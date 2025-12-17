PIESLĒGTIES
Trešdiena, 17. decembris
Vārda dienas: Hilda, Teiksma
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Uz “Mākslas šķūni” pēc dāvanām

Sarmīte Feldmane
06:28
17.12.2025
11
Skunis

Daudz skaista. Ziemassvētku tirdziņā “Mākslas šķūnis” divās dienās bija piedāvāti ap 300 mākslas skolas audzēkņu darbu. FOTO: Sarmīte Feldmane

Šķūnis Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas    pagalmā nedēļas nogalē bija izgaismots, skanēja mūzika un piesaistīja ikviena garāmgājēja uzmanību.

“Mums ir šķūnis, kuru var pārvērst par “Mākslas šķūni”,” saka pedagoģe, Ziemassvētku tirdziņa projekta vadītāja Ilma Strazdiņa. Te skolas audzēkņi agrāko gadu tieši tirdziņam    radītie darbi salikti kā izstādē, izgaismoti. Gleznas, zīmējumi, grafikas, keramika, rotas, stikla, sīkplastikas darbi vienuviet veido plašu piedāvājumu.

”Mākslas šķūnis” tapa ar “Cēsu Mākslas skolas biedrības” un skolas vecāku padomes atbalstu. Vispirms bija talka, lai daļu malkas šķūņa, kas pēdējos gados kalpo kā noliktava, atbrīvotu un tur iekārtotu tirdziņam.

“Audzēkņi bija ieinteresēti piedalīties. Katram taču ir svarīgi, ko citi domā par viņa darbu, ja nopērk, tātad paticis. Bērni paši arī noteica savu darbu cenu, tā novērtēja ieguldīto laiku, radošumu un kvalitāti. Daži audzēkņi, uzrunāti piedalīties tirdziņā, atteica, jo savus darbus jau bija nolēmuši dāvināt sev tuviem cilvēkiem,” pastāsta I. Strazdiņa un piebilst, ka arī vispārējās izglītības skolās notiek tirdziņi, kur mākslas skolas audzēkņi bieži piedalās ar saviem mākslas skolā tapušajiem darbiem.

“Mākslas šķūnī” ikviens varēja izraudzīties ko skaistu un interesantu. Bija izstādīti ap 300 audzēkņu oriģināli darbi. Dāvanas maksāja no viena eiro līdz 20.

“Tirdziņa ideja bija kaut kas negaidīts! Laba doma, ka varam parādīt, ko darām mākslas skolā. Katram skolēnam prieks, ja viņa darbi kādam patīk un cilvēks to nopērk,” saka skolas audzēkne Lība.
“Mākslas šķūņa” apmeklētāji nesteidzīgi apskata tirdziņa daudzveidīgo piedāvājumu. Te ļauts katru darbiņu arī paņemt rokās, izpētīt, tā novērtējot un salīdzinot ar citu audzēkņu darinājumiem.

Sestdien, 13. decembrī, gan tirdziņa dalībnieku, gan apmeklētāju priekam šķūnī skanēja mūzika. To uz vinila skaņuplatēm no savas kolekcijas atskaņoja skolas padomes loceklis, DJ Raimonds Mežaks no Cēsu mūzikas izdevniecības “RM Rekords”.

“Skaisti un interesanti, liela daudzveidība. Un zinu, ka kaut ko līdzīgu nekur citur nedabūt, katrs darbs ir īpašs,” vērtē cēsniece Eva Kronberga un atklāj, ka nopirkusi divus keramikas trauciņus, kas noderēs olai un svecītei.

Reti kurš mājup devās bez kāda pirkuma. Tas paredzēts paša vajadzībām vai dāvināšanai kādam tuvam cilvēkam. Tika novērtēta arī iespēja paklausīties mūziku.

