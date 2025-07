Aprakstīt nevar

Par Cēsu svētkiem, kas pēc ieskandināšanas ceturtdien pilsētā ienāca piektdienas vakarā, jāsaka – aprakstīt tos nevar, vajadzēja būt pašam klāt. Taču pabūt klāt katrā pasākumā, visticamāk, arī nebija iespējams. No lielā foto galeriju piedāvājuma izraudzīt dažas raksturojošākās, lai parādītu norises tiem, kas nebija klāt, arī gandrīz neiespējami.



Negaidītā šajos svētkos bija daudz. Ne tikai šai vasarai netipiski siltais laiks, kas iejūsmināja cēsniekus un viesus, arī zoo “Rakši” vilcieniņš pilsētas ielās pārsteidza ne vienu vien. Tas brauca pa asfaltu, ne sliedēm un lieliski izvadāja pūtēju orķestri “Cēsis” , lai sestdienas rītā modinātu pilsētniekus. Kā nekā piektdienas vakars bija piesātināts, bija noklausīts lieliskā Žorža Siksnas koncerts, bija iziets gājienā, apsveikts Gada cēsnieks, tad atkal koncerts, bet pēc tā sadziedāšanās. Saprotams, bija nogurums un vajadzēja labi izgulēties, lai sestdien atkal dotos notikumu virpulī.



Pasaulē pazīstamais, Cēsīs izaugušais basketbolists Radions Kurucs svētku programmā bija pieteikts. Šī ziņa pulcēja ne tikai sporta fanus. Iemest grozā bumbu Nacionālās basketbola asoci­ācijas un Eirolīgas klubu spēlētāja klātbūtnē bija piedzīvojums katram. Pasākums bija pieteikts ar saukli “Viss bumbās!”, tas arī skanēja un bija lasāms uz fanu plakātiem visā Vienības laukumā.



Aizrautība valdīja Pils laukumā, kas izvērtās, var teikt, par lielu rotaļistabu. Visdažādākās spēles, atrakcijas, kurās bērniem radoši darboties. Cēsu Kosmosa centra zinātniskā burvestība, Skudras Urdas stāsti par dabas brīnumiem un to saudzēšana, suņu demonstrējumi, mūzika, viss savijās izzinošā, izklaidējošā un vienkārši jaukām emocijām piepildītā dienā. Bet turpat netālu, Maija parkā, varēja pavizināties ponija vai zirga mugurā.