Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji.
“Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Uzsverot izglītības nozīmi gan novada, gan valsts nākotnē, viņš akcentēja katra bērnu vecāka vēlmi atvasēm nodrošināt iespējami kvalitatīvāku izglītibu. Domes priekšsēdētājs arīdzan novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu visiem pedagogiem, tostarp, vēlot īpašu izturību tiem, kuri strādā izglītības iestādēs, kurās patlaban notiek aktivi remontdarbi. “Turamies – kaut kā tie pārbūves darbi mums jāpārdzīvo, lai pēc tam būtu labāk,” ar smaidu novēlēja J.Rozenbergs.
Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam Ivo Rodem, moderējot konferenci, tās dalībnieki radošā ideju apmaiņā pievērsās izglītības attīstības turpmākajam ceļam novadā. Zīmola izveide un tā formulēšana ir būtiska jau tagad, jo jātur līdzi mūsdienu attīstības tempam, informācijas aprites ātrumam un izmaiņām visās jomās.
Valdibā apstiprinātais Izglītības un zinātnes ministrijas plāns paredz, ka 2025./ 2026. mācību gads Latvijas skolās ierasti sāksies 1. septembrī. 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm tas noslēgsies 29. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 12. jūnijā, bet 12. klašu abiturientiem – 19. jūnijā. Mācību gadā būs divi semestri – pirmais- no 1. septembra līdz 19. decembrim, bet otrais semestris 1.– 8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 5. janvāra līdz 29. maijam. 9. klasēm- no 5. janvāra līdz 12. jūnijam, bet 12. klasēm – no 5. janvāra līdz 19. jūnijam. Rudens brīvdienas noteiktas no 20. līdz 24. oktobrim, bet ziemas brīvdienas – no 22. decembra līdz 2. janvārim. Pavasara brīvdienas – no 9. līdz 13. martam, bet vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 1.jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. Klasēm.
