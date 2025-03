Arī sociālajam darbam svarīgas jaunas šķautnes

Mācību ciklā “Kā radīt inovācijas sociālo pakalpojumu jomā?” valsts un pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, komersanti un sociālie uzņēmēji padziļina zināšanas un iemaņas inovatīvu sociālo pakalpojumu radīšanai un attīstīšanai.

Mācību cikla, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), otrais seminārs notika Cēsīs. Mūspuses sociālās jomas pārstāvji atzīst, ka tā bija lieliska iespēja gūt papildu zināšanas, kā paskatīties uz savu darbu no mazliet citas puses un arī iedvesmoties jaunievedumu īstenošanai.

Atbalsts līdz 300 tūkstošiem eiro

“Līdz 31. martam ikvienam iespējams pieteikt savu sociālās inovācijas projekta ideju, lai attīstītu kādu sociālo pakalpojumu sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā vai sociālajā darbā sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem, piemēram, senioriem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, iedzīvotājiem, kuri atbrīvoti no ieslodzījuma vietām, ielu jauniešiem. Ideja var būt realizēta jau citā valstī, bet Latvijā tas būs jaunums, tātad inovācija. Vērtēšanas komisija tās izvērtēs, un atbilstošākās varēs iesniegt jau detalizēti izstrādātu pieteikumu nākamajā – projekta atlases posmā,” pastāsta Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis Madars Bitītis.



Viena projekta īstenošanai pretendenti var saņemt finanšu atbalstu līdz pat 300 tūkstošiem eiro, lai vismaz gadu būtu iespējams aprobēt iecerēto pakalpojumu, bet ar mērķi to turpināt pēc projekta beigām. Kopumā paredzēts izstrādāt vismaz 24 jaunus vai attīstīt esošos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Latvijā.



Pašas pirmās idejas bija iespējams iesniegt līdz šī gada pirmajam janvārim, saņemti 43 pieteikumi. “Tas ir ļoti labs rādītājs. Tādējādi organizācijas vēlas attīstīt jaunas pieejas, metodes, efektīvākus sadarbības veidus, ko mēs saucam par sociālām inovācijām. Izaicinājumu labklājības nozarē ir daudz. Sociālās inovācijas ir domāšanas un rīcības veids, lai esošo izaicinājumu risināšanai mēs attīstītu iekļaujošākus, efektīvākus un ilgtspējīgākus sociālos pakalpojumus,” skaidro M.Bitī­tis, “mācību mērķis ir stiprināt potenciālos inovatorus, lai, piemēram, palīdzētu viņiem pēc iespējas precīzāk definēt, kas patiešām ir risināmā problēma un vai paredzētais risinājums tiešām ir atbilstīgs. Mācībās arī runājam, cik ļoti būtiski ir iekāpt tā cilvēka kurpēs, kam radām pakalpojumu, gan izprotot cēloņus, gan noskaidrojot, kādus viņš pats saredz labākos atbalsta veidus.”

Atrisināt cēloni, ne cīnīties ar sekām

Otrās nodarbības pasniedzēja Vita Brakovska uzsvēra, ka attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem nereti lielākais izaicinājums ir tas, ka pakalpojums ļauj cīnīties tikai ar sekām: “Runājot par inovācijām sociālajos pakalpojumos, ir divi virzieni – viens ir ieviest efektīvākus veidus, kā šos pakalpojumus sniegt, lai palīdzētu mērķgrupām, otrs – ar sociālo pakalpojumu palīdzību problēmas risināt tā, ka tās pamazām izzūd. Lai līdz tam nonāktu, ir jāmainās gan pakalpojumu sniedzējiem, kas tos ievieš, gan tā pircējiem, šinī gadījumā pašvaldību sociālajiem dienestiem – jāpaskatās uz problēmu dziļāk, jāuzdod pareizie jautājumi, lai neapstātos pie ierastajām atbildēm, standart­risinājumiem. Risinot kompleksas problēmas, jāizvēlas pareizie spēka pielikšanas punkti, lai tās samazinātu. Arī šajā nodarbībā mācījāmies vajadzību un problēmu pārrāmēšanu, tādējādi uz vienu un to pašu paskatoties no dažādām pusēm un reizēm saprotot, ka patiesā problēma ir pavisam cita.”



