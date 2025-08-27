PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 28. augusts
Vārda dienas: Žanis, Jorens, Alens
“Baltijas ceļa” ideju nedrīkst aizmirst

Sarmīte Feldmane
00:00
28.08.2025
3
Bcels

Tāpat, kā toreiz. Līgatnieši Vidzemes šosejas malā, atceroties Baltijas ceļu, veidoja savu dzīvo ķēdi. FOTO: Sarmīte Feldmane

Dažas minūtes pirms septiņiem vakarā sestdien Augšlīgatnē, Vidzemes šosejas malā, sāka pulcēties dažādu paaudžu līgatnieši. Daudziem līdzi mazi Latvijas karodziņi, vīriem kārtīgi sarkanbaltsarkani valsts simboli.

“Pirms 36 gadiem manis vēl nebija. Te līgatnieši stāvēja Baltijas ceļā, bija kopējās ķēdes posms. Tagad te stāvu arī es,” pastāsta Gatis Jansons. Viņam līdzi valsts karogs, kas ilgus gadus plīvojis pie mājas, tagad goda vieta pasākumos, jo pagalmā uzstādīts masts, kurā jau cits karogs.

Sanākušie ir  kaimiņi, domubiedri, un jau septīto gadu 23.augustā viņi stājas Baltijas ceļā, lai atgādinātu ne tikai sev,bet arī ikvienam garāmbraucējam, kā pirms 36 gadiem divi miljoni cilvēku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadevās rokās, lai parādītu pasaulei – brīvība ir iespējama pat tad, ja ienaidnieku ir vairāk nekā draugu. Cilvēku ķēde    simbolizēja brīvību un vienotību.

“Latvijas simtgadē, Miķeļa Alberta rosināti, sanācām kopā pie balti klāta galda Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Nākamajā gadā veidojām savu Baltijas ceļu,” pastāsta līgatnietis Edgars Viņķelis. Miķelis nelielā koka koferī glabājis grāmatu, kurai virspusē izgrebis burtus    “BG” (baltais galdauts).

Bcels5
Arī es! Koncertā “Brīvības stāsts” ikviens varēja atstāt savu rokas nospiedumu, tā kopā veidojot Baltijas ceļu. FOTO: Sarmīte Feldmane

Grāmatā ziņas par katru tikšanos 4.maijā un 23.augustā. Tajā saraksts, kurš piedalījies, kāda bijusi diena, cik maksā dažādi pārtikas produkti, fotogrāfijas no notikuma. Arī informācija, kur katrs stāvēja Baltijas ceļā 1989.gada 23.augustā.

Kad Miķelis aizgāja mūžībā, viņa dzīvesbiedre Skaidrīte koka koferi nodeva Viņķeļu ģimenei, lai turpina iesākto. Tas uzticēts Anetei.

“Mums pievienojas jauni, redzam, kā bērni, kuri citus gadus bija ratiņos, izauguši. Turpinām gan nākt kopā, gan Miķeļa pierakstus pārskatīt,” pastāsta Līga    Viņķele.

30 līgatnieši sadodas rokās, plīvo Latvijas karogi, garāmbraucošās mašīnas signalizē, šoferi māj. Līga atceras, ka kopā ar vecākiem stāvējusi tepat netālu uz Rīgas pusi. “Tētim, viņš jau aizsaulē, tā ir vārda diena, bijām saklājuši galdu, gaidījām viesus, bet pirms tam braucām uz šoseju. Kā bērns daudz ko nesapratu, man blakus stāvēja vīrietis ar radioaparātu rokās, visi sadevāmies rokās. To atceroties, ir saviļņojums, un mēs, kaimiņi, domubiedri, esam vienoti,” pārdomās dalās līgatniete.

Jānim Gablikam toreiz bija 16 gadu. “Atceros, organizējās Tau­tas Fronte, apkārt runāja, ka noteikti jāstājas. Kas tā, kāpēc jāstājas, nesapratu. Tad parādījās interfronte, jau kaut kas bija skaidrāks,” pastāsta Jānis un piebilst, ka kopā ar ģimeni stāvējis tuvu toreizējā Cēsu rajona robežai.

