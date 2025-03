Visi kori tiek uz otro kārtu

Vidzemes koncertzāles lielo zāli pieskandināja skanīgas bērnu balsis, aizvadīta XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta “TE-AUST” koru repertuāra apguves konkursa pirmā kārta. Katrs koris izpildīja trīs dziesmas, vienu no tām – a capella, bez instrumentālā pavadījuma.

Skatē piedalījās desmit kori: Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas zēnu koris, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas vidusskolas un Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas zēnu koris, Cēsu Pilsētas vidusskolas koris “Rotā”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris, Jaunpiebalgas vidusskolas meiteņu koris “Meža meitas”, Cēsu 1. pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu koris “Cantando”, Cēsu Valsts ģimnāzijas 5-9.klašu meiteņu koris “Volante”, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas jauktais koris un Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris “To­mēr”.

Vērtēšanas komisijā bija ilggadējas mūzikas pedagoģes un kordiriģentes Ilga Šķendere un Inga Zirne, kā arī jauniešu kora “Ka­mēr” diriģents un XXVII Vis­pārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” virsdiriģents Jurģis Cābulis. Paziņojot vērtējumus, J.Cābulis atzinīgi uzteica visu Cēsu novadu, kas var lepoties ar koru skanējumu, izskatu un spēju sniegt dziesmas vēstījumu, kā arī apskaužami lielo dalībnieku skaitu, sasniedzot kolektīvā teju 70 dalībniekus. Klāt­esošie ar spēcīgiem aplausiem uzklausīja ziņu, ka visi skates dalībnieki tiek tālāk, jo kori saņēmuši augstāko, pirmo un otro pakāpi. Ar ovācijām diplomus saņēma augstākās pakāpes ieguvēji: Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris un 5.-9.klašu meiteņu koris “Cantando” – diriģente Ilze Grinfelde, Cēsu Valsts ģimnāzijas 5.-9.klašu meiteņu koris “Volante” un jauktais koris “Tomēr” – diriģents Patriks Kārlis Stepe.



Ilga Šķendere “Druvai” apstiprināja, ka kori Cēsu novadā izskatās ļoti labi, turklāt iegūtas četras augstākās pakāpes: “Paldies diriģentiem un koristiem! Ne tikai ļoti skaisti skanēja, bet kori bija saposti – gan ar jauniem, gan skaisti papildinātiem esošajiem tērpiem. Prieks par visiem, arī Cēsu Pil­sētas vidusskolas meiteņu kori, Jaunpiebalgas meiteņu kori un Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Dzērbenes apvienoto zēnu kori, kurš darbu paveicis ļoti sarežģītos apstākļos, spējot sanākt kopā un veiksmīgi startēt skatē. Skolo­tājus, kuri tik aizrautīgi strādā šādos apstākļos, īpaši vajadzētu godināt. Tas, ka nevienam korim nebija trešā pakāpe, ir ļoti labs rādītājs. Prieks, ka ļoti labs zēnu koris izveidojies Cēsu pilsētas Pasta­riņa skolā, kura diriģente Anda Tomsone brauc no Val­mieras. Pēc kovida bija liels atkritiens, koru skaits ļoti samazinājās, bet īpaši šogad kori sasparojušies, atjaunots arī koris Drau­dzīgā Aicinā­juma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Arī citviet Latvijā koru ir vairāk, tāpēc jauno Me­žaparka estrādi piepildīsim ar skanīgām balsīm. Bet līdz tam koriem jāgatavojas otrajai kārtai, kas notiks 8. aprīlī Cēsu Bērzai­nes pamatskolā. Tur startēs kori no Cēsu un Limbažu novada. Esmu pārliecināta, ka visi Cēsu novada kori noteikti tiks uz Dziesmu un deju svētkiem.”



Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas vidusskolas un Dzērbenes vispār­izglītojošās un mūzikas pamatskolas zēnu kora viena no diriģentēm Māra Vīksna, aicināta dalīties, ar kādām sajūtām aizvadīta skate, “Druvai” atzīst: “Sajūtas ir ļoti dažādas. Grūtu ceļu esam nogājuši. Koris apvieno trīs skolu bērnus, kopmēģinājumu ir ļoti maz, lielākais darbs ir katrā skolā atsevišķi. Manuprāt, labāk būtu, ja lauku koru skates notiktu tuvāk izglītības iestādēm, jo trim žūrijas dalībniekiem ir vieglāk atbraukt pie mums, nekā tik lielam skolēnu skaitam atbraukt uz Cēsīm. Biju arī nobažījusies, vai lielā koncert­zāle mūs neapēdīs, bet prieks, ka koristus varēja dzirdēt.”



Diriģentei Dziesmu un deju svētki ir ļoti īpašs notikums, bet viņa norāda, ka jaunākie bērni pēc tik lielas pauzes šajos svētkos nemaz nezina, kādi tie ir, tādēļ būtu svarīgi viņus nenobiedēt ar pārāk sarežģītu repertuāru: “Teksts ir jāiemācās, jāsaprot tā jēga, bet ir dziesmas, kas vieglāk saprotamas vidusskolēniem, ne mazāko klašu zēniem. Turklāt dziesmas otrajai kārtai izlozēsim tikai pēc nedēļas, tātad būs par vienu nedēļu mazāk, lai skatei kārtīgi sagatavotos. Tas padara šo ceļu uz svētkiem vēl grūtāku.” M.Vīksna arī atgādina, ka skolās kora stundas vairs nav obligātas, bērni dzied mazāk, vairāk strādā ar teoriju, tas atsaucas arī uz koriem. Turklāt lauku skolās, uz kurām skolēnus atved un aizved autobuss, arī sarežģītāk organizēt kora stundas, jo tās nav mācību stundu sarakstā. “Uz­skatu, ja vēlamies turpināt skaisto Dzies­musvētku tradīciju, korim jābūt nevis kā interešu izglītībai, bet gan iekļautam pamatizglītības saturā. Bērniem ir jādzied un jāizbauda sajūtas, ko sniedz šādi svētki,” ir pārliecināta diriģente.