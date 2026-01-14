Ziema. Slēpes slīd, un ledus aicina

Jaunais mācību semestris skolēniem iesācies balts. Kā sporta stundās ziemas piedāvājumu izmanto skolās, “Druva” apvaicājās vairākās vispārizglītojošajās skolās. Protams, lai slēpotu vai slidotu, nepieciešams inventārs, tas jānodrošina izglītības iestādei.
“Sporta stundas, ja vien laikapstākļi ļauj, notiek ārā,” stāsta Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova. Pēc Vecpiebalgas apvienības sporta un veselības veicināšanas pasākumu organizatora iniciatīvas ir ierīkota un tiek uzturēta slēpošanas trase. Daļa tās ved caur skolas ābeļdārzu.
“Slēpes un zābakus nodrošina skola. Skolēni labprāt slēpo,” ar gandarījumu saka direktore un pastāsta, ka piecas klases ir iesaistītas programmā “Sporto visa klase”. Skolēniem no 2. līdz 6. klasei ir piecas sporta stundas nedēļā. Trīs obligātās un divas fakultatīvās, kā to paredz programma. “Fakultatīvās stundas tiek finansētas no skolas budžeta. Vecāki rakstīja iesniegumus, ka vēlas, lai bērni tās apmeklē, un visi to arī dara,” stāsta direktore un uzsver, ka slēpošanas inventārs iegādāts ar “Sporto visa klase” finansiālu atbalstu. To vidusskola saņēmusi jau trīs reizes pa pieciem tūkstošiem eiro. Liela daļa naudas izlietota tieši slēpošanas inventāra iegādei. Skolēniem nepieciešams tikai nodarbībām piemērots apģērbs.
Izmantojot programmas finansējumu, sporta zālē ierīkota kāpšanas siena, izstrādātas orientēšanās kartes diviem maršrutiem, sporta zālei iegādāts grīdas segums, lai pasākumos nebojātu grīdu, kā arī cits sporta inventārs.
Šajā mācību gadā pēc vecāku ierosinājuma 3. līdz 5. klases skolēniem ir iespēja darboties vingrošanas pulciņā. Savukārt 2. klases audzēkņi mācās peldēt.
“Izdarām izvēles, kā lietderīgāk izmantot finansējumu, kas paredzēts interešu izglītībai,” uzsver I. Strelkova un pastāsta, ka, lai gan pie kultūras nama ir ierīkota slidotava, sporta stundās nelielais ledus laukums netiek izmantots. Skolai arī nav slidu.
“Jaunā paaudze daudz laika pavada ārā. Pēc stundām ir biatlona treniņi, daudzi vakaros slēpo, jo trase ir apgaismota, brīvdienā gan slēpo, gan slido ģimenes. Pagastā ir iespējas baudīt ziemas piedāvātās aktivitātes, tās tiek izmantotas,” saka Vecpiebalgas vidusskolas direktore.
Gan pie Straupes pamatskolas, gan izglītības īstenošanas vietā Stalbē skolēniem ir iespēja slēpot.
“Sporta stundas notiek ārā. Slēpošanas trases ierīkojām un uzturam paši,” pastāsta Straupes pamatskolas lietvede Ilze Gaile un piebilst, ka skola nodrošina ar slēpēm un zābakiem. Katru gadu inventārs tiek atjaunots.
“Ir skolēni, kuri stundās izmanto savas slēpes un zābakus. Slidu gan skolai nav un nav arī slidošanas iespēju,” stāsta I. Gaile un vērtē, ka, protams, ir skolēni, kuriem ļoti patīk ziema, iespēja slēpot, un ir tādi, kam tas īpaši neiet pie sirds.
Cēsu 2. pamatskolas direktore Ija Brammane pastāsta, ka skolēniem slēpes nevar piedāvāt. Agrākos gados, kad bija pastāvīgākas ziemas, skolēni brauca slēpot uz Priekuļu biatlona trasi.
“Pirmsskolas audzēkņi slēpo, viņus ar inventāru varam nodrošināt,” saka direktore un uzsver, ka skolai ir inventārs, lai skolēni stundās varētu slidot, taču līdz šim nav bijuši piemēroti laikapstākļi, lai iekšpagalmā uzlietu ledu.
“Starpbrīžos skolēni uzturas pagalmā svaigā gaisā un pikojas. Tas viens no veidiem, kā atjaunoties nākamajai stundai,” teic I. Brammane un atgādina, ka pēc stundām un brīvdienās daudzi bērni slēpo, dodas uz kalniņiem gan paši, gan kopā ar vecākiem, gan sporta treniņos.
Priekuļu pamatskolā slēpošana nav plānota, pastāsta sporta un veselības mācības skolotāja Iveta Gulbinska. “Skolai nav slēpošanas inventāra. Pirms gadiem bija, tad slēpojām. Taču ļoti jārēķinās ar laikapstākļiem, ne reizi vien ārā iecerētās stundas bija jāpārceļ uz zāli,” saka skolotāja un atceras, ka pēdējās sniegotajās ziemās sporta stundās slēpot devusies vien ar dažiem skolēniem, pārējie palikuši zāle ar otru skolotāju, jo bija vai nu apslimuši, vai atbrīvoti no sporta stundas. Tāpat arī ne katrs skolēns bija gatavs vilkt kājās zābakus, kurus izmanto vēl kāds.
Sākumskolas bērni gan ar prieku laiku pavada ārā. Skolai ir ragaviņas, un vizināšanās patīk visiem.
Pieredzējusī pedagoģe vērtē, ka ir mainījusies jaunās paaudzes attieksme pret kustībām, kā arī netiek novērtētas piedāvātās iespējas. Tā kā blakus skolai peldbaseins, visi skolēni divas sporta stundas mēnesī mācās peldēt. Pret peldēšanu gan iebildumu nav nevienam.
“Piektdien bija sporta stundas, bet ārā negājām, jo bija stiprs vējš,” stāsta Zaubes pamatskolas direktore Vita Krūmiņa. Taču laiks ārā tika pavadīts, jo notika Ziemassvētku pasākums, kas decembrī tika atcelts, jo daudzi skolēni slimoja. Skolas saime vilka bluķi, lai gads būtu bagāts, veselīgs.
Iepriekšējos gados dažādos projektos skola sagādāja slēpes un slēpošanas zābakus, zābaki gan savu laiku nokalpojuši.
“Bērni uz skolu ņem savu slēpošanas inventāru, kam nav, nūjo. Inventārs ir dārgs, nevaram atļauties iegādāties,” teic direktore un pastāsta, ka ir sadarbības partneri, kuri ierīko trasi.
Pirmsskolas bērniem gan ir iespējas slēpot, arī ragaviņas un citi aktīvās atpūtas rīki, lai var pavadīt laiku svaigā gaisā. “Zaubes centrā ir divi ezeri, nepārtraukti brīdinām bērnus, ka ir bīstami iet uz ledus,” saka V. Krūmiņa.
Katrā skolā ir gan savas tradīcijas, gan iespējas, kā izmantot neilgo laiku, ko patiesi var saukt par ziemu, un gūt gan jaunas prasmes, gan prieku.
