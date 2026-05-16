Sestdiena, 16. maijs
Vārda dienas: Edvīns, Edijs
Skujenes pamatskolanostiprina “eTwinning” statusu

Līga Salnite
09:58, 16. Mai, 2026

Saņemts eTwinning karogs. Attēlā (no kreisās):  9. klases skolēns Jēkabs Šķerbergs, Erasmus+ un eTwinng projektu vadītājs no sadarbības skolas Reinjonas salā (Francija) Salmanns Mogalia, skolas direktore Anda Lukstiņa, JSPA pārstāve Linda Muižniece-Slesare, pirmsskolas skolotāja Ieva Šķerberga un skolas direktores vietniece Valda Miķelsone. Tālāk jau mazākie Skujenes pamatskolas audzēkņi. FOTO: no albuma

Skujenes pamatskola atkārtoti saņēmusi godpilno “eTwinning Skola” statusu, apliecinot spēju mērķtiecīgi veidot drošus un jēgpilnus audzēkņu digitālos paradumus.

Mācību iestādes direktore Anda Lukstiņa, saņemot šo Eiropas Komisijas atzinību, “Druvai” pastāstīja, ka starptautiskā sadarbība Skujenes pamatskolā ir aktuāla nu jau aptuveni 20 gadu. To uzskatāmi var redzēt skolas telpās izvietotajā kartē, kur atzīmēti sadarbības partneri Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. “eTwinning Sko­las” plāksni skola iegūst otro reizi – tas ir īpašs apliecinājums centieniem projektu īstenošanā, kā arī skolēnu un skolotāju digitālo prasmju pilnveidē. Iepriekš šo atzinības zīmi Skujenes pamatskola ieguva 2023. gadā.
     

“eTwinning Skola” goda plāksni, šīs starptautiskās programmas karogu un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli “eTwinning” koordinatore Lin­da Muižniece-Slesare uz Sku­jenes skolu atveda tieši pirms Latvijas Republikas Neatka­rības atjaunošanas dienas.  L. Muižniece-Slesare “Druvai” paskaidroja, ka atzinība skolai veltīta ne tikai par pedagogu profesionālo pilnveidi un digitālās drošības apmācībām, bet arī iespēju bērniem audzināt sevī līdera īpašības, dodot iespēju viņiem izteikties un piedalīties dažādos procesos skolā.

Svinīgajā brīdī, saņemot “eTwinning Skola” apliecinājumus, klāt bija visa skolas saime – audzēkņi un skolotāji -, kā arī ārzemju viesi – sadraudzības skolas audzēkņi no Reinjonas salas Indijas okeānā. A. Luk­stiņa uzsver: “Dalība starptautiskajos projektos ļauj dažādot mācību procesu, paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes, kā arī sniedz iespēju pašiem skolotājiem iegūt starptautisku mācīšanas un mācīšanās pieredzi, padarot skolas dzīvi interesantāku un sniedzot prieku gan lieliem, gan maziem.”

Lai iegūtu “eTwinning Sko­la” statusu, tiek vērtētas skolotāju aktivitātes ne tikai “eTwinning” projektos un pašā kopienā, bet arī izglītības iestādes sagatavotība interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbība.  Līdz ar šī statusa atjaunošanu Skujenes pamatskola pievienojusies tīklam, kurā apvienotas 2262 skolas visā Ei­ropā un ārpus tās. Skolas pedagogu kolektīvs “eTwinning” skolu sadarbības tīklā darbojas jau no 2007. gada un šajā laikā ir īstenojis nu jau teju 35 sadarbības projektus. Gandrīz visi šie projekti bijuši starptautiska mēroga pamatā par tehnoloģiju un digitālo jomu, ekoloģijas, vides, dabaszinātņu un kultūras mantojuma tēmām.

Statuss gan tiek piešķirts tikai uz diviem gadiem, atzīmējot attiecīgo iestāžu aktīvu iesaisti “eTwinning” projektu īstenošanā, pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanā, digitālās pratības attīstībā un interneta drošības jautājumu integrēšanā mācību procesā. Tas apliecina iestādes spēju mērķtiecīgi veidot drošus un jēgpilnus digitālos paradumus.

Cēsu novadā nav daudz izglītības iestāžu, kas šajā starptautiskajā izglītības tīklā būtu iekļāvušās un ilgāku laiku noturējušās. “Druva” pārliecinājās, ka tikai Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” pērn nu jau ceturto reizi pēc kārtas atjaunojusi statusu “eTwin­ning” tīklā un aizpērn ar šo goda statusu apbalvota tikusi arī Vecpiebalgas vidusskola. Sākot no 2018. gada, kad šāds skolu tīkls savstarpējai sadarbībai izveidots, uz brīdi tajā bijusi arī Līgatnes novada vidusskola (tagadējā Jauno Līderu skola), toreizējā Priekuļu vidusskola (tagad – pamatskola), kā arī Jaunpiebalgas vidusskola. Taču šīs izglītības iestādes savu statusu nav atjaunojušas.

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

