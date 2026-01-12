PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 12. janvāris
Vārda dienas: Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

BTA: dārgākie kaimiņu radītie bojājumi īpašumam – 162 000 eiro

Reklāmraksts
20:03, 12. Jan, 2026

FOTO: freepik.com

Pēdējo trīs gadu laikā lielākie kaimiņu radītie bojājumi īpašumam visbiežāk saistīti ar ugunsgrēkiem un šķidruma noplūdēm, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotie dati. Dārgākais gadījums fiksēts pērn Salaspilī, kur iereibis kaimiņš aizmiga ar kūpošu cigareti – izcēlās liesmas, nopostot savienotās rindu mājas. Par BTA klienta mājai radītajiem zaudējumiem BTA izmaksāja atlīdzību 162 000 eiro apmērā. Kā stāsta Ivo Danče, BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors, Latvijā ir apdrošināti vien aptuveni 45 % īpašumu – ievērojama daļa iedzīvotāju savu mājokli neapdrošina vai izvēlas minimālu segumu, paļaujoties uz veiksmi un pakļaujot sevi milzīgam finanšu riskam.

Postošākie gadījumi dzīvokļos saistīti ar ugunsgrēkiem un šķidruma noplūdēm

Analizējot īpašumiem radušos zaudējumus kaimiņu rīcības dēļ, BTA secina, ka vislielākie finansiālie zaudējumi saistīti ar ugunsgrēkiem un šķidruma noplūdēm. Ugunsnelaimes bieži izceļas vienā dzīvoklī, taču liesmas, dūmi un dzēšanas darbi rada būtiskus bojājumus arī blakus esošajiem īpašumiem. Savukārt plīsusi caurule augšējā dzīvoklī nereti appludina arī apakšstāva iedzīvotāju mājokļus.

Piemēram, Rīgā kaimiņa dzīvoklī izcēlies ugunsgrēks izplatījās līdz blakus esošajam dzīvoklim, to nopostot. Par šo gadījumu izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 61 787 eiro. Tikmēr apdrošināšanas atlīdzība 14 000 eiro apmērā izmaksāta šķidruma noplūdes rezultātā radītiem bojājumiem dzīvoklim Rīgā – kaimiņiem pārplīsa veļasmašīnas ūdens pievades caurule, appludinot trīs telpas apakšējā stāvā esošajā dzīvoklī. Tāpat Rīgā remontdarbu laikā kādā dzīvoklī bojāts cauruļvads kā rezultātā appludināts zemāk esošais dzīvoklis, bojājot sienas, griestus, grīdas segumus un iebūvēto aprīkojumu. Šajā gadījumā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedza 12 000 eiro.

“Daudzdzīvokļu namos mājokļi atrodas tuvu viens otram, arī inženierkomunikācijas tajos ir saistītas. Līdz ar to iespēja nodarīt bojājumus otram kaimiņam vai pat vairākiem uzreiz ir augsta – ugunsnelaimes, plīsušas caurules, bez uzraudzības darboties atstāta sadzīves tehnika, pavirši remontdarbi, un tie ir tikai daži no riskiem, kuru rezultātā nekustamajam īpašumam un iedzīvei rodas apjomīgi zaudējumi. Ne velti, apdrošinot mājokli, vienmēr aicinām cilvēkus iekļaut polisē arī kustamo mantu, jo nelaimēs, kas notiek īpašumos, cietīs arī mantas – dažādas elektroniskās ierīces , sadzīves tehnika, mēbeles, sporta aprīkojums u.tml.,” secina I. Danče.

Viņš papildina, ka ugunsgrēku un šķidruma noplūžu postošās ietekmes dēļ, daudzkārt cietušie īpašumi nav apdzīvojami pavisam vai remontdarbu laikā, tāpēc arī tādu papildrisku iekļaušana īpašuma apdrošināšanā kā pagaidu mājvietas īres izmaksas ir būtisks atbalsts, lai nepaliktu bez savas pajumtes.

