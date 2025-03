“SkillsLatvia” konkursanti Cēsīs gatavo atvilktni

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsīs aizvadīts nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2025” pēdējais pusfināls – “Mēbeļu izgatavošana”.

Konkursā savas prasmes parādīja 11 audzēkņi no Latvijas 10 profesionālajām izglītības iestādēm. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu (VTDT) pārstāvēja 2. kursa audzēknis Jānis Pomaskovs, kurš jau divreiz uzvarējis citā – starptautiskā profesionālās meistarības “Mēbeļu galdnieks” – konkursā.



Pusfinālā konkursantiem bija nepieciešams izgatavot nelielu funkcionālu daļu – atvilktni, izmantojot masīvkoka ozolu, kokšķiedru plātnes un finieri. Darba uzdevuma izpildei konkursantam bija jāsaprot