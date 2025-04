Skolas dzīve - toreiz un tagad

Pirms Lieldienu brīvdienām Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās skolas simtgadei veltīts pasākums “Mēs – toreiz un tagad”. Ar tagadējiem ģimnāzistiem tikās paliels pulciņš absolventu, kuri mēģināja šo to atcerēties no savām skolas gaitām un stāstīt, kā šeit pavadītais laiks ietekmēja profesijas izvēli un turpmāko dzīves gaitu kopumā. Tā nebija dalīšanās ar “pareizā dzīves ceļa” receptēm, drīzāk vienkārša saruna par to, kā nejaušības un spontānas izvēles atved akurāt tur, kur, jaunības aušībā to vēl skaidri neapzinoties, esi vēlējies būt.



Iespējams, absolventu stāsti par skolas laiku un profesionālo ceļu deva impulsu, palīdzēja jauniešiem labāk ieraudzīt savu vietu drīzās nākotnes bildē.



Pēc sarunām ar absolventiem notika patīkamu pārsteigumu caurvīta iepazīšanās ar atjaunotās skolas ēkas telpām un skaists koncerts, kurā uzstājās ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande”, jauktais koris “To­mēr” un skolas ansamblis. “Mēs – toreiz un tagad” rīkoja karjeras konsultante Dace Baltiņa un radošā grupa – Andis Kozaks, Anna Bartušēvica, Patriks Kārlis Stepe, Indulis Jirgensons un Mārcis Andersons.