Apskatāma Signes Vanadziņas “Pavasara prelūdija”

“Signes Vanadziņas gleznu izstādē “Pavasara prelūdija” ir smalka un pavasarīgi abstrakta noskaņu kompozīcija, kur krāsa kļūst par sajūtu un gaisma – par elpu. Pastelīgo un košo toņu darbos maigi satiekas trauslums un dzīvības spēks,” par izstādi, kura kopš 6. marta izvietota Cēsīs, tetovēšanas salonā “Dimension Ink”, vēsta tās organizatori.
Pati māksliniece “Druvai” paskaidro, ka “Dimension ink” apskatāmajā izstādē ir izliktas 18 gleznas. “Tās ir tapušas dažādos laikos, bet aptuveni sešos gados, tā teikt, sākums pirms kara, bet kovids jau zēla,” atzīst gleznu autore. Izstādes noslēgums vēl neesot noteikts, bet varētu būt aprīļa beigas vai maija sākums.
Daira Liepa no “Dimension Ink” savukārt pastāsta, ka izstāde būs aplūkojama no 16. marta jebkurā darba dienā.
“Signe Vanadziņa savā radošajā darbībā pievēršas emociju un noskaņu atklāsmei caur krāsu un faktūru. Viņas darbos dominē brīva, intuitīva glezniecība, kur abstrakcija savijas ar dabas motīvu klātbūtni. Māksliniece meklē gaismas un iekšējā līdzsvara mirkļus, ļaujot skatītājam ne tikai vērot, bet arī sajust. Izstāde ir kā vizuāla prelūdija dabas atmodai – viegli plūstošas formas un krāsu vibrācijas rada sajūtu, ka pavasaris gan tikai mostas, bet jau pulsē gaisā,” ļauties pavasarīgam noskaņojumam, aplūkojot gleznas “Dimension Ink”, rosina izstādes rīkotāji.
