Aicina uzmanīties no krāpniekiem, kas iedzīvotājiem sūta īsziņas tiesas vārdā

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, jo krāpnieki iedzīvotājiem nosūta viltus īsziņas tiesas vārdā, lai iegūtu piekļuvi bankas datiem un izkrāptu naudu – šogad šādā veidā Latvijā jau izkrāpti vairāk nekā 26 000 eiro.



Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par kārtējo krāpšanas gadījumu – šoreiz krāpnieki iedzīvotājam nosūtījuši īsziņu Tiesu administrācijas portāla tiesas.lv vārdā. Lai gan persona bija piesardzīga un neveica otro Smart-ID autentifikāciju, tomēr krāpnieki bija spējuši piekļūt bankas kontam un veikt maksājumus.



Krāpnieciskā shēma sākās ar īsziņu, kurā norādīta saite, it kā uz tiesas portālu. Noklikšķinot uz saites, persona tika novirzīta uz viltus vietni un aicināta veikt Smart-ID autentifikāciju. Lai arī pēc pirmās autentifikācijas tika pamanīta nesamērīgi liela summa, un otrais pieprasījums tika atcelts, vēlāk atklājās, ka no konta tomēr veikti divi maksājumi – viens 27,77 eiro apmērā jau pārskaitīts krāpniekiem, otrs – 26,01 eiro – bankas aizturēts pārbaudei.



Cietušais nekavējoties sazinājās ar savu banku, bloķējot kontu, maksājumu karti un Smart-ID piekļuvi.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem! Atgādinām, ka tiesas nekad nesūta īsziņas ar saiti uz portāliem tiesas.lv vai elietas.lv. Ja saņemat šādu ziņu – nekādā gadījumā neklikšķiniet uz saites un neievadiet savus personas vai bankas piekļuves datus.



Krāpnieku mērķis ir piekļūt Jūsu bankas kontam un izkrāpt naudu. Ja esat saņēmis aizdomīgu ziņu, lūdzam nekavējoties sazināties ar policiju, kā arī informēt savu banku.



Šī gada laika posmā no 1. janvāra līdz 19. martam smišinga (SMS krāpšanas) rezultātā visā Latvijā izkrāpti jau vairāk nekā 26 000 eiro.



Smikšķerēšana/smišings jeb krāpšana ar SMS sūtīšanu- krāpšanas paveids, kas ietver maldinošu īsziņu (SMS) sūtīšanu, nolūkā mudināt personas atklāt sensitīvu informāciju, lejupielādēt ļaunatnīgu programmatūru vai veikt kādu citu kaitīgu darbību. Termins ‘’smikšķerēšana’’ ir radies no vārdiem “SMS” (īsziņu pakalpojums, ko parasti izmanto īsziņu sūtīšanai) un “pikšķerēšanas” (kiberuzbrukuma veids, ar kuru mēģina maldināt cilvēkus, lai viņi izpauž personisku informāciju vai veiktu darbības, nolūkā panākt, ka persona apstiprina izejošos darījumus.)Uzbrukums parasti sākas ar to, ka cietušais saņem ziņu savā mobilajā ierīcē. Bieži tiek apgalvots, ka šie ziņojumi ir no likumīga avota, piemēram, kredītiestādes, pasta vai labi pazīstama uzņēmuma. Mērķis ir radīt steigu vai baiļu sajūtu, lai mudinātu saņēmēju nekavējoties rīkoties.