Jānis Zīle strādāja par inženieri “Līgatnes Lauktehnikā”. Vi­ņam bija jāorganizē kolektīvs Baltijas ceļam pie rajona robežas.    “Jaunākajai atvasei bija divi gadi,    ar mammu palika mājās. Mani vecāki stāvēja nedaudz tālāk uz Siguldas pusi.Viņiem bija pārliecība, ka visai ģimenei nevajag braukt kopā,” pastāsta līgatnietis un atzīst, ka ar gadiem    atmiņas kļūst spilgtākas, var salīdzināt, kā dzīvojām toreiz un kā tagad.   

“Īstas ticības, ka tiksim vaļā no PSRS, jau nebija, vienkārši bijām procesā, kas bija sācies, atkāpties nevarēja. Ukraiņi arī vienoti turas kā ķēdē, bet okupanti ir kā bars. Nesaprotu, kā tie, kuri šodien dzīvo Latvijā, var būt par Putinu,”atklāj J.Zīle. J.Gabliks vien piebilst, ka var būt lepns, jo pirms 36 gadiem bijis šajā cilvēku ķēdē. “Šodien jaunajai paaudzei klausoties, kā Baltijas ceļš tika noorganizēts, kad daudziem mājās nebija pat parastā telefona, šķiet, ka tas nebija iespējami. Bet tas tika izdarīts, cilvēkiem bija sapnis par brīvību,” saka J.Gab­liks un piebilst: “Ķēde sākās ar vienu cilvēku un beidzās ar vienu. Kas viņi bija?”
Augšlīgatnē šīgada Baltijas ceļa dalībnieki nostāv 20 minūtes, ne 15 kā pirms 36 gadiem. Ga­rāmbraucēji to novērtē. Pēc tam vēl kopīga fotogrāfija vēsturei, tad sarunas, neliels pikniks.Viņi Latvijas    Republikas neatkarības atjaunošanas dienā atkal satiksies Spriņģu pļavā zem lielā bērza,.

Krāsains Baltijas ceļš    tapa Cēsīs, Rožu laukumā. Koncerts “Brīvības stāsts”, kurā piedalījās    amatiermākslas kolektīvi no    Rokišķiem Lietuvā un Suvalkiem Polijā, kā arī    Cēsu senioru deju kolektīvs “Dzirnas” un A. Kal­niņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kokļu ansamblis “Wendenkokle”, dalībnieki un klausīji varēja atstāt krāsainu savas plaukstas nospiedumu, kopā veidojot garu ceļu. Ceļu uz brīvību, neatkarību, vienotību.

Saistītie raksti

Kad Lielstraupes pili apskauj mūzika

06:46
27.08.2025
24
10

Lielstraupes svētkos ir jābauda noskaņa. Nesteidzīga, klusināta un mūzikas piepildīta. Lai arī laikapstākļi nebija tie patīkamākie, to, kuri vēlējās apskatīt pili un pabūt svētkos, netrūka. Kā vērtē Cēsu novada pašvaldības tūrisma speciāliste Rudīte Vasile, apmeklētāju bijis optimālais daudzums, bet vairāk nekā pērn. “Ir jārēķinās, cik varam uzņemt, lai ikviens justos ērti. Pils gaiteņi ir šauri, […]

Lielstr.svetki

Satiksimies Cēsu tirgū!

00:00
27.08.2025
48

Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus. Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturt­dienai dzīvība rāmāka. Vakara […]

Tirgussssssss1

Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

00:00
26.08.2025
333
2

Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību. Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves […]

133395 800x0 Dsc 0746

Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

00:00
25.08.2025
118
3

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji. “Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Uzsverot […]

Ped Konf

Teātris Cēsīs rok dziļāk

00:00
24.08.2025
78
1

Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs. 13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās […]

Rtu Teâtris 1

Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

00:00
23.08.2025
117
2

Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

Opera

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
36
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
91
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
46
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
33
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
50
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
20
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

