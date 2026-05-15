Aptauja: 55 % pieaugušo apsvērtu izmantot karjeras konsultācijas

55 % Latvijas iedzīvotāju pieaugušā vecumā apsvērtu izmantot karjeras konsultācijas, piemēram, mainot profesiju vai karjeras virzienu, lemjot par studiju vai profesionālās izglītības izvēli vai plānojot attīstību esošajā karjerā, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” veiktā aptauja.* Kā norāda VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane, karjeras konsultācijas ir vērtīgs instruments, kas palīdz pieaugušajiem izprast savas stiprās puses, novērtēt prasmju atbilstību darba tirgus prasībām, uzzināt par karjeras izaugsmes iespējām un izvirzīt skaidrus profesionālos mērķus.
Pieaugušo izglītības kampaņas “Atjaunini prasmes un zināšanas!” laikā aptaujātie pieaugušie norāda dažādas situācijas, kurās karjeras konsultācijas viņiem šobrīd būtu visnoderīgākās.
16 % respondentu šādu iespēju izmantotu, ja mainītu profesiju vai karjeras virzienu, savukārt 14 % iedzīvotāju karjeras konsultācijas apmeklējumu apsvērtu, izvēloties pirmo profesiju vai karjeras virzienu un lemjot par studiju vai profesionālās izglītības izvēli. 11 % aptaujāto pie karjeras konsultanta dotos, lai izvērtētu savu pašreizējo karjeras virzienu un saprastu, vai nepieciešamas pārmaiņas, tikmēr 8 % šādu iespēju apsvērtu, ja šobrīd uzsāktu darba gaitas un ienākot darba tirgū. Vēl 6 % respondentu karjeras konsultācijas būtu aktuālas, plānojot profesionālo attīstību esošajā karjerā.
Jauniem pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem karjeras konsultācijas visbiežāk būtu aktuālas, izvēloties pirmo profesiju vai karjeras virzienu, kā arī lemjot par studiju un profesionālās izglītības virzienu – 36 % no respondentiem, kuri izvēlējušies šīs atbildes, ir šajā vecuma grupā. Savukārt mainot profesiju vai karjeras virzienu, karjeras konsultācijas biežāk izvēlētos pieaugušie vecumā no 40 līdz 59 gadiem – viņi veido 43 % no visiem respondentiem. Tikmēr vairāk nekā puse jeb 58 % no tiem, kuri karjeras konsultācijas izmantotu, lai izvērtētu savu pašreizējo karjeras virzienu, ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem.
“Mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū karjera ir dinamisks process, un nozīmīgi lēmumi par savu profesionālo virzienu jāpieņem ne tikai karjeras sākumā, bet visas dzīves garumā. Nereti pieaugušie nonāk izvēles priekšā – turpināt attīstīties esošajā jomā vai mainīt profesiju, un šādi lēmumi var būt jāpieņem vairākas reizes dzīvē. Tāpēc platforma STARS nodarbinātiem pieaugušajiem piedāvā iespēju pieteikties bezmaksas karjeras konsultācijām, lai ikviens varētu saņemt profesionālu atbalstu, nonākot karjeras pagrieziena punktā – tās bez maksas sniedz 20 karjeras konsultanti pašvaldībās, kā arī attālināti,” skaidro VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore E. Purmale-Baumane.
Viņa piebilst, ka bieži vien pieaugušajiem nepieciešams arī iedrošinājums pārvarēt ikdienas izaicinājumus un atjaunot pārliecību par savām spējām, lai atkal uzsāktu mācības – arī šādu atbalstu spēj sniegt karjeras konsultants.
Bezmaksas karjeras konsultācijām platformā STARS (stars.gov.lv) var pieteikties nodarbinātie vai pašnodarbinātie vecumā no 18 gadiem, autorizējoties savā individuālajā mācību kontā un aizpildot elektronisko pieteikšanās formu. Ja nav iespējas izveidot individuālo mācību kontu, pieteikties var arī sazinoties ar pieaugušo izglītības koordinatoru pašvaldībā, kuru kontakti ir atrodami platformā STARS sadaļā “Kontakti – Kontaktpersonas pašvaldībās”.
Platformā STARS šobrīd pieejamas vairāk nekā 200 izglītības programmas gan bez maksas, gan ar daļēju līdzfinansējumu, kas ļauj pilnveidot profesionālās prasmes vai apgūt jaunu profesiju tādās mācību nozarēs kā metālapstrāde, mašīnbūve, veselības un sociālā aprūpe, enerģētika, uzņēmējdarbība, finanses, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī citās nozarēs. Izglītības programmu piedāvājums tiek regulāri aktualizēts, un maijā platformā būs pieejamas jaunas mācību iespējas.
Līdzās tam, paplašinot piedāvāto atbalstu projektā “Digitālās prasmes lietpratējiem (IMK)”, ikvienai personai no 18 gadu vecuma vēl līdz 2026. gada 22. jūnijam ir iespēja platformā STARS pieteikties kompensācijas saņemšanai par starptautiski atzītu sertifikātu iegūšanu, piemēram, par tādiem sertifikātiem kā “Certified Information Systems Auditor”, “Cybersecurity certification” un citiem. Plašāka informācija pieejama šeit.
*Aptauju 2026. gada aprīlī veica VIAA, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Tajā piedalījās 1010 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Par pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas”
Kampaņā “Atjaunini zināšanas un prasmes!” VIAA aicina ikvienu iedzīvotāju regulāri pilnveidoties, izveidojot savu individuālo mācību kontu prasmju pārvaldības platformā STARS. Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītošanās jebkurā vecumā ir nepieciešama un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru.
Individuālo mācību kontu pieeja, ko piedāvā prasmju pārvaldības platforma STARS, veicina cilvēku atbildību un pašiniciatīvu savas profesionālās attīstības veidošanā, virzot Latviju uz mūsdienīgu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības sistēmu.
Jau šobrīd ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma aicināts izveidot savu individuālo mācību kontu platformā stars.gov.lv, sperot pirmo soli pretī jaunām zināšanām, prasmēm un ilgtspējīgai karjerai.
Par prasmju pārvaldības platformu STARS
Platforma stars.gov.lv darbojas no 2024. gada decembra, apvienojot mācību un karjeras attīstības iespējas vienuviet. Tajā ikviens iedzīvotājs no 18 gadu vecuma var izveidot individuālo mācību kontu, pieteikties izglītības programmām, uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību, profesionālo pieredzi un iegūtajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem, pieteikties karjeras konsultācijām un izmantot citas vērtīgas iespējas. Pilna platformas funkcionalitāte būs pieejama 2026. gada otrajā pusē.
Platformu izstrādā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” ietvaros, un tās mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības sistēmu, kas nodrošinās individuālus mācību risinājumus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.
