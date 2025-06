Baltijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā laikā būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Cēsu novadā

Baltijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā laikā, no šodienas, 27.jūnija, līdz svētdienai, 29.jūnijam, būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Cēsu novadā.



Cēsu pilsētas autobusu maršrutos no šodienas plkst.18 līdz svētdienai, 29.jūnijam, autobusi neapstāsies pieturā “Maija parks” Cēsīs, savukārt sestdien, 28.jūnijā, un svētdien, 29.jūnijā, autobusi neapstāsies pieturā “Ata Kronvalda iela”.



Autobusi apstāsies divās citās tuvākajās pieturās – “Stacija” un “Cēsu autoosta”.

Pārmaiņas reģionālajā autobusu satiksmē:



Sestdien, 28.jūnijā, ir atcelti astoņi reģionālo autobusu reisi divos maršrutos. Tostarp atcelti reisi maršrutā Cēsu autoosta-Cīrulīši-Cēsu autoosta, kas plkst.12.30 izbrauc no Cēsīm, kā arī plkst.12.42 izbrauc no Cīrulīšiem. Tāpat atcelts reiss maršrutā CATA-Autoosta-Cēsu klīnika-Gaujaskalns, kas no CATA izbrauc plkst.12.30, 15, 16, kā arī no Gaujaskalna – plkst.13, 15.30 un 16.30.



Svētdien, 29.jūnijā, atcelti astoņi reģionālo autobusu reisi maršrutā CATA-Cēsu klīnika-Cīrulīši-CATA, kas no CATA izbrauc plkst.11.30, 12.30, 16 un 17, bet no Cīrulīšiem – plkst.11.57, 12.57, 16.27 un 17.27.

