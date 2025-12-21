Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsīs tirdziņš Ziemassvētku noskaņās

Piedāvājot atbalstīt jaunos uzņēmējus, kā arī sarūpēt īpašas dāvanas savai ģimenei, 17. decembrī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) Cēsīs norisinājās jauno uzņēmēju, skolēnu mācību uzņēmumu un topošo pavāru rīkots Ziemassvētku tirdziņš.
Uzņēmējdarbības skolotāja Liāna Ozolante “Druvai” pastāsta, ka tirdziņi tehnikumā notiek jau ceturto gadu. Pirmajā gadā gan uz Ziemassvētkiem neesot paguvuši sagatavoties un tirdziņš tapis uz Lieldienām, bet trešo gadu notiek abi – gan Lieldienās, gan Ziemassvētkos.
Pamatā tirgojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), bet piedalīties mēdz arī audzēkņi, kas jau darbojas kādā uzņēmējdarbības formā, piemēram, kā pašnodarbinātie.
Tirdziņā varēja iegādāties dažādus jauniešu darinājumus. Piemēram, savus izstrādājumus – kokā darinātus interjera priekšmetus un citus – piedāvāja SMU “Viss Kokā”. Arī skolēnu mācību uzņēmumam “LazrLeaf” bija koka izstrādājumi – dekori. Savukārt SMU “Tu Unikāla” pārdošanai bija sagatavojis rokassprādzes un auskarus. SMU “Dak B” produkcija bija tapusi 3D drukā, izdrukātas dažādas figūriņas, dekori. Uz “Sun Aroma” letes bija produkti no dabīgām izejvielām – vaska sveces, ēteriskās eļļas mājai, dabīgās ziepes un smaržūdeņi. Bet tehnikuma audzēkņi, kas apgūst pavāra profesiju, savu varējumu parādīja, tirgojot pašceptas piparkūkas.
Jautāta par apmeklētību, Liāna Ozolante teic, ka iepirkties tehnikuma tirdziņā nākot arī pilsētnieki, lai izmantotu iespēju iegādāties kādas oriģinālas dāvaniņas. Īpaši apmeklēts tirdziņš esot bijis pirms pāris gadiem, kad tas ticis organizēts skolas darbnīcās, kur līdztekus notikušas arī dažādas meistarklases.
Jāatgādina, ka skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē, skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa, tos pārstāv “Junior Achievement Latvia” un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti. “Junior Achievement Latvia” ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās.
