Auto un moto sporta pārstāvji un entuziasti apvienosies nebijušā pasākumā - “Rauna Rūc!”

Vairāk nekā 20 raunēnieši – auto, moto sportisti un entuziasti, kuri ar savu tehnisko aizraušanos zināmi arī pasaulē, šajās Lieldienās, 20. aprīlī, apvienosies īpašā pasākumā “Rauna Rūc!”. Pasākums vienos gan lielus, gan mazus kam tuva motoru rūķoņa, bet galvenokārt, tie būs kā kopā sanākšanas svētki pašiem motoru sportu pārstāvošajiem raunēniešiem.

“Rauna Rūc!” organizatori aicina ikvienu – raunēniešus, draugus, radus, atbalstītājus, kā arī pagasta viesus uz pasākuma norises vietu Dīķa ielā 6, Raunā, plkst.13:00, kur apmeklētājiem būs iespēja sajust noskaņu kāda tā ir sacensību tehniskajā parkā, apskatīt izvietoto tehniku, satikt un aprunāties ar sportistiem. Ikvienam, īpaši mazākajiem pasākuma apmeklētājiem, būs iespēja saņemt autogrāfus no dalībniekiem. Savukārt, lai radītu īpašu svētku noskaņu, plkst.15:00 dalībnieki dosies parādes braucienā apkārt blakus esošajam Skolas dīķim. Organizatori arī vērš uzmanību, ka pasākuma norises dēļ no plkst. 7:00 līdz plkst. 17:00 tiks slēgta satiksme apkārt Skolas dīķim – Parka ielas posms no Skolas ielas līdz Dīķa un Smiletenes ielām, kā arī Skolas un Dīķa ielas posmi līdz Parka ielai.

Pasākuma idejas autori ir Raunas ilggadējais sporta skolotājs Andris Abrāmovs, Kalvis Blūms un motoru sporta aktīviste, rallycross.lv komunikācijas vadītāja, ralliju organizatoru komandu dalībniece Linda Vecgaile, kura teic: “Esmu dzimusi Raunā, augusi Raunā starp visiem “rūcošajiem”, jo mans tētis, Ilmārs Vecgailis, bija kaislīgs motoru sportu dalībnieks un atbalstītājs. Jau kopš bērnības esmu bijusi motorizētā vidē. Apmeklējot dažādus sporta pasākumus, secināju, ka ne visi raunēnieši zina cik daudz sportisti ir mūsu pagastā! Tāpēc kopā ar A. Abrāmovu un Kalvi Blūmu nolēmām iepazīstināt viņus savā starpā un arī raunēniešus ar šiem “rūcošajiem raunēniešiem.”

Kā stāsta Andris Abrāmovs tad gandrīz visi pasākuma dalībnieki ir bijuši viņa audzēkņi, kurus viņš atminas kā mazus puikas, bet nu viņi ir izauguši un devuši mums visiem iemeslus lepoties: “Pagastam šis pasākums nozīmē to, ka ir jaunieši ar kuriem mēs lepojamies, jo viņi visi kā viens nes Raunas vārdu tuvākā un tālākā mērogā, un, lai mēs viņus labāk iepazītu, ir šī tikšanās. Raunēniešiem ir jāiepazīst savi varoņi, savukārt dalībniekiem ir nepieciešams savs salidojums un satikšanās prieks!”

Pasākumā būs iespēja satikt rallija braucējus, tajā skaitā brāļus Blūmus, motokrosa disciplīnas pārstāvjus, vēsturisko auto restauratorus, dragreisa braucējus, Latvijas autokrosa vicečempionu un krosa kausa čempionu Viesturu Plētienu, jauniešus no autokrosa bagiju klases un Sim-Racing profesionāli.

Kā lielisku iespēju šājā notikumā piedalīties un satikties gan ar atbalstītājiem, gan citiem līdzīgi domājošiem motoru sportu pārstāvjiem saredz arī Emīls Blūms: “Manuprāt, šis ir ļoti labs pasākums, kur cilvēkiem kam varbūt nav bijusi iespēja kādās no sacensībām atbalstīt mūs klātienē, atnākt, mūs satikt un uzdot sev interesējošos jautājumus. Un, es domāju, ka mēs paši kā sportisti, nākot no tādas mazpilsētas kā Rauna, nemaz nenojaušam cik daudz šeit ir interesentu, kas seko līdzi mūsu karjerai šajos sporta veidos. Tāpat šī būs feina sanākšana arī dalībniekiem, jo liela daļa esam draugi, bet katram ir sava aizņemtā ikdiena un nemaz tik bieži viens otru nesatiekam.” Emīls arī piemin, ka vieta – Rauna, no kuras viņš nāk, autosporta aprindās izskanējusi gana daudz un vienmēr ir prieks un gods to pārstāvēt: “Autosporta sabiedrība ir diezgan zinoša un jau kādus desmit gadus neesmu saņēmis jautājumu – no kurienes es esmu! Ir jauki apzināties to, cik tālu Raunas vārds izskanējis!”

Pasākuma programma

Dīķa iela 6, Rauna

Plkst. 13:00 – iespēja apskatīt sportistu tehniku un tikties ar dalībniekiem

Raunas pagasta aktivitātes: plkst. 12:00 muzikāli interaktīva izrāde bērniem “Pasaku sargi”.

Dalība un pieteikšanās

Piedalies! Ja vēlies kļūt par dalībnieku, sazinies ar Andri Abrāmovu vai Lindu Vecgaili (29334335) un piesaki savu dalību līdz 2025. gada 19. aprīlim, plkst.10:00. Aicinām visus motoru entuziastus piedalīties un baudīt “Rauna Rūc” atmosfēru!

Pasākuma ieeja un dalība ir bez maksas!