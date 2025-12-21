PIESLĒGTIES
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsīs tirdziņš Ziemassvētku noskaņās

Agnese Leiburga
07:35
21.12.2025
6
Tirdziýi Vtdt 1

Topošās pavāres. Tehnikuma audzēknes Estere un Ksenija tirgo pašu gatavotus cepumus un piparkūkas. Meitenes ar smaidu atzīst, ka paēst jau visiem patīk, tāpēc cepumiņi šādā tirdziņā ir īsti iederīgi. FOTO: Agnese Leiburga

Piedāvājot atbalstīt jaunos uzņēmējus, kā arī sarūpēt īpašas dāvanas savai ģimenei, 17. decembrī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) Cēsīs norisinājās jauno uzņēmēju, skolēnu mācību uzņēmumu un topošo pavāru rīkots Ziemassvētku tirdziņš.

Uzņēmējdarbības skolotāja Liāna Ozolante “Druvai” pastāsta, ka tirdziņi tehnikumā notiek jau ceturto gadu. Pirmajā gadā gan uz Ziemassvētkiem neesot paguvuši sagatavoties un tirdziņš tapis uz Lieldienām, bet trešo gadu notiek abi – gan Lieldienās, gan Ziemassvētkos.

Pamatā tirgojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), bet piedalīties mēdz arī audzēkņi, kas jau darbojas kādā uzņēmējdarbības formā, piemēram, kā paš­nodarbinātie.

Tirdziņā varēja iegādāties dažādus jauniešu darinājumus. Piemēram, savus izstrādājumus – kokā darinātus interjera priekšmetus un citus – piedāvāja SMU “Viss Kokā”. Arī skolēnu mācību uzņēmumam “LazrLeaf” bija koka izstrādājumi – dekori. Savukārt SMU “Tu Unikāla” pārdošanai bija sagatavojis rokassprādzes un auskarus. SMU “Dak B” produkcija bija tapusi 3D drukā, izdrukātas dažādas figūriņas, dekori. Uz “Sun Aroma” letes bija produkti no dabīgām izejvielām – vaska sveces, ēteriskās eļļas mājai, dabīgās ziepes un smaržūdeņi. Bet tehnikuma audzēkņi, kas apgūst pavāra profesiju, savu varējumu parādīja, tirgojot pašceptas piparkūkas.

Jautāta par apmeklētību, Liāna Ozolante teic, ka iepirkties tehnikuma tirdziņā nākot arī pilsētnieki, lai izmantotu iespēju iegādāties kādas oriģinālas dāvaniņas. Īpaši apmeklēts tirdziņš esot bijis pirms pāris gadiem, kad tas ticis organizēts skolas darbnīcās, kur līdztekus notikušas arī dažādas meistarklases.
Jāatgādina, ka skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē, skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa, tos pārstāv “Junior Achievement Latvia” un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti. “Junior Achievement Latvia” ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās.

Tirdziýi Vtdt 2
Rāda savas prasmes! Tirdziņi tehnikumā notiek jau ceturto gadu.
FOTO: Agnese Leiburga

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
19
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
36
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
33
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
50
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

21:50
04.12.2025
18

