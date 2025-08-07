PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 7. augusts
Vārda dienas: Alfrēds, Madars, Fredis
Uzzināt, kur kosmosa zinātne redzama ikdienā

Madara Sidorčenko
05:55
07.08.2025
12
Jânis Urtâns

Starp raķetēm. Kosmosa izziņas centra vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis Urtāns pie eksponāta. FOTO: Madara Sidorčenko

Šī ir otrā vasara, kad Cēsīs apmeklētājiem atvērts Kosmosa izziņas centrs. Aktivitāte neapstājas, un cilvēki ierodas gan individuāli, gan ar ģimenēm, gan lielākā pulkā, lai vairāk izzinātu un uzzinātu kosmosu un ar to saistītās tēmas.

Interese par STEM, zem kura slēpjas dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika, mazinās, min Kosmosa izziņas centra vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis Urtāns. Tāpēc šī centra viens no mērķiem ir piesaistīt šai nozarei bērnus un jauniešus, sniedzot iespēju izklaidēties ar mērķi paplašināt zināšanas, parādīt, kā šķietami ikdienišķas lietas ir sasaistītas ar kosmosu. Piemēram, putekļsūcējs vai apavu zole.

Viens no centra mērķiem ir arī palīdzēt skolotājiem gan ar mācību materiālu, gan nodarbībām un pat mācību telpām. Eksponāti ļauj pedagogiem par kādu tematu sagatavot saistošāku mācību stundu.

Skolotāji bieži dzird jautājumu: “Kur es šo pielietošu dzīvē?” Atbilde tiek rasta centrā. Te ir padomāts, lai apmeklētājs caur dažādām spēlēm un interaktīviem eksponātiem uzzinātu vairāk par STEM jomām. Tas īpaši svarīgi bērniem, jo ikdienišķais mācību process – darba lapa un mācību grāmata – neieinteresē tik labi kā praktiska darbošanās. Centram var pieteikt klases praktiskām nodarbībām, visās ir iekļauti valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos minētie sasniedzamie rezultāti.

Kosmosa izziņas centrā var piedzīvot zinātnes šovus, radošas nodarbības, ekskursijas, nometnes un vēl citus notikumus. Šovasar ir iespēja piedalīties dienas nometnē “Marss”. Tā paredzēta bērniem no septiņiem līdz 12 gadiem, kuri vairāk uzzina par to, kas atrodas Marsa augsnē, ko no tā var veidot, izmantot, iejutīsies inženieru lomā un uzzinās vēl daudz ko. Nākamā nometne paredzēta 16. augustā. J. Urtāns stāsta, ka nometnes beigās tiek aicināti arī dalībnieku vecāki, bērni viņiem rāda, ko te apguvuši. Šīs prezentācijas nostiprina bērna iegūtās zināšanas, parāda, ka viņš sarežģītas lietas, pat, iespējams, vecākiem nezināmas. Centra vadītāja pienākumu izpildītājs min, ka nometnes dalībnieku vecāki, piesakot bērnu, mēdz grēkot un saka, ka viņiem skolas gados grūti esot gājis matemātikā, tāpēc arī bērnam neveiksies raiti. Taču tā nav.

31.augustā notiks pasākums “Spēks, kas dzen”, veltīts jaunā skolas gada sākumam. To rīko sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai bērni praktiski redzētu, kur STEM zināšanas tiek pielietotas ikdienā. Pasākuma laikā bērni ar vecākiem varēs uzzināt, kādus pulciņus Kosmosa izziņas centrs piedāvās – gan uz vietas pie viņiem, gan Cēsu Bērnu un jauniešu centra telpās. Piemēram, būs “Astronautēnu akadēmija” vai “Astronautu akadēmija”, kur sniedz ievadu pētniecībā un zināšanās STEM nozarēs. Un būs vēl citi pulciņi, kā astronomija, praktiskā matemātika, 3D modelēšana.

