Vasaras nometne sākumskolas vecumam

Vasaras brīvlaiks skolēniem noteikti ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem– iespēja atvilkt elpu no skolas ikdienas, pavadīt laiku dabā, satikt draugus, doties piedzīvojumos un baudīt dažādus pasākumus un nometnes.
Taču, kamēr lielākie jaunieši bieži vien paši plāno savu vasaru, mazākajiem bērniem iespēju loks ir šaurāks – viņi vieni vēl nevar doties tālāk no mājām, un īpaši mazāk apdzīvotās vietās pasākumu piedāvājums mēdz būt ierobežots.
Tāpēc biedrība “TE&PAT” šovasar īsteno īpašu iniciatīvu – vasaras skolu “ES.MĒS.KOPĀ!”, kas paredzēta bērniem no deviņu līdz divpadsmit gadu vecumam, piedāvājot piecas satura ziņā bagātas, radošas un saliedējošas dienas. Skolas notiek Cēsu novada Priekuļu apvienības pagastos. Pasākums jau bijis Liepā un Priekuļos, bet vasaras noslēgumā pienākusi kārta arī Mārsnēniem, kur noritēs šīs sezonas pēdējā vasaras skola. Tā bija plānota jau šajā nedēļā, bet neparedzētu apstākļu dēļ pārcelta un notiks no 18. līdz 22. augustam Mārsnēnu tautas namā.
“ES.MĒS,KOPĀ!” – piecas dienas, kas paliek atmiņā
“ES.MĒS.KOPĀ!” ir vieta, kur ne tikai radoši un aktīvi pavadīt laiku, bet arī iepazīstināt bērnus ar jauniešu centru darbību un ar auditorijai pielāgotām nodarbēm ieskicēt jauniešu centru ikdienas iespējas, stāsta biedrības “TE&PAT” valdes priekšsēdētāja un Cēsu novada jaunatnes lietu speciāliste, Liepas jauniešu centra ”Apelsīns” vadītāja Maija Ozoliņa. Bērni paaugoties, potenciāli būs nākamie jauniešu centra dalībnieki.
Savulaik līdzīgas aktivitātes jau bijušas. “Vecāki paši jautāja, vai šogad atkal būs tāda iespēja, jo jauniešiem vasarā netrūkst piedāvājumu, bet bērniem to ir daudz mazāk,” stāsta Maija. Tāpēc tika nolemts- vasaras skolai būt!
Pirmajā dienā bērni piedalās iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātēs, pamats to rīkošanai aizgūts no nodarbībām, kas paredzētas jauniešiem, un pielāgots jaunāka vecuma auditorijai. Caur dažādiem uzdevumiem, kuros jāpielieto maņas, reakcija, atmiņa, kustības un citas prasmes, bērni strādā kopā. Var vērot, kā izveidojas komandas gars – dažkārt jau pirmajās minūtēs, citreiz dienas beigās, bet vienmēr visi sadraudzējas.
Otrā diena veltīta radošiem darbiem – bērni zīmē, veido kolāžas, no audumu atgriezumiem darina dekorācijas, kā arī kopīgi iztēlojas svētku galdu, zīmējot, kādu to paši veidotu – ar ēdieniem, rotājumiem, kopā būšanas sajūtu. “Tā mēs viņus iepazīstinām ar jauniešu centru ikdienu – arī tur mēs svinam, veidojam svētku galdus,” stāsta Maija. Tas ir veids, lai mudinātu bērnus sākt domāt, kā viņi veidotu dažādus pasākumus un ko tajos vēlētos redzēt.
Trešajā dienā vasaras skolas dalībnieki iepazīst galda spēļu pasauli no mūsdienīgām stratēģijām līdz bērnības klasiskajām rotaļām. Arī jauniešu centrā dienās, kad nenotiek pasākumi un netiek rīkotas aktivitātes, jaunieši labprāt brīvo laiku pavada, spēlējot galda spēles.
Ceturtajā dienā bērni ielūkojas karjeras iespējās. Mazākajiem uzdevums – izveidot savu supervaroņa portfolio: uzzīmēt tēlu un uzrakstīt desmit unikālas spējas, kuras vēlāk jāpaskaidro – kā tās iegūtas un kur izmantojamas. “Tā mēs runājam par talantiem,” akcentē Maija.
Noslēdzošajā dienā bērni mēģinās prasmes improvizācijā un teātra mākslā. “Ir gan grupu, gan individuālie uzdevumi – jāfilmē video, jāveido reklāma par to, kāpēc apmeklēt jauniešu centrus. Tā viņi arī praktiski iepazīst digitālās prasmes,” stāsta Maija. Šajā dienā ir vēl kopīgas aktivitātes un noslēguma pasākums. Liepā vasaras skola noslēdzās ar popielu.
Iekustināt Mārsnēnus: sākums no pašiem mazākajiem
Vasaras skolas norise Mārsnēnu tautas namā nav izvēlēta nejauši – biedrība vēlas, lai bērni pierastu pie domas, ka šajā vietā notiek viņiem domātas aktivitātes. Arī vecāki par tām vairāk uzzinātu. Kā uzsver Maija Ozoliņa – jauniešu centru kultūra attīstās tad, kad viens otram rāda piemēru, kad bērni redz, kur un kā var pavadīt brīvo laiku.
“Kad sāku strādāt Liepā, jauniešu centrā, sākumā tur bija tikai paši mazākie, tagad viņi jau ir izauguši un paši vada aktivitātes. Vēlamies šo iekustināt arī Mārsnēnos, sākam darboties ar mazākajiem, kas vēlāk kļūs par aktīviem jauniešiem,” saka Maija. Šobrīd arī Mārsnēnu jaunieši aktīvi piedalās Liepas jauniešu centra ”Apelsīns” aktivitātēs, tai skaitā arī Erasmus+ projektos.
Lai gan Mārsnēnos nav pastāvīga jauniešu centra, ideja par mobilā jaunatnes darbinieka piesaisti ir jau ceļā. Divas reizes nedēļā šeit varētu notikt dažādas aktivitātes, lai bērniem un jauniešiem būtu vieta, kur pavadīt laiku drošā vidē.
Rudenī, septembrī, tiek plānotas atvērto durvju dienas, kas notiks valsts programmas projektā “TE”, kas tiek īstenots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Tajās skolēni varēs iepazīt jauniešu centrus, to darbības principus, izmēģināt digitālos rīkus, piedalīties aktivitātēs.
Savukārt oktobrī iecerēts arī īpašs Halovīna pasākums. “Mēs nevaram ignorēt to, ka bērni un jaunieši šos svētkus atzīmē. Ja ārzemēs tie ir ģimenes svētki, tad pie mums jaunieši ir ārpus mājas un nereti dara palaidnības. Un, kad zvana pie kāda mājokļa durvīm, lai prasītu saldumus, nezinām, kas durvis atvērs,” saka Maija Ozoliņa. Tāpēc tā vietā, lai bērni klaiņotu pa ielām, viņiem būs iespēja pavadīt šo dienu kopā drošā vidē – ar saldumiem un aktivitātēm.