Daļu tirdziņā iegūtās naudas saņems darbu autori, bet par pārējo vecāku biedrība iegādāsies skolai mācību nodarbībām nepieciešamo. Ziemassvētku radošajā tirdziņā “Mākslas šķūnī” tika iegūti 292 eiro.
I. Strazdiņa pastāsta, ka ir iecere pavasarī, varbūt ābeļziedā, atkal atvērt “Mākslas šķūni”.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jauniešu mājas popularizēšanai rada video

05:16
11.12.2025
92

Cēsīs daudzus gadus darbojas Jauniešu māja, kur jaunajiem cilvēkiem ir iespēja kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī izaicināt sevi, organizējot dažādus jauniešiem interesantus pasākumus. Jauniešu mājā darbojas arī 12. klases skolniece Annija Līce. Viņa bija aizdomājusies, kāpēc šo vietu neapmeklē vairāk jauniešu, kas tam varētu būt par iemeslu. Un, tā kā viņas vien­audžiem ikdienas […]

Jauniesumaja

Pirmais Vidzemes reģiona konkurss pūšaminstrumentu spēlē

05:11
10.12.2025
127

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (AKCMV) norisinājās pirmais Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss pūšaminstrumentu spēlē “Wenden Wind”. Tajā piedalījās 43 dalībnieki no Vidzemes, tajā skaitā pieci no AKCMV un četri no Jaunpiebal­gas Mūzikas un mākslas skolas. Konkursa nosaukumā simboliski apvienots senais Cēsu pilsētas vārds “Wenden” un pū­šaminstrumentu starptautiskā skanējuma vārds “Wind”, akcentējot gan vietējo […]

Puteju Konk (1)

Izmest ēdienu, kaitēt videi un radīt zaudējumus sev

05:55
04.12.2025
54

Todien Priekuļu pamatskolā valdīja liela rosība – notika diskusijas, sarunas, meistarklases – , un  viss tikai par pārtiku. Gan to, ko ēdam un neapēdam, bet izmetam atkritumos, gan kā to izmantot ilgāk. Priekuļu pamatskolai ir ekoskolas statuss. Audzēkņi arī ikdienā izzina un cenšas ievērot videi draudzīgas dzīves pamatus. “Skolā ir nopietna pieeja videi un ilgtspējīgiem […]

Pr Ed1

"Draudzīgie" – skola, kur mācās skolēni un skolotāji

05:51
02.12.2025
193

“Druva” ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktoru Oskaru Kaulēnu un direktora vietnieci izglītības jomā Līgu Piksi-Zvirbuli tiekas, lai runātu par skolas 35. jubileju, bet tieši šajās dienās skolas vadība saņēmusi vairākus apbalvojumus par veiksmīgu darbu. Skolas direktoram piešķirta Cēsu novada pašvaldības “Gada balva izglītībā” kategorijā “Vadītājs-līderis”, bet pēc sarunas uzzinām, ka L. Pikse-Zvirbule […]

Dacvg 35 (1)

Plāceņi un ievārījums no miziņām

05:04
30.10.2025
140

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņi līdzdarbojas Cēsu novada pašvaldības iniciatīvai “Dalies ar pārtiku Cēsu novadā”. Lai Cēsu novadniekos iedzīvinātu apzinātu un arī apzinīgāku attieksmi pret pārtikas atkritumiem, nupat tautā laisto tālruņu lietotni “Whatsapp” un sociālā medija “Facebook” kontu produktu bezmaksas apmaiņai iecerēts papildināt arī ar studentu pārbaudītām ēdienu receptēm, kur sastāvdaļās ir visiem […]

Studenti Ar Partikas Atkritumiem (5)

Skolēni papildina dabas taku barības krājumus

06:03
29.10.2025
101

Cēsu 1.pamatskolas skolēni šoruden sagādā patīkamu pārsteigumu Līgatnes dabas takām. 5.-9.klašu audzēkņu komanda – Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms – rosināja skolas biedrus gādāt pārtiku taku iemītniekiem, aicinot lasīt zīles un dalīties ģimenes dārza ražā. Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms ar skolotājas Ingas Kraftes-Dambes atbalstu piedalījās skolēnu pašpārvalžu konkursā “Brīvprātīgo darbs skolas un […]

1.pamatskola

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
29
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
34
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
39
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
38

Tautas balss

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
31
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
29
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
42
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
44
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
42
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
13

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054