Skolēni papildina dabas taku barības krājumus

Cēsu 1.pamatskolas skolēni šoruden sagādā patīkamu pārsteigumu Līgatnes dabas takām. 5.-9.klašu audzēkņu komanda – Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms – rosināja skolas biedrus gādāt pārtiku taku iemītniekiem, aicinot lasīt zīles un dalīties ģimenes dārza ražā.
Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms ar skolotājas Ingas Kraftes-Dambes atbalstu piedalījās skolēnu pašpārvalžu konkursā “Brīvprātīgo darbs skolas un kopienas labumam”. Tika vērtēts, ka vajadzētu palīdzēt papildināt Līgatnes dabas taku krājumus ziemai, jo aizvadītā vasara nebija labvēlīga barības sagatavošanai. Dabas taku speciālisti bērnu ieceri atzina par noderīgu. Tad sākās organizatoriskais darbs.
Izgatavoja un skolā izvietoja afišu, par akciju un iesaistīšanos “Labo darbu” projektā ziņoja sociālajos medijos. Palīdzēt aicināja ikvienu cēsnieku, bet, protams, lielākoties darbā iesaistījās skolas audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Pēc sarūpētā, piemēram, āboliem, vajadzības gadījumā aizbrauca arī skolotāji. Skolas šķūnī krājās rudens labumi – ne tikai zīles, kastaņi un āboli, arī burkāni, bietes, ķirbji un citi dārzeņi.
Nu jau veltes aizvestas uz Līgatnes dabas takām un noglabātas pagrabā. Tas bija kopīgs darbs – skolēnu pašpārvaldes, citu audzēkņu, viņu vecāku un mācību iestādes personāla veikums.
Sakot paldies par sagādāto, skolēniem dabas takās bija īpaša ekskursija, viņus arī iepazīstināja ar šīs vietas tapšanas vēsturi. Jāpiebilst, ka dabas takas šogad svin 50.jubileju.
