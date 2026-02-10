Brauc paezera ledu un sabojā laipu

Līgatniešus satraucis notikušais Ratnieku ezerā.
“Visticamāk, kāds, domājams, jaunieši, pa ledu vizinājušies ar mašīnām un, kā saka, laipa nostājās ceļā. Mašīna ietriecās laipā, kas ir liela un ved samērā tālu ezerā. Mašīnai vajadzētu būt stipri bojātai, redzot, kas mētājas uz ledus sniegā,” stāsta Gaujas Ilgtspējīgas attīstības biedrības vadītājs Ainārs Šteins.
2024.gadā koka laipu ezerā par pašvaldības finansējumu atjaunoja Gaujas Ilgtspējīgas attīstības biedrība, kas apsaimnieko lielāko daļu Cēsu novada ezeru. Būvniecībā ieguldīja ap 22 tūkstošiem eiro novada pašvaldības budžeta naudas.
“Policija un arī paši līgatnieši meklē vainīgos. Viņiem ir jāsedz radītie zaudējumi,” saka Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs Dainis Jurka un pastāsta, ka nākamnedēļ sabojāto laipas daļu novāks. Pēc sākotnējiem aprēķiniem, radīti zaudējumi vairāk nekā trīs tūkstoši eiro. Valsts policijā sākts administratīvais process.
Komentāri