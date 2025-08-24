PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 25. augusts
Vārda dienas: Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Patriks
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

Agnese Leiburga
00:00
25.08.2025
5
1
Ped Konf

Kāds ir izglītības jomas zīmols? Reģistrējoties konferencē, pedagogi sadalījās komandās, lai pie katra galda iesaistītos darba grupās. FOTO: Agnese Leiburga

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji.

“Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Uzsverot izglītības nozīmi gan novada, gan valsts nākotnē, viņš akcentēja katra bērnu vecāka vēlmi atvasēm nodrošināt iespējami kvalitatīvāku izglītibu. Domes priekšsēdētājs arīdzan novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu visiem pedagogiem, tostarp, vēlot īpašu izturību tiem, kuri strādā izglītības iestādēs, kurās patlaban notiek aktivi remontdarbi. “Turamies – kaut kā tie pārbūves darbi mums jāpārdzīvo, lai pēc tam būtu labāk,” ar smaidu novēlēja J.Rozenbergs.

Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam Ivo Rodem, moderējot konferenci, tās dalībnieki radošā ideju apmaiņā pievērsās izglītības attīstības turpmākajam ceļam novadā. Zīmola izveide un tā formulēšana ir būtiska jau tagad, jo jātur līdzi mūsdienu attīstības tempam, informācijas aprites ātrumam un izmaiņām visās jomās.

Valdibā apstiprinātais Izglītības un zinātnes ministrijas plāns paredz, ka 2025./ 2026. mācību gads Latvijas skolās ierasti sāksies 1. septembrī. 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm tas noslēgsies 29. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 12. jūnijā, bet 12. klašu abiturientiem – 19. jūnijā. Mācību gadā būs divi semestri – pirmais- no 1. septembra līdz 19. decembrim, bet otrais semestris 1.– 8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 5. janvāra līdz 29. maijam. 9. klasēm- no 5. janvāra līdz 12. jūnijam, bet 12. klasēm – no 5. janvāra līdz 19. jūnijam. Rudens brīvdienas noteiktas no 20. līdz 24. oktobrim, bet ziemas brīvdienas – no 22. decembra līdz 2. janvārim. Pavasara brīvdienas – no 9. līdz 13. martam, bet vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 1.jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. Klasēm.

Komentāri

  • bitstarzz saka:
    25. augusts, 2025. 02:29

    BitStarz Casino is built for variety, from live game shows to classic baccarat, covering every table mood and budget.

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Teātris Cēsīs rok dziļāk

    00:00
    24.08.2025
    56
    1

    Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs. 13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās […]

    Rtu Teâtris 1

    Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

    00:00
    23.08.2025
    105
    2

    Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

    Opera

    Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

    00:00
    22.08.2025
    40
    1

    Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

    Rau Sv

    Simtgades stāsts Zosēnos – Elga Marija Zārdiņa svin jubileju

    00:00
    21.08.2025
    142

    Otrdien, 12.08., Zosēnu pagastā valdīja īpaša svētku gaisotne. Bija sapulcējies kupls skaits zosēniešu, lai svinētu Elgas Marijas Zārdiņas simtgadi un sveiktu jubilāri. Viņas mūža stāsts šo dienu padarīja ne tikai par nozīmīgu ģimenes notikumu, bet arī par retu un iedvesmojošu brīdi visam pagastam. Jubilāre viesus uzņēma savās un meitas mājās “Grantes”, kur pie viņas bija […]

    Simtgade

    Cēsu Pils parkā izskan koncertuzvedums “Māls”

    00:00
    20.08.2025
    146
    2

    “Pirmoreiz esmu Cēsu Pils parkā naktī. Tik skaisti viss izgaismots, un burvīga noskaņa,” sestdienas vakarā teica kāda kundze, īsi pirms koncert­uzveduma “Māls” fotografējoties pie keramiķes Elīnas Titānes parka izvietotajām un izgaismotajām skulptūrām. Noskaņa turpināja būt burvīga, arī sākoties pašam uzvedumam, kur pamazām mijās dažādu vecumu un atšķirīgi tērptu dalībnieku priekšnesumi. Uzvedumā piedalījās vairāk nekā 2000 […]

    Mals

    Maina iebraukšanu un izbraukšanu “Maxima” Valmieras ielā

    13:00
    19.08.2025
    459
    2

    Cēsīs šonedēļ Valmieras ielā, posmā no Dzintara līdz Akmens ielai, stāsies spēkā satiksmes izmaiņas: nedrīkstēs nogriezties pa kreisi, lai iebrauktu lielveikala “Maxima” stāvlaukumā, tāpat, izbraucot no tā, Valmieras ielā nedrīkstēs nogriezties pa kreisi. Šajā posmā tiks ieklāta nepārtrauktā līnija starp braukšanas joslām un izvietotas brīdinājuma zīmes par izmaiņām. Ie­dzīvotāji aicināti izmantot šī Valmieras ielas posma […]

    Max Ziime (2)

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viņa "uztaisīja" manu dienu

    18:10
    24.08.2025
    13
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    80
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Satraucošs brauciens

    13:56
    20.08.2025
    44
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neļaut savējiem palikt neziņā

    16:47
    18.08.2025
    31
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

    16:47
    16.08.2025
    47
    1

    Tautas balss

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    18
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    12
    2
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    22
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

    Lai neapšļakstītu gājējus

    13:57
    20.08.2025
    28
    Lasītājs raksta:

    “Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

    Vai jaunais asfalts bīstams

    16:49
    17.08.2025
    36
    1
    Autovadītājs raksta:

    “Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:06
    23.08.2025
    6

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Pārdod

    15:40
    17.08.2025
    12

    Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

    Citi

    22:30
    11.08.2025
    23

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998