Katram uzlabojumam savs laiks

“Dzīve kļūst ļoti dārga. Pārtikas cenām jau gandrīz nav jēgas sekot, ik pa brīdim nāk kāds cents klāt, arī zāles nav lētas. Un tagad paaugstināja maksājumu par mājas apsaimniekošanu. Jā, ēkā vienmēr var kaut ko uzlabot, bet vai uzkrājuma nauda vienmēr tiek izlietota lietderīgi? Vispirms taču jāizdara neatliekamie remonti, tikai tad jāierīko, piemēram, optiskā interneta kabelis vai citi moderni uzlabojumi. Nesaku, ka tos nevajag, bet katram savs laiks,” pārdomās dalījās Cēsu novada iedzīvotāja.
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