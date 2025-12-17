Uz “Mākslas šķūni” pēc dāvanām

Šķūnis Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas pagalmā nedēļas nogalē bija izgaismots, skanēja mūzika un piesaistīja ikviena garāmgājēja uzmanību.
“Mums ir šķūnis, kuru var pārvērst par “Mākslas šķūni”,” saka pedagoģe, Ziemassvētku tirdziņa projekta vadītāja Ilma Strazdiņa. Te skolas audzēkņi agrāko gadu tieši tirdziņam radītie darbi salikti kā izstādē, izgaismoti. Gleznas, zīmējumi, grafikas, keramika, rotas, stikla, sīkplastikas darbi vienuviet veido plašu piedāvājumu.
”Mākslas šķūnis” tapa ar “Cēsu Mākslas skolas biedrības” un skolas vecāku padomes atbalstu. Vispirms bija talka, lai daļu malkas šķūņa, kas pēdējos gados kalpo kā noliktava, atbrīvotu un tur iekārtotu tirdziņam.
“Audzēkņi bija ieinteresēti piedalīties. Katram taču ir svarīgi, ko citi domā par viņa darbu, ja nopērk, tātad paticis. Bērni paši arī noteica savu darbu cenu, tā novērtēja ieguldīto laiku, radošumu un kvalitāti. Daži audzēkņi, uzrunāti piedalīties tirdziņā, atteica, jo savus darbus jau bija nolēmuši dāvināt sev tuviem cilvēkiem,” pastāsta I. Strazdiņa un piebilst, ka arī vispārējās izglītības skolās notiek tirdziņi, kur mākslas skolas audzēkņi bieži piedalās ar saviem mākslas skolā tapušajiem darbiem.
“Mākslas šķūnī” ikviens varēja izraudzīties ko skaistu un interesantu. Bija izstādīti ap 300 audzēkņu oriģināli darbi. Dāvanas maksāja no viena eiro līdz 20.
“Tirdziņa ideja bija kaut kas negaidīts! Laba doma, ka varam parādīt, ko darām mākslas skolā. Katram skolēnam prieks, ja viņa darbi kādam patīk un cilvēks to nopērk,” saka skolas audzēkne Lība.
“Mākslas šķūņa” apmeklētāji nesteidzīgi apskata tirdziņa daudzveidīgo piedāvājumu. Te ļauts katru darbiņu arī paņemt rokās, izpētīt, tā novērtējot un salīdzinot ar citu audzēkņu darinājumiem.
Sestdien, 13. decembrī, gan tirdziņa dalībnieku, gan apmeklētāju priekam šķūnī skanēja mūzika. To uz vinila skaņuplatēm no savas kolekcijas atskaņoja skolas padomes loceklis, DJ Raimonds Mežaks no Cēsu mūzikas izdevniecības “RM Rekords”.
“Skaisti un interesanti, liela daudzveidība. Un zinu, ka kaut ko līdzīgu nekur citur nedabūt, katrs darbs ir īpašs,” vērtē cēsniece Eva Kronberga un atklāj, ka nopirkusi divus keramikas trauciņus, kas noderēs olai un svecītei.
Reti kurš mājup devās bez kāda pirkuma. Tas paredzēts paša vajadzībām vai dāvināšanai kādam tuvam cilvēkam. Tika novērtēta arī iespēja paklausīties mūziku.
Daļu tirdziņā iegūtās naudas saņems darbu autori, bet par pārējo vecāku biedrība iegādāsies skolai mācību nodarbībām nepieciešamo. Ziemassvētku radošajā tirdziņā “Mākslas šķūnī” tika iegūti 292 eiro.
I. Strazdiņa pastāsta, ka ir iecere pavasarī, varbūt ābeļziedā, atkal atvērt “Mākslas šķūni”.
Komentāri