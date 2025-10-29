PIESLĒGTIES
Trešdiena, 29. oktobris
Vārda dienas: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
Skolēni papildina dabas taku barības krājumus

Arita Lejiņa
06:03
29.10.2025
4
1.pamatskola

Aizraujoši. Cēsu 1.pamatskolas audzēkņi ciemojas Līgatnes dabas takās. FOTO: no albuma

Cēsu 1.pamatskolas skolēni šoruden sagādā patīkamu pārsteigumu Līgatnes dabas takām. 5.-9.klašu audzēkņu komanda – Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms – rosināja skolas biedrus gādāt pārtiku taku iemītniekiem, aicinot lasīt zīles un dalīties ģimenes dārza ražā.

Elza, Paula, Marta Amēlija un Toms ar skolotājas Ingas Kraftes-Dambes atbalstu piedalījās skolēnu pašpārvalžu konkursā “Brīvprātīgo darbs skolas un kopienas labumam”. Tika vērtēts, ka vajadzētu palīdzēt papildināt Līgatnes dabas taku krājumus ziemai, jo aizvadītā vasara nebija labvēlīga barības sagatavošanai. Dabas taku speciālisti bērnu ieceri atzina par noderīgu. Tad sākās organizatoriskais darbs.

Izgatavoja un skolā izvietoja afišu, par akciju un iesaistīšanos “Labo darbu” projektā ziņoja sociālajos medijos. Palīdzēt aicināja ikvienu cēsnieku, bet, protams, lielākoties darbā iesaistījās skolas audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Pēc sarūpētā, piemēram, āboliem, vajadzības gadījumā aizbrauca arī skolotāji. Skolas šķūnī krājās rudens labumi – ne tikai zīles, kastaņi un āboli, arī burkāni, bietes, ķirbji un citi dārzeņi.
Nu jau veltes aizvestas uz Līgatnes dabas takām un noglabātas pagrabā. Tas bija kopīgs darbs – skolēnu pašpārvaldes, citu audzēkņu, viņu vecāku un mācību iestādes personāla veikums.

Sakot paldies par sagādāto, skolēniem dabas takās bija īpaša ekskursija, viņus arī iepazīstināja ar šīs vietas tapšanas vēsturi. Jāpiebilst, ka dabas takas šogad svin 50.jubileju.

Saistītie raksti

Jāgatavo jaunā paaudze, lai veidotos pēctecība

06:23
15.10.2025
139

Kopš septembra Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošajai Jaunatnes lietu nodaļai ir jauna vadītāja- Andra Strautiņa. Viņa uz Cēsu novadu pārcēlusies no Liepājas. Iepriekš Andra strādājusi dažādās jomās, piemēram, komunikācijā un karjeras konsultēšanā. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja priecājas, ka varēs strādāt ar savu mīļāko auditoriju – jauniešiem. Viņa atzīst, ka jauniešu enerģija un dzīvesprieks […]

Jauniesu Maja Gruzinu M

Jauniešu mājā Cēsīs atver durvis un aicina pievienoties

00:00
14.10.2025
123
4

“Tā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošu pasākumu radīšanā. Kopā mēs veidojam vietu, kur katrs no mums var parādīt savu spēku un idejas,” tā sociālajos tīklos publicētajā plakātā, aicinot uz Atvērto durvju dienu Cēsīs, Jauniešu mājā, 6.oktobra vakarā, rakstīja jaunieši. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” paskaidro, ka šāda […]

Atvertas Durvis

Ekoskolas aktivitātes - iespēja paraudzīties uz mācību vidi zaļāk

06:28
07.10.2025
112

Cēsu novada mācību iestādes aktīvi darbojas ekoskolu kustībā. Piedaloties tajā, daudz ieguvumu ir arī pirmsskolām. Kā veicas šajā mācību gadā, “Druva” jautāja Jāņmuižas un Taurenes bērnudārza vadītājām. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde jau vairākus gadus aktīvi darbojas ekoskolu programmā, un katru mācību gadu bērni kopā ar skolotājiem izzina noteiktu tēmu, kas palīdz labāk saprast dabas un […]

Janmuiza

Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

00:00
29.09.2025
71
1

Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”. Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. “Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja […]

Jaunie

Valsts ģimnāziju konferencē Cēsīs akcentē problēmjautājumus izglītībā

06:27
25.09.2025
164

“Problēmas un grūtības, ar ko ikdienā cīnāmies, visiem jau ir tādas pašas, tādēļ ir vērtīgi pa laikam satikties, lai saprastu, ka neesam vieni ar tām,” priecīga satikt kolēģus no citu pilsētu ģimnāzijām piektdien, 19.septembrī, Cēsu Valsts ģimnāzijā notiekošajā konferencē “FĢimnāzija – sākuma platforma uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā” bija Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandenie­ce. Prieku satikties […]

àimnâziju Konference

Dzērbenes 9.klases skolēnu komanda iegūst 5.vietu

06:11
19.09.2025
251

Pasaules Robotu Olimpiādes Eiropas atklātajā čempionātā Piektdienas rītā Dzērbenes skolā svinīgi tika sveikti 9.klases skolēni Justs Ņizins, Emīls Zirnis un Roberts Pļaviņš, kas kopā ar skolotāju Ansi Greiziņu piedalījās 2025. gada WRO (Pasaules Robotu Olimpiāde) Eiropas atklātajā čempionātā, kas norisinājās Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Latviju Eiropā pārstāvēja trīs puišu komanda no Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas […]

Dzerbene

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
4
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
17
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
90
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
27

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
28
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
22
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
19
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
23
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