Lai labāk to ilustrētu, pasniedzēja min piemēru, kas nav saistīts ar sociālajiem pakalpojumiem, bet ir viegli uztverams. Cilvēki sūdzas, ka lifti ir lēni. Bet, izrādās, patiesā problēma ir garlaikošanās, kamēr lifts jāgaida. Tātad īstenībā nepieciešams piepildīt gaidīšanas laiku: novietot spoguļus, apavu tīrītājus, žurnālu, avīžu galdiņu, un sūdzību vairs nebūs. “Sociālā jomā nevaram runāt par vienkāršiem risinājumiem, bet varam vērst uzmanību, ka mūsu līdzatbildība ir saredzēt, kas ir aspekti, kas rada problēmu, un, cik lielā mērā, uz kādu no tiem iedarbojoties, varam problēmu mazināt vai novērst,” norāda V.Brakovska.

Var vēl citādāk un labāk

Uzrunātie nodarbību dalībnieki ar pārliecību pauda, ka mācību cikls ir ļoti noderīgs: ne tikai teorētisks, bet arī praktisks. Smilte­nes novada Gatartas pakalpojumu aģentūras vadītājs Aivars Damro­ze vērtē, ka arī sociālajos pakalpojumos vienmēr iespējamas inovācijas: “Līdzīgi, kā ceļot māju, to var celt no vieniem, bet var arī no citiem ķieģeļiem, – mērķis ir viens, bet risinājumi dažādi.”



Biedrības “Brīnummāja”, kas darbojas Cēsīs, vadītāja Liena Graudule teic, ka vēl apdomā, vai organizācijai pieteikt savu ideju, vai arī piedalīties kā pakalpojuma sniedzējam tās realizēšanā: “Bet jebkurā gadījumā semināru cikls ir ļoti vērtīgs, jo secīgi iziet cauri visiem posmiem, piemēram, problēmas atpazīšanai, definēšanai, plānošanas procesam. Gūtās zināšanas ir noderīgas organizācijas darbībā un attīstībā. Turklāt, tā kā seminārā piedalās nevalstiskā sektora, pašvaldību un sociālo uzņēmumu pārstāvji, veidojas laba sinerģija, kas ļauj iepazīt dažādus skatījumus un paplašināt redzējumu, radot iespēju paskatīties, kā citādāk varam nodrošināt mērķgrupu vajadzības.”



Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja Inga Kārkliņa vērtē, ka inovācijas sociālajā jomā var lieti noderēt un ir bezgalīgs process, kurš piemērojams dažādām mērķ­auditorijām: “Arī mēs mēģināsim startēt ar savu ideju pasākumiem jauniešiem, to iesniegsim sadarbībā ar novada Iz­glītības pārvaldi un Cēsu 2. pamatskolu, piesaistot sadarbības partnerus. Mērķgrupa būs jaunieši, kuriem ir atkarības, uzvedības grūtības un lielāka varbūtība pamest izglītības iestādi, kā arī jaunieši, kuri skolu ir jau pametuši. Šodien sapratām, ka sadarbības grupā idejas pieteikšanai jāiesaista arī paši jaunieši, lai no viņiem uzzinātu, kur bija kļūdas, kāpēc viņi nonākuši esošajā situācijā un kāds ir viņu redzējums, ko mums vajag mainīt izglītības, rehabilitācijas posmā, brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumā, lai problēmas novērstu.”

Pēc mācību cikla būs pieejami gan mācību video, gan darba burt­nīcas, turklāt ne tikai nodarbību dalībniekiem, bet visiem interesentiem. SIF organizētais mācību cikls notiek visos reģionos ESF+ projektā “Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu soci­ālo pakalpojumu sniegšanā”.