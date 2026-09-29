Lai darītu, jāuzņemas atbildība

Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, “Druva” turpina rubriku “Ko sagaidu no nākamās Saeimas”. Tajā žurnālisti uzrunā dažādu jomu pārstāvjus.
Edgars Ricevs ir Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks, darbojas biedrībā “Greenfest”, viens no bioreģiona idejas virzītājiem.
“Nav jau tā, ka Latvijā netiek domāts, lai dzīve būtu labāka, lai cilvēki justos droši,” saka uzņēmējs un atgādina, ka cilvēkiem galvenais ir drošība, stabilitāte, paredzamība. Diemžēl ne vienmēr pirms pieņemšanas likums tiek izrunāts ar nevalstiskajām organizācijām, izdiskutēts. Taču E. Ricevs uzsver, ka gadu gaitā tas tiek darīts aizvien mērķtiecīgāk.
“Politiķi ir sabiedrības atspulgs. Pēdējā laikā ir tādi, kuri pārsteidz ar aktīvu darbību, par to prieks, nav skaistas runāšanas un atrunu vien. Politiskā virtuve izveidojusies tāda, ka lielākā problēma ir bezdarbība. Nav aktīvas rīcības. Redzu, ka igauņi mazāk runā, vairāk dara. Nolemjam, darām, redzēsim, kādi būs rezultāti, ja nepieciešams, mainām, jo apstākļi ir citādi un virziens jāmaina. Esam iesēdējušies, nevis dzīvi sekojam, kas notiek. Kustības nav. Izveidojusies tāda sistēma, ka par nedarīšanu nekā nav. Uzņēmējdarbībā ir vienkāršāk, uzņēmējs pats uzņemas atbildību, ir komanda, katram savi pienākumi un tiek prasīts, lai ir izdarīts, ir rezultāts. Un ir valsts pārvalde, liels aparāts, kurā darbinieki jūtas ērti, atbildību negrib uzņemties, arī neko lieku. Atlaist nevar, jo likums darba ņēmēju aizstāv,” pārdomās dalās uzņēmējs un atzīst, ka esam darītāji savās viensētās, bet ne kopējam labumam.
“Nodokļu sistēma, vērtējot ilgtermiņā, bijusi paredzama un stabila, pārsteigumu nav. Ir valstis, kur nodokļu politika tiek mainīta daudz krasāk. Ne jau nodokļi ir problēma, bet tas, ka valstī ir mazs ieņēmumu kopapjoms. Kopprodukts ir neliels, un nodokļos paņem no tiem, kuri maksā. Tas nav pareizi, viņi nevar attīstīties, daži pat nevar turpināt strādāt,” saka E. Ricevs un uzsver, ka uzņēmējdarbība ir jāveicina, uzņēmēji jāatbalsta. “Esmu par veicinošiem pasākumiem, kad uzņēmums izaudzis, pelnošs, tad arī var prasīt atdevi nodokļos. 90. gadi, laiks, kad katrs centās krāpties, ir beidzies. Uzņēmēju paaudze ir mainījusies, varbūt viens no simta ir apzināti negodīgs,” teic uzņēmējs un skaidro, ka valstī ir jānosaka prioritātes ekonomikā. “Nosakām prioritārās nozares un veicinām to attīstību. Kā to darīt, tas ir jāvērtē profesionāļiem. Un vēl, samazināt regulējumu – mazāk pārskatu, ļaut attīstīties, rīkot pieredzes braucienus uz ārzemēm, palīdzēt atrast partnerus, jaunus tirgus, uzklausīt uzņēmēju vajadzības. Tas viss jau ir, bet tiek nomuļļāts bezdarbībā aiz bailēm no atbildības,” vērtē E. Ricevs un min piemēru, kā tiek novilkts laiks, lai justos ērti un nebūtu atbildīgi. Ministrijās reformas ir jāveic ministram, bet drošāk, lai lemj Ministru kabinets. Taču arī tas nav gatavs uzņemties atbildību un reformas ieceri nodod vērtēt un lemt Saeimai. Cik ilgs laiks paiet, lai tiktu pieņemti grozījumi kādā likumā vai Ministru kabineta noteikumos!
Bioloģiski audzēta pārtika, tīra, zaļa vide kā vērtība bieži tiek uzsvērta tūrisma piedāvājumā. “Tas arī mūs mudināja izveidot pirmo bioreģionu Latvijā. Mūsu ierosmi sadzird, bet neviens ierēdnis nav gatavs pateikt – dariet, ejiet uz priekšu, izveidot starpministriju darba grupu un strādāt kopā. Vienkāršāk ir darīt minimālo, atlikt, palaist ideju birokrātijas procesā, kur tā paliek,” pastāsta E. Ricevs un ar gandarījumu atzīst, ka bioreģionā viss pamazām notiek, pašvaldības kopā dara. Protams, gribētos, lai ir vairāk pasākumu, aktivitāšu. Sabiedrība un arī politiķi pamazām izprot ideju. Protams, ir dažādas intereses, bet vismaz par bioreģionu runā, bet pirms trim gadiem skeptiķu bija daudz.
“Pabraucot pa Latviju, prieks par sakoptību. Saka jau, ka trakiem pieder pasaule. Vajag divus, trīs tādus darītājus, un var cerēt, ka kaut kas notiks ātrāk. Cilvēki cienī tos, kuri dara. Ja arī kļūdās, darītājam tas nav nekas ārkārtējs. Diemžēl acīmredzama ir politiskā skaudība, maiņa – intereses pret intere-sēm – es tev to, tu man to. Kā no tā tikt vaļā, nezinu,” saka
E. Ricevs un uzsver, ka ir pamanāmas pozitīvas detaļas. Kaut vai iepirkumu sistēma tiek pārdomāta, lai katrā ministrijā nav sava kārtība, bet vienota visām. Un tā tiek uzraudzīta.
“Esmu optimists. Nav tā, ka viss iet šķērsām. Daudz kas uzlabojas, gribas, lai notiek ātrāk, bet tā ir politika. Gribētos lielāku līderību, atbildīgu rīcību. Diemžēl politiķiem un līderiem bieži pietrūkst dūšas,” pārdomas izsaka uzņēmējs un uzsver, ka starp daudzu partiju pirmsvēlēšanu piedāvājumiem katrs noteikti var atrast reālu darītāju izpildāmas apņemšanās, nevis tukšu runāšanu.
Komentāri