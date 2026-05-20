Skolas saime svin Dārza svētkus

Cēsu 2. pamatskolā aizvadītajā piektdienā valdīja īpaša gaisotne. Devītklasniekiem izskanēja pēdējais skolas zvans, interešu izglītības kolektīvi vecākus priecēja ar krāšņu koncertu un visa skolas saime – audzēkņi, pedagogi un vecāki – svinēja Ģimenes dienas Dārza svētkus.
“Tā ir skolas tradīcija. Dārza svētkos satiekamies, sarunājamies, priecājamies, esam kopā. Neformālā gaisotne satuvina. Vecāki ir kopā ar bērniem, iesaistās dažādās aktivitātēs, klases biedru vecāki iepazīstas, var parunāties ar skolotājiem,” stāsta skolas direktore Ija Brammane.
Skolas pagalmā interešu izglītības un sporta pedagogi un vecāki bija sagādājuši iespēju ikvienam iesaistīties dažādās norisēs. Katra klase bija saklājusi galdu ar našķiem. “Ir arī labdarības tirdziņš. Ģimenes sanesa stādus, kuru audzēšanā iesaistījušies arī skolēni. No rīta skolēni tirdziņam cepa cepumus. Par iegūto naudu tiks iegādātas jaunas galda spēles sākumskolas bērniem,” pastāsta skolas ārpusklases darba organizatore Kristīne Medne un uzsver, ka, rīkojot Dārza svētkus, atsaucīgi bijuši vecāki, kuri piedāvāja noorganizēt interesantas nodarbes.
Silva Sīle ar dēlu Ralfu lēni liek dēlīti uz dēlīša, tad no apakšas kādu izvelk. Viņi spēlē džengu. “Sarežģīti gan,” nosaka mamma un pastāsta, ka dēls pirmo gadu mācās 2. pamatskolā un gan viņš, gan ģimene ir ļoti apmierināti. “Mums ir pieredze citās skolās, kurās arī daudz kas notiek, bet Dārza svētki un draudzīgā gaisotne ir ļoti jauki. Vecāki varam parunāties ar skolotājiem neformālā gaisotnē, tas ir svarīgi,” iespaidos dalījās S. Sīle.
Savukārt Linda un Rendijs Bičevski uzsvēra, ka Dārza svētki ir arī ģimenei iespēja pavadīt laiku kopā. “Meita priecājas, kad atnākam svētkos uz skolu,” bilst mamma, bet tētis uzsver, ka pasākumos skolā allaž valda laba gaisotne.
Dārza svētkos ikvienai ģimenei bija iespēja šūt karodziņus Cēsu svētkiem. Todien arī tapa visas skolas saimes – audzēkņu, pedagogu un vecāku – kopbilde. Tā būs atmiņai no šī pavasara Ģimenes dienas Dārza svētkos.