KIC ir klātesošs arī citu rīkotajos pasākumos, svētkos, nometnēs un vēl daudzviet. Vērienīgākais bija dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. “Dziesmu un deju svētki ir nozīmīgs pasākums, kurā mēs bijām vieni no dalībniekiem. Stāsts par svētkiem ir man pašam patīkams. Savulaik bija dziesmu svētki, kas pārauga Dziesmu un deju svētkos. Nu ir pienācis nākamais posms. Kas ir tas, ko Dziesmu un deju svētki mums nes? Tie nes kopīgu vienošanos. STEM joma ir tā, kas šobrīd Latvijai var palīdzēt, tā ir tā, kas veido kritisko domāšanu, rada jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību. STEM ir jāpopularizē, tāpēc šajos svētkos tika ieviestas šīs jomas darbnīcas. Kosmosa izziņas centrs bija viens no organizatoriem, idejas izstrādātājiem. Un nākamajos Dziesmu un deju svētkos STEM kļūs par pilnvērtīgu dalībnieku, līdztekus dziesmai un dejai būs zināšanu komponente,” stāta J. Urtāns.

Darbnīcās caur zinātnes skatījumu tika skaidrotas dažādu dziesmu un dzejoļu rindas. Piemēram: cik jaudas zilzibeņu pērkonam, kāds diametrs kamolam kaklā. To, kāds diametrs ir kaklā kamolam, ikviens varēja arī izmērīt. Caur lietotni – dziedot, runājot – balss tika parādīta vizuāli ar krāsām, spektriem, diapazoniem, un varēja redzēt savu “kamolu” kaklā. Papildus bija arī citas zinātniskas aktivitātes, piemēram, inerces autotrase.

Kosmosa izziņas centrs rīko aktivitātes un piedalās citu pasākumos, lai popularizētu STEM jomu un caur interesantām nodarbēm izglītotu sabiedrību un veicinātu tajā interesi. Veido atbalstu Latvijas skolām, to pasniedzējiem.

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    “Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

    20:43
    06.08.2025
    19
    Anna Kola
    Anna Kola

    Mammas loma. Kur paliek atpūta?

    13:05
    03.08.2025
    37
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Kalendārs ar dienām bagāts

    13:04
    02.08.2025
    28
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

    17:23
    31.07.2025
    51
    1
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Brīdinājumu vētrā

    17:24
    30.07.2025
    36

    Tautas balss

    Atkal par stāvlaukumiem

    20:44
    06.08.2025
    22
    Lasītāja R. raksta:

    “Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

    Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

    17:26
    29.07.2025
    55
    Lasītāja M. raksta:

    “Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

    Visticamāk, viltus aptauja

    16:23
    25.07.2025
    44
    Cēsniece raksta:

    “Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

    Mūžizglītība svarīga

    16:23
    25.07.2025
    30
    Cēsniece Iveta raksta:

    “Mans šīsvasaras pārsteigums Cēsīs – vides izglītības konceptvieta ”Šūna”. Tik daudz interesantu, gudru un izglītojošu sarunu! Arī praktisku nodarbību! Kad vien mani, kas ieinteresēja, gāju uz konceptvietu Rožu laukumā. Cēsīs tādas vietas vienmēr ir pietrūcis un pietrūks turpmāk. Vietas, kur var uzklausīt zinošus speciālistus, uzdot jautājumus, izteikt viedokli, arī satikt tos, kuriem svarīgas tās pašas […]

    Izskalotās bedres aizlāpa operatīvi

    05:52
    23.07.2025
    25
    Raunas iedzīvotāja raksta:

    “Paldies ceļiniekiem, kas pagājušās nedēļas sākumā ātri un kārtīgi salaboja ceļa Rauna-Cimzas- Mārsnēni izskalojumus. Iepriekšējās dienās stipri lija, piektdien, 11.jūlijā, bija tādi izskalojumi, ka gandrīz bija bīstami braukt. Un jau tajā pašā dienā pie lielākajām bedrēm tika izliktas brīdinājuma zīmes, pirmdien, 12.jūlijā, ceļu labotāji bija klāt un sāka darbu, otrdien ceļš jau bija kārtībā. Nezinu […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:08
    17.07.2025
    20

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054

    Pārdod

    21:32
    09.07.2025
    26

    Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Sīkāka informācija pa tālruni 28695349