Kaimiņu “nedarbi” var skart arī privātmāju īpašniekus

BTA praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad īpašuma bojājumi kaimiņu darbības dēļ radušies arī privātmāju īpašniekiem. Piemēram, Ikšķilē 2024. gadā kaimiņa ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā , izcēlās ugunsgrēks, un nodega garāža, kūts un saimniecības ēka, kā arī tajās esošā tehnika – kompresors un zāles pļāvējs. Šajā gadījumā BTA izmaksātā atlīdzība sasniedza 32 734 eiro.

“Ļaunprātīga rīcība ir tikai viens no riskiem, kas var iestāties kaimiņa rīcības dēļ. Mūsu pieredzē ir gadījums, kad vētras laikā kaimiņu sētā esošie koki un nepiestiprināti priekšmeti bojājuši blakus esošo privātmāju. Pirms diviem gadiem Bauskā vētras laikā īpašumam ne tikai daļēji norauts jumts, kas izraisīja īpašuma applūšanu – papildus tam, nenostiprināts, lidojošs batuts no kaimiņa pagalma sabojāja sētu un iestrēga mājas jumta notekās, tās sadragājot. Atlīdzības apmērs šajā gadījumā pārsniedza 10 000 eiro,” atklāj I. Danče.

Arvien vairāk cilvēku izvērtē aizsardzību savai civiltiesiskajai atbildībai

Visbiežāk zaudējumi, kas rodas kaimiņu rīcības dēļ, nav tīši pastrādāti nodarījumi – nelaimes notiek arī apstākļu sakritības, aizmāšības un neuzmanības ietekmē. Taču, neraugoties uz to, otram nodarītos zaudējumus var pieprasīt no vainīgās puses regresa kārtībā. Tādēļ arvien vairāk cilvēku izvērtē aizsardzību savai civiltiesiskajai atbildībai, kas pasargā polises īpašnieku šādos neprognozējamos gadījumos.

“Mājoklis ir viens no dārgākajiem cilvēka īpašumiem. Līdz ar to izmaksas par tam nodarītajiem zaudējumiem ir milzīgas. Ja kaimiņš netīšām nodara zaudējumus otra īpašumam, tie var tikt atgūti regresa ceļā. Un, ja apdrošināšanas nav, tie jāsedz no savas kabatas. Mēs ikviens esam kādam kaimiņš un varam pasargāt sevi no ievērojama finansiālā sloga, apdrošinot ne tikai īpašumu, bet arī savu civiltiesisko atbildību par otram nodarītiem zaudējumiem,” stāsta I. Danče.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

1.janvāra reidā "Druva" kopā ar Valsts policiju

02:00, 8. Jan, 2026

"Ķer un servē bumbu" – sporta veids ikvienam

08:03, 7. Jan, 2026

Pulcē sportiskas dzīves cienītājus

12:15, 9. Jan, 2026
1

Ikdienas izkrāsošana prieka krāsās – darināt tērpus lellēm

07:00, 8. Jan, 2026

Otrais semestris sāksies par nedēļu vēlāk. Steidz pēdējos darbus

02:00, 7. Jan, 2026

Ar skrējienu no Vecā uz Jauno gadu

02:00, 6. Jan, 2026

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Birokrātiju drupina pa gabaliņam

11:51, 12. Jan, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Vilks paēdis – kaza dzīva?

11:50, 11. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kāda diktatora nedienas otrpus okeānam

11:00, 10. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Šobrīd esam pareizajā vietā

11:11, 8. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Priekškars aizveras

11:10, 7. Jan, 2026

Tautas balss

Komponists, kas vieno

20:59, 12. Jan, 2026
Dziesmu izpildītājas raksta:

“Ja teiktu, ka visa Latvija svin Raimonda Paula jubileju, nebūtu pārspīlēts. Var vairāk vai mazāk […]

Karogus atstāt svētkiem

11:59, 10. Jan, 2026
Lasītāja S. raksta:

“Patīk Cēsu Vienības laukums, kad tajā mirdz egle, ne visapkārt laukumam plīvo karogi. Ieteiktu tiem, […]

Sajukums ar jubilejas datumu

11:59, 9. Jan, 2026
Dzie­dātāja raksta:

“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Be­verīna” 60. jubilejas koncerts būs […]

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054