savās mājās.” Zita atklāja, ka vispirms mācītājs Artis Eglītis viņu iesvētīja, tad vīru, viņu laulību.    “Sveces lustrās rada mājīgumu, siltumu. Te ir īpaša gaisotne,” uzsvēra Ivars un piebilda, ka abi ar sievu, ja vien veselība ļauj, svētdienās ir dievkalpojumā.

Jubilejas dievkalpojumā piedalījās koris “Beverīna”, savējos priecēja draudzes ansamblis Ievas Kalējas vadībā. Draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš pateicās ikvienam, kurš bija klāt baznīcas lielajā notikumā , un tika aizlūgts par kristīgo baznīcu, draudzi, tās kalpotājiem, par Latviju, mieru pasaulē.

Pēc svētku dievkalpojuma    pēcpusdiena tika aizvadīta sadraudzībā.

Saistītie raksti

Rakstivāls - rakstīšanas svētki ikvienam

09:38
14.08.2025
23

Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”, aizvadīts otrais “Rakstivāls”, aicinot rakstīt ikvienu – sākot no maza bērna līdz pieaugušajam, lai rakstītu sev, pilnveidojot rakstīšanas prasmes interneta vidē, biznesā, valsts pārvaldē un, protams, rakstniecībā. Viena no festivāla organizatorēm Laura Lapiņa atzīst, ka arvien saņem jautājumus, vai festivālā var piedalīties arī tie, kas    nav rakstnieki. Viņa uzsver, ka […]

Rakstivals 25 (1)

Asprātīgi un izzinoši atklājumi pirmajā sarunu šovā “Piebaldzēns prātvēders”

00:00
14.08.2025
49

Pirmo reizi plašajā izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” programmā līdz ar andelēšanos, izstādēm, koncertiem, ekskursiju, sportiskām aktivitātēm un spēlēm notika arī īpašs sarunu šovs “Piebal­dzēns prātvēders”. Sarunu šovu “Piebaldzēns prātvēders” trīs ciklos vadīja Aivars Damroze. Pirmajā ciklā viņš aicināja profesoru Jāni Vētru un piebaldzēnu mērīšanas koordinatori, Cēsu novada domes deputāti Ellu Frīvaldi-Andersoni dalīties par pērn […]

Piebalgai 20 (14)

Kaives pagasts nosvin sešas desmitgades

06:29
13.08.2025
25
1

Sirsnīgā gaisotnē, saaicinot ciemos kaimiņus, rīkota Kaives pagasta 60.jubileja. Kaivēnieši viesus uzņēma parka estrādē, kuru bija krāšņi izrotājuši ar ziediem no pašu dārziem un pļavām. Pagasta robežas garums ir 98,2 kilometri, un Kaivei ir astoņi kaimiņi – Tau­renes, Mazozolu, Vecpiebalgas, Inešu pagasts, Zaubes, Skujenes, Jumurdas    un Ērgļu pagasts. Visi tika aicināti uz dzimšanas dienu, […]

Kaives Jub3

Gaujas baseina upēs paaugstināts ūdenslīmenis

00:00
13.08.2025
103

Gaujas baseina upēs un kopumā Latvijas valsts austrumdaļas upēs ūdenslīmenis pēc aizvadītajām lietavām ir paaugstināts. Lietus uzplūdu maksimumi šovasar ir lielāki nekā šī pavasara palos, zina teikt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti. Maija vidējā upju notece Gaujas baseinā bija krietni virs ilg­gadēji vidēji novērotajām vērtībām – 116% no normas, paskaidro LVĢMC. Arī […]

Gauja1

“Raitais solis” aizkustina svētkos Bradfordā

00:00
12.08.2025
124

Deju ansambļa “Raitais solis” 44 jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās    3. Eiropas Latviešu kultūras svētkos jeb ELKS Bradfordā Lielbritā­nijā. Cēsnieki bija vienīgais amatiermākslas kolektīvs no Latvijas. “Tas ir notikums, kas paliks atmiņā,” saka ansambļa vadītājs Andis Kozaks. ELKS pulcēja 41 kolektīvu no 13 valstīm. Svētkos piedalījās kori, deju un folkloras kopas, teātri, orķestris, […]

Raitie1

Cēsu teātra vasaras misija – atrast sirdsdāmu opim

00:00
11.08.2025
78

Jūlija izskaņā pirmizrādi piedzīvoja Cēsu teātra uzvedums “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” Tas ir dzīvespriecīgs, muzikāls mūsdienu stāsts, iedvesmojoties no Rūdolfa Blaumaņa stāstiem “Īsa pamācība mīlēšanā” un “Brīnumzālīte”. “Šis Cēsu teātrim ir īpašs gads, 150 gadus Cēsīs tiek spēlēts teātris latviešu valodā! Ir jāsvin! Un “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!” ir trešais jauniestudējums, kas šogad piedzīvo pirmizrādi. […]

Sirdsdâma Opim 1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
38
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
24
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
32
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
48
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
47

Tautas balss

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
11
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
33
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
21
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
20
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Sludinājumi

Citi

22:30
11.08.2025
13

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:08
17.07.2025
26

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054