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Ar virtuālām brillēm apskatīt par ES fondu līdzekļiem īstenoto

Iveta Rozentāle
03:00, 26. Jūl, 2026

Saistošs veids. Iespēja doties virtuālā 360° apskatē par Latvijā īstenotajiem ES fondu projektiem interesēja gan lielus, gan mazus. FOTO: Iveta Rozentāle

Atjaunojot Cēsu ielas, tiek meklēti dažādi risinājumi, lai vietās, kur vairāk pārvietojas cilvēki vai apbūve traucē labu pārredzamību, transportlīdzekļu vadītāji samazinātu braukšanas ātrumu.

Cēsu pilsētas svētkos bija iespēja ne tikai izklaidēties, bet arī ieraudzīt, kas par Eiropas Savienības (ES) finansējumu paveikts viedākas, zaļākas un iekļaujošākas Latvijas veidošanā. To varēja, uzliekot virtuālās brilles un dodoties 360° apskatē uz vietām, kur īstenoti ES&nbsp;fondu projekti.   

Ekspozīcija “Eiropa manā reģionā” bija labi apmeklēta, visvairāk piecu minūšu ilgo virtuālo ekskursiju gribēja piedzīvot bērni, bet netrūka arī pieaugušo, kas gribēja izmēģināt šādu iespēju. Piedāvājumu bija sagatavojusi Finanšu ministrija. Tās pārstāve Ieva Gaigala “Druvai” pastāstīja, ka “ministrijas ES fondu projektu telts ir pilotprojekts, kas šogad tiek īstenots pirmo reizi, lai interaktīvā un sabiedrībai saistošā veidā stāstītu par ES fondu ieguldījumiem un to sniegto pienesumu Latvijas izaugsmei. Pirmo reizi telts tika izstādīta 9. maijā Eiropas dienas pasākuma laikā, pēc tam — Cēsu novada svētkos, šogad telti plānots izvietot arī Ogres novada svētkos”. Konkrētās pasākumu norises vietas izvēlētas, ņemot vērā iespējas nodrošināt telts izvietošanu pasākumu programmā, kā arī izvērtējot ar dalību saistītās izmaksas. Telts izveide un aktivitāšu īstenošana tiek finansēta no ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma, kas paredzēts ES fondu komunikācijas pasākumu nodrošināšanai. Dalība citos publiskajos pasākumos šogad nav plānota.

Vaicāta, kāpēc izvēlēts tieši šāds formāts, Ieva Gaigala teic: “Tādējādi vēlējāmies uzrunāt pēc iespējas plašāku sabiedrību un saprotamā veidā parādīt, kā ES fondu finansējums tiek ieguldīts Latvijā un kādu ieguvumu tas sniedz iedzīvotājiem.” Ideja noskatīta no Beļģijas, kur kolēģi īstenojuši līdzīgu ieceri. “Visu laiku ir jādomā, kā uzrunāt cilvēkus, jo ir skaidrs, ka jauniešus īpaši neinteresēs, ja informācija būs izvietota uz informatīvajiem stendiem, klasiskais formāts šodien ne vienmēr uzrunā un nostrādā. Bet jāteic, ka Eiropas līmenī ļoti pozitīvi novērtētas arī mūsu idejas un pieredze, kā saistoši informēt savu mērķauditoriju,” papildina I. Gaigala.

Nākamajā gadā pilotprojektu plānots turpināt, organizējot telts aktivitātes dažādās Latvijas skolās, lai veicinātu jauniešu izpratni par ES fondu sniegtajām iespējām.

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