Aicina tikties un būt kopā 3x3!

Daiga Bitiniece
18:18, 6. Jan, 2026

Auziņu ģimene: Baiba, Rolands un viņu trīs meitas Madara, Dārta un Elīza. FOTO: Kristīne Valdmane-Makrekova

Ik gadu vasarā Latvijā notiek divi pasaules latviešu kustības 3×3 saieti. Šovasar tie būs Bebrenē un Strenčos.

Latviska nedēļa Bebrenē

Savas durvis plaši saieta dalībniekiem no 28. jūnija līdz 5. jūlijam vērs Augšdaugavas novads. Bebrenes ciems izceļas ar savu unikālo apbūvi – tas ir viens no retajiem Latvijā, kur apdzīvotā vieta organiski iekļaujas muižas ansamblī. Nedēļas garumā 3×3 saieta dalībnieku mājvieta būs Bebrenes muiža un parks, dzirnavas un tehnikuma telpas. Bebrenē ar prieku gaidīs gan lielus, gan mazus, īpaši tos, kuri 3×3 saieta gaisotni piedzīvos pirmoreiz.

Saieta vadmotīvs ir es – tas es, ko dzirdu, saprotu, kas rūpējas par sevi ar mīlestību un saudzību. Kopā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas ikdienā bieži vien paliek otrajā plānā: kā sadzirdēt sevi? Kā nejaukt sevis mīlēšanu ar egoismu? Kā būt drošam savā ceļā un vienlaikus atvērtiem citiem? Būs arī tradicionālās ievirzes – pastalu darināšana, rotkalšana, dziedāšana –, kā arī pastaigas un pārgājieni, gardi ēdieni un radošas darbnīcas skaistu tērpu veidošanai. Darbību netrūks nevienam – rokdarbniekiem, prāta asuma meklētājiem un jaunākajai paaudzei, kas dosies uz mežu, dziedās, dejos, iepazīs muižas parku, Sēlijas vēsturi, vietējos saimniekus un lauku sētas. Saietā plānots uzņemt ap 400 dalībniekiem, kā arī vietējos iedzīvotājus, kuri vēlēsies pievienoties.

Pasākumu veido Ilze un Lauris Cekuli kopā ar saviem bērniem Ako Kārli, Loti un Elzu Hermīni.

Cekuļu ģimene – Ilze un Lauris Cekuli ar bērniem Ako Kārli, Loti un Elzu Hermīni. FOTO: Marta Ozola

Strenčos – plostnieku galvaspilsētā

No 12. līdz 19. jūlijam 3×3 saietu Strenčos pie Gaujas uzņems Auziņi no Siguldas: Baiba, Rolands un viņu trīs meitas Madara, Dārta un Elīza.

Strenču tēma būs amats, apliecinot, ka tik skrejošajā laikmetā stingri pie zemes joprojām notur tas, ko proti un vari izdarīt ar savām rokām vai prātu. Nedēļas garumā taps ādas apavi un koka alus kausi, zibēs adatas vamžu darināšanā, skanēs āmuri kokapstrādē un rotkalšanā, ņirbēs pirksti mezglošanā, un kaut kas saldi smaržos no virtuves, kamēr turpat netālu dziedās un dancos.

Arī prāta ievirzēs gan ierastais, gan jaunais – ģimeņu seminārs, politika, ciemošanās pie saimniekiem, sarunas par diasporu un daudz kas cits.

Strenču saietā plānoti apmēram 300 dalībnieki. Saiets dzīvosies gan skolā, gan mūzikas skolā un kultūras namā – būs mazliet jāpastaigā.

Abiem saietiem pieteikties varēs no 1.februāra, bet jau tagad var sākt domāt, ko rakstīt pieteikuma vēstulē – kāpēc vēlies piedalīties 3×3. Priekšroka tiks dota pirmreizējiem dalībniekiem un ārzemju latviešiem, pārējie tiks uzņemti rindas kārtībā.

Vietējie Strenču ļaudis, kas paši var sev nodrošināt nakšņošanu un ēdināšanu, saietā par simbolisku maksu varēs pieteikties ievirzēm un vakara pasākumiem.

Lai pieteiktos Bebrenes saietam, raksti: bebrenes3x3@gmail.com, Strenču saietam: strenci3x3@gmail.com.

Dalības maksa Latvijas latviešiem ir 230 eiro par pieaugušo, bērniem no diviem līdz sešiem gadiem puse – 115 eiro (līdz divu gadu vecumam bez maksas), kodolģimenei (vecāki kopā ar nepilngadīgajiem bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās un dzīvo vecāku apgādībā) – ne vairāk kā 720 eiro.

3×3 ir nekomerciāls saiets, taču, ja dalības maksa ir par augstu, raksti saieta vadītājiem – tiks meklētas iespējas, kā palīdzēt. Ja tava rocība to atļauj un vēlies piepildīt kādas ģimenes vasaras sapni, apmaksājot viņu dalību, arī dod ziņu saieta vadītājiem.

