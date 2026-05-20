PIESLĒGTIES
Trešdiena, 20. maijs
Vārda dienas: Venta, Salvis, Selva
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Skolas saime svin Dārza svētkus

Sarmīte Feldmane
09:06, 20. Mai, 2026

Skolas pagalmā interešu izglītības un sporta pedagogi un vecāki bija sagādājuši iespēju ikvienam iesaistīties dažādās norisēs. Katra klase bija saklājusi galdu ar našķiem. FOTO: Dainis Sprancis

Cēsu 2. pamatskolā aizvadītajā piektdienā valdīja īpaša gaisotne. Devītklasniekiem izskanēja pēdējais skolas zvans, interešu izglītības kolektīvi vecākus priecēja ar krāšņu koncertu un visa skolas saime – audzēkņi, pedagogi un vecāki – svinēja Ģimenes dienas Dārza svētkus.

“Tā ir skolas tradīcija. Dārza svētkos satiekamies, sarunājamies, priecājamies, esam kopā. Neformālā gaisotne satuvina. Vecāki ir kopā ar bērniem, iesaistās dažādās aktivitātēs, klases biedru vecāki iepazīstas, var parunāties ar skolotājiem,” stāsta skolas direktore Ija Brammane.

Skolas pagalmā interešu izglītības un sporta pedagogi un vecāki bija sagādājuši iespēju ikvienam iesaistīties dažādās norisēs. Katra klase bija saklājusi galdu ar našķiem. “Ir arī labdarības tirdziņš. Ģimenes sanesa stādus, kuru audzēšanā iesaistījušies arī skolēni. No rīta skolēni tirdziņam cepa cepumus. Par iegūto naudu tiks iegādātas jaunas galda spēles sākumskolas bērniem,” pastāsta skolas ārpusklases darba organizatore Kris­tīne Medne un uzsver, ka, rīkojot Dārza svētkus, atsaucīgi bijuši vecāki, kuri piedāvāja noorganizēt interesantas nodarbes.

Silva Sīle ar dēlu Ralfu lēni liek dēlīti uz dēlīša, tad no apakšas kādu    izvelk. Viņi spēlē džengu. “Sarežģīti gan,” nosaka mamma un pastāsta, ka dēls pirmo gadu mācās 2. pamatskolā un gan viņš, gan ģimene ir ļoti apmierināti. “Mums ir pieredze citās skolās, kurās arī daudz kas notiek, bet Dārza svētki un draudzīgā gaisotne ir ļoti jauki. Vecāki varam parunāties ar skolotājiem neformālā gaisotnē, tas ir svarīgi,” iespaidos dalījās S. Sīle.

Savukārt Linda un Rendijs Bičevski uzsvēra, ka Dārza svētki ir arī ģimenei iespēja pavadīt laiku kopā. “Meita priecājas, kad atnākam svētkos uz skolu,” bilst mamma, bet tētis uzsver, ka pasākumos skolā allaž valda laba gaisotne.

Dārza svētkos ikvienai ģimenei bija iespēja šūt karodziņus Cēsu svētkiem. Todien arī tapa visas skolas saimes – audzēkņu, pedagogu un vecāku – kopbilde. Tā būs atmiņai no šī pavasara Ģimenes dienas Dārza svētkos.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ar lepnumu par katru darbinieku

09:07, 17. Mai, 2026

Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

03:00, 16. Mai, 2026

Jāredz, ko kaimiņš dara

03:00, 15. Mai, 2026

Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

03:00, 18. Mai, 2026
2

Un sākas jauns gadsimts

03:00, 14. Mai, 2026
1

Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

03:00, 17. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

16:27, 19. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Paliekam savās vietās

16:26, 19. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dziesmas skaistais spēks

21:19, 17. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Sludinājumi

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054