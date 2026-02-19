PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 19. februāris
Vārda dienas: Zane, Zuzanna
“Vidzemes cīrulīšos” skanīgākās balsis

Iveta Rozentāle
07:52, 19. Feb, 2026

Skanīgi. Konkursā piedalījās arī Rīgas Doma kora audzēknis Georgs Rukmanis-Počs, kuram jau ir bijusi iespēja uzstāties ar Latvijā zināmiem mūziķiem. “Vidzemes cīrulīšos” viņš izpildīja latviešu tautas dziesmu “Upe nesa ozoliņu” un Raimonda Paula dziesmu ar Raiņa vārdiem “Labā ziema”. Ar pārliecinošo sniegumu viņš ieguva 2. vietu savā grupā. FOTO: Iveta Rozentāle

Jau tradicionāli Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola aicināja uz solo dziedāšanas konkursu “Vidzemes
cīrulīši”. No sākotnēji reģionāla pasākuma tas kļuvis par valsts mēroga notikumu, pulcējot skanīgāko balsu īpašniekus no dažādiem Latvijas novadiem.

Lai veicinātu jauno dziedātāju interesi par latviešu komponistu daiļradi un padziļinātu izpratni par nacionālo kultūras mantojumu, konkurss ik gadu veltīts konkrētam komponistam. Šogad dalībniekiem bija jāizpilda Raimonda Paula vai Emīla Dārziņa darbi, godinot abu komponistu nozīmīgās jubilejas un uzsverot viņu nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas mūzikas un kultūras attīstībā.

Konkurss ir nozīmīga platforma jauno talantu attīstībai, sniedzot iespēju uzstāties profesionālā vidē un saņemt vērtīgu pieredzi. Dalībnieku sniegumu vērtēja operas solisti un pieredzējuši vokālie pedagogi. Konkursā piedalās skolēni no mūzikas skolām vai skolām ar mūzikas novirzienu, ja tajās ir kora klase. Piedalījās ap 80 skolēniem no Cēsu novada, pārstāvot Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu un Cēsu 1. pamatskolu. Cēsu Mūzikas vidusskolas Vokālās nodaļas vadītāja un konkursa rīkotāja Dace Balode pastāsta, ka dalībnieku ir daudz, tāpēc norise sākas jau agri no rīta un turpinās līdz vēlam vakaram. Visvairāk konkursantu ir no Smiltenes un Valmieras, bet ir dalībnieki, kuri atbraukuši no Daugavpils un Iecavas.

Konkursā piedalījās arī Rīgas Doma kora skolas pieci audzēkņi. Skolotāja Ilona Poikāne “Druvai” atzina: “Cēsīs ir ļoti jauki, braucam katru gadu. Šeit piedalīties ir aizraujoši, jo vienmēr ir interesanta programma, turklāt bērniem ir iespēja dziedāt a cappella, kas ir vērtīga pieredze gan viņiem, gan mums, skolotājiem. Jauki, ka šogad viens no komponistiem, kura dziesmas paredz izpildīt, ir Raimonds Pauls, jo viņa melodijas patīk visiem, arī bērniem.” Pedagoģe atzīst, ka šādos konkursos satraukums ir vienmēr, bet tā tam ir jābūt, jo tas nāk līdzi īpašām emocijām.

Dace Balode norāda: “Bērniem patīk dziedāt, šeit viņi var gūt pieredzi dziedāt pārliecinoši, apliecināt savas spējas un varēšanu. Ne vienmēr visiem izdodas parādīt visu, ko ir iemācījušies, kāds sakautrējas, bet arī tā ir pieredze. Turpinām strādāt tālāk.” D. Balode arī piemetina, ka mūzikas skolās korim būtu ieteicams atvēlētas divas stundas, kā tas ir Rīgas Doma kora skolā, uz to skolas norādījušas arī ministrijai. Tomēr lielākajā daļā mūzikas skolu korim ir paredzēta tikai viena stunda: “Ieguldām pamatīgu darbu, bet redzam, ka posmā, kad audzēknis aug, ir nepieciešams vēl vairāk laika, lai skolēns varētu atbilstoši pilnveidoties. Bet ar pacietīgu darbu darām, cik varam.”

Konkurss “Vidzemes cīrulīši” notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un sponsoru atbalstu. Pasākuma nodrošināšanā iesaistās arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas vecāko klašu audzēkņi.

