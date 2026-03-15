Apskatāma Signes Vanadziņas “Pavasara prelūdija”

Agnese Leiburga
07:40, 15. Mar, 2026

Pavasarīgi! Signes Vanadziņas gleznu izstāde “Pavasara prelūdija” ir smalka un pavasarīgi abstrakta noskaņu kompozīcija. FOTO: “Dimension ink”

“Signes Vanadziņas gleznu izstādē “Pavasara prelūdija” ir smalka un pavasarīgi abstrakta noskaņu kompozīcija, kur krāsa kļūst par sajūtu un gaisma – par elpu. Pastelīgo un košo toņu darbos maigi satiekas trauslums un dzīvības spēks,” par izstādi, kura kopš 6. marta izvietota Cēsīs, tetovēšanas salonā “Dimension Ink”, vēsta tās organizatori.

Pati māksliniece “Dru­vai” paskaidro, ka “Dimension ink” apskatāmajā izstādē ir izliktas 18 gleznas. “Tās ir tapušas dažādos laikos, bet aptuveni sešos gados, tā teikt, sākums pirms kara, bet kovids jau zēla,” atzīst gleznu autore. Izstādes noslēgums vēl neesot noteikts, bet varētu būt aprīļa beigas vai maija sākums.

Daira Liepa no “Dimension Ink” savukārt pastāsta, ka izstāde būs aplūkojama no 16. marta jebkurā darba dienā.

“Signe Vanadziņa savā radošajā darbībā pievēršas emociju un noskaņu atklāsmei caur krāsu un faktūru. Viņas darbos dominē brīva, intuitīva glezniecība, kur abstrakcija savijas ar dabas motīvu klātbūtni. Māk­sliniece meklē gaismas un iekšējā līdzsvara mirkļus, ļaujot skatītājam ne tikai vērot, bet arī sajust. Izstāde ir kā vizuāla prelūdija dabas atmodai – viegli plūstošas formas un krāsu vibrācijas rada sajūtu, ka pavasaris gan tikai mostas, bet jau pulsē gaisā,” ļauties pavasarīgam noskaņojumam, aplūkojot gleznas “Dimension Ink”, rosina izstādes rīkotāji.

Tautas balss

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Sludinājumi

Citi

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]

Citi

11:36, 10. Mar, 2026

Uzņēmēj Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Tūjas, Siguldas, Priekuļu un Ādažu novados Mācību centrs BUTS piedāvā dažādas […]

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]