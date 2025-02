Atdzimusi vēsturiskā Ieriķu stacijas ēka

Ilgi gaidītu un skaistu brīdi aizvadītajā piektdienā piedzīvoja Ieriķu un apkārtnes iedzīvotāji. Vēsturiskā stacijas ēka, kas ilgāku laiku bija atstāta pamestībā un laika zoba pamatīgi apgrauzta, nu ir atdzimusi košā, gaišā, mūsdienīgā veidolā un kļūs par vietējās kopienas kultūras un sabiedrisko aktivitāšu norises vietu.



Kā pastāstīja Amatas pārvaldes vadītāja un galvenā šī projekta virzītāja Elita Eglīte, sarakste ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” vadību par ēkas pārņemšanu sākās 2018. gadā, bet Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu vairāk nekā 400 tūkstošu eiro apjomā rekonstrukcijas darbiem apstiprināja 2023. gada nogalē.



Atjaunotās stacijas ēkas atklāšanu raiti un asprātīgi vadīja divas kolorītas vietējos notikumus un stacijas vēsturi labi pārzinošas, tādas kā cita gadsimta dāmas. Viena no viņām bija ļoti līdzīga Elitai Eglītei, otra Lilitai Venterei. Savukārt Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, griežot ēkas atklāšanas lenti, neslēpa lepnumu, ka Ieriķos paveikts kaut kas šajā gadsimtā nebijis – atdzimusi un par vietējās kopienas kultūrtelpu kļuvusi pamesta stacijas ēka.

“Latvijas Dzelzceļa” pārstāvji, iedvesmojušies no cēsnieku iespaidīgā veikuma, steidza paziņot, ka lielā uzņēmuma svarīgākajos kabinetos jau ceļo plāni par Ieriķu stacijas peronu rekonstrukciju un gājēju pārejas izbūvi.



Uz atjaunoto stacijas ēku pavasarī pārcelsies Ieriķu bibliotēka. Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Lāsma Vasmane-Mašina uzsvēra, ka līdz šim mazākā novada bibliotēka nu pārcelsies uz plašām, gaišām, ērtām telpām un tās vadītāja Sarmīte Šteine beidzot varēs īstenot savas ieceres un rīkot interesantus sarīkojumus lieliem un maziem grāmatu draugiem. Tikmēr Sarmīte jau pirms ēkas oficiālās atklāšanas kopā ar Amatas pamatskolas 2. un 3. klases audzēkņiem un skolotājām Gunu Gušķu un Violu Gribu pieskandināja stacijas ēku ar bērnu sarunām un smiekliem. Mazie grāmatnieki lasīja, meklēja pogas, veidoja gleznas un gāja rotaļās. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktore Līga Ruciņa savā uzrunā priecājās, ka jaunajiem Ieriķu talantiem beidzot būs vieta, kur parādīt prasmes skatītājiem un klausītājiem.



Ieriķu stacijas pārbūve sākās pagājušā gada pavasarī. Būvdarbu gaitā siltināti ēkas pamati, bēniņi, fasāde, mainīti logi, durvis, atjaunota elektroinstalācija un veikts iekštelpu kosmētiskais remonts. Būvdarbus objektā veica SIA “Warss+”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Akorda”.