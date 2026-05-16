Skujenes pamatskolanostiprina “eTwinning” statusu

Skujenes pamatskola atkārtoti saņēmusi godpilno “eTwinning Skola” statusu, apliecinot spēju mērķtiecīgi veidot drošus un jēgpilnus audzēkņu digitālos paradumus.
Mācību iestādes direktore Anda Lukstiņa, saņemot šo Eiropas Komisijas atzinību, “Druvai” pastāstīja, ka starptautiskā sadarbība Skujenes pamatskolā ir aktuāla nu jau aptuveni 20 gadu. To uzskatāmi var redzēt skolas telpās izvietotajā kartē, kur atzīmēti sadarbības partneri Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. “eTwinning Skolas” plāksni skola iegūst otro reizi – tas ir īpašs apliecinājums centieniem projektu īstenošanā, kā arī skolēnu un skolotāju digitālo prasmju pilnveidē. Iepriekš šo atzinības zīmi Skujenes pamatskola ieguva 2023. gadā.
“eTwinning Skola” goda plāksni, šīs starptautiskās programmas karogu un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli “eTwinning” koordinatore Linda Muižniece-Slesare uz Skujenes skolu atveda tieši pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas. L. Muižniece-Slesare “Druvai” paskaidroja, ka atzinība skolai veltīta ne tikai par pedagogu profesionālo pilnveidi un digitālās drošības apmācībām, bet arī iespēju bērniem audzināt sevī līdera īpašības, dodot iespēju viņiem izteikties un piedalīties dažādos procesos skolā.
Svinīgajā brīdī, saņemot “eTwinning Skola” apliecinājumus, klāt bija visa skolas saime – audzēkņi un skolotāji -, kā arī ārzemju viesi – sadraudzības skolas audzēkņi no Reinjonas salas Indijas okeānā. A. Lukstiņa uzsver: “Dalība starptautiskajos projektos ļauj dažādot mācību procesu, paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes, kā arī sniedz iespēju pašiem skolotājiem iegūt starptautisku mācīšanas un mācīšanās pieredzi, padarot skolas dzīvi interesantāku un sniedzot prieku gan lieliem, gan maziem.”
Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, tiek vērtētas skolotāju aktivitātes ne tikai “eTwinning” projektos un pašā kopienā, bet arī izglītības iestādes sagatavotība interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbība. Līdz ar šī statusa atjaunošanu Skujenes pamatskola pievienojusies tīklam, kurā apvienotas 2262 skolas visā Eiropā un ārpus tās. Skolas pedagogu kolektīvs “eTwinning” skolu sadarbības tīklā darbojas jau no 2007. gada un šajā laikā ir īstenojis nu jau teju 35 sadarbības projektus. Gandrīz visi šie projekti bijuši starptautiska mēroga pamatā par tehnoloģiju un digitālo jomu, ekoloģijas, vides, dabaszinātņu un kultūras mantojuma tēmām.
Statuss gan tiek piešķirts tikai uz diviem gadiem, atzīmējot attiecīgo iestāžu aktīvu iesaisti “eTwinning” projektu īstenošanā, pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanā, digitālās pratības attīstībā un interneta drošības jautājumu integrēšanā mācību procesā. Tas apliecina iestādes spēju mērķtiecīgi veidot drošus un jēgpilnus digitālos paradumus.
Cēsu novadā nav daudz izglītības iestāžu, kas šajā starptautiskajā izglītības tīklā būtu iekļāvušās un ilgāku laiku noturējušās. “Druva” pārliecinājās, ka tikai Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” pērn nu jau ceturto reizi pēc kārtas atjaunojusi statusu “eTwinning” tīklā un aizpērn ar šo goda statusu apbalvota tikusi arī Vecpiebalgas vidusskola. Sākot no 2018. gada, kad šāds skolu tīkls savstarpējai sadarbībai izveidots, uz brīdi tajā bijusi arī Līgatnes novada vidusskola (tagadējā Jauno Līderu skola), toreizējā Priekuļu vidusskola (tagad – pamatskola), kā arī Jaunpiebalgas vidusskola. Taču šīs izglītības iestādes savu statusu nav atjaunojušas.
Komentāri