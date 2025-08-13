Asprātīgi un izzinoši atklājumi pirmajā sarunu šovā “Piebaldzēns prātvēders”

Pirmo reizi plašajā izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” programmā līdz ar andelēšanos, izstādēm, koncertiem, ekskursiju, sportiskām aktivitātēm un spēlēm notika arī īpašs sarunu šovs “Piebaldzēns prātvēders”.
Sarunu šovu “Piebaldzēns prātvēders” trīs ciklos vadīja Aivars Damroze. Pirmajā ciklā viņš aicināja profesoru Jāni Vētru un piebaldzēnu mērīšanas koordinatori, Cēsu novada domes deputāti Ellu Frīvaldi-Andersoni dalīties par pērn aizvadīto mērīšanu. Profesors pateicās piebaldzēniem par atsaucību, jo tieši tamdēļ pētījumi turpinās jau Kurzemē un plānoti arī citos reģionos. Jānis Vētra arī atzina: “Nosaukums “Piebaldzēns prātvēders” izvēlēts ļoti tālredzīgi, jo vēders ir piebaldzēniem ļoti raksturojošs. Ja skatāmies vidukļa un gurna apkārtmērus, Piebalgā vīriešiem vidukļa apkārtmērs ir 98,83 cm, bet te nedzīvojošajiem – 97cm, tātad viena centimetra atšķirība. Savukārt sievietēm, kas dzīvo Piebalgā, ir 90 cm, bet te nedzīvojošajām – 86 cm. Tie jau ir četri centimetri. Bet tāpat redzam, ka piebaldzēni ir augumā gari vīrieši – tie, kas dzīvo Piebalgā, vidēji ir 179 cm, kas dzimuši Piebalgā – 180 cm. Sievietes ir īsākas, garums līdzīgs vidējiem latviešu rādītājiem.”
Ella Frīvalde-Andersone gan aicināja nesatraukties par vēdera apkārtmēru, atgādinot, ka laukos cilvēki vienkārši ir labāk paēduši un ar abām kājām turas uz zemes, piebilstot: “Bet gara gaisma mums vienmēr ir bijusi svarīgākā par vēdera apkārtmēru.” Arī profesors vērtēja, ka piebaldzēnu prāts ļoti attīstīts, ko parādīja pētījumā iekļautais jautājums par piedalīšanos kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm: “Atbildes izgaismoja, ka piebaldzēniem kultūras dzīve un ikdienas kultūras norises ir ļoti daudzveidīgas.” Aivars Damroze papildināja, ka 92 respondenti atzinuši – piedalās dzimtas vēstures pētīšanā. Un profesors apstiprināja, ka arī uz mērīšanu iedzīvotāji nāca, ņēmuši līdzi albumus un dzimtas stāstus.
Otrajā sarunu ciklā gados jaunie piebaldzēni – Zelta kroga īpašnieki Jānis Melbārdis un Marta Tamane, velosacensību “Pāri Piebalgas pakalniem” organizētājs Sandis Grīnbergs un piebaldzēns Edgars Žagariņš, kurš kājām šķērsojis Latviju,- dalījās stāstā par drosmīgu sapņu realizēšanu, kurā būtiska ir mīlestība uz Piebalgu un tās unikālo vērtību ieraudzīšana. Visi kā viens izcēla vietējos iedzīvotājus, kas ir sirsnīgi, vienmēr palīdz un atbalsta.
Savukārt trešajā ciklā “Dzīvojam zaļi Piebalgā!” bioloģiskās saimniekošanas pieredzē dalījās vietējie zemnieki, bet novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija -Markova pastāstīja par bioreģionu, kas “palīdz apzināties vērtības, kas mums ir dotas, kas pasaulē ir strauji izzūdošas – daba, dabas resursi, daudzveidība, lauksaimniecība, kas respektē dabu un cilvēka veselību, kultūrvēsturisko mantojumu. Augsnes kvalitāte, tīri ūdeņi, gudri apsaimniekoti mežu resursi, tīra pārtika ir tas, kā varam pastāvēt ilgtermiņā”. Tam piekrita arī bioloģiski saimniekojošie zemnieki.
Bet pašā svētku ieskaņā līdz ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājas Daces Bišeres-Valdemieres un Ineses Suijas-Markovas svētku atklāšanas uzrunām, izceļot piebaldzēnu radošumu, darbīgumu, pašpietiekamību un mīlestību uz Piebalgu, jau trīspadsmito reizi piebaldzēnu radītam produktam tika pasniegts sertifikāts par tiesībām izmantot preču zīmi “Izvēlies Piebalgu”. Šajā reizē to saņēma harmoniskā atpūtas vieta “Dabas azote”, ko gleznainajā Piebalgas ainavā radījusi Amanda Zariņa un Arturs Mihejevs. Viņi bija pārsteigti un arī priecīgi par novērtējumu, kā arī “Druvai” atzina, ka patiesi līdz ar pašu izlolotās atpūtas vietas radīšanu un viesu uzņemšanu parāda ne tikai Piebalgas, bet visas Latvijas skaistumu.
Norišu dienas garumā bija daudz. Kuplā skaitā sanākušie apmeklētāji labprāt gan dziedāja līdzi dziesmām, dejoja un baudīja visu citu notiekošo. Liene Krūze dzīvo Jaunpiebalgā, labprāt apmeklē pasākumus, viņa šoreiz bija atnākusi kopā ar diviem no četriem bērniem. Visi bija sajūsmā, un arī mamma atzinīgi novērtēja, ka par bērniem šādos svētkos padomāts, arī pašai viss patika. Savukārt Inese Vectirāne no Rīgas un Rūta Vectirāne no Priekuļiem bija atbraukušas kopā ar mazmeitiņu un mazmazmeitiņu Emmu, kurai ir gads un četri mēneši. Inese atzīst, ka mazmeitiņa ir vislielākā koncertu izbaudītāja, jo, līdzko ieskanas mūzika, sāk dejot: “Viņai ir dziedāšanas un dejošanas gēni, arī vecomīte ir liela dziedātāja. Labprāt uz šo pasākumu atbraucam – gan iepirkāmies, klausījāmies sarunu šovu, gan skatījāmies, kā meitenes krāšņajos tērpos dejo. Brīnišķīga atmosfēra!” Arī Rūtas kundze sacīja, ka skatoties atceras savu jaunību, kā arī priecājas par darbīgajiem jaunajiem cilvēkiem, kas pārceļas uz dzīvi laukos.
Vakarā Jaunpiebalgas Svētā Toma Evanģēliski luteriskajā baznīcā notika Emīla Dārziņa 150 gadu jubilejai veltīts koncerts “Mirdzi kā zvaigzne”, bet brīvdabas estrādē “Taces” skatītāji varēja vērot muzikālo izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā”, kā arī baudīt Mika Galvanovska un Fiņķa uzstāšanos, balli ar grupu “Vēja radītie” un DJ J-One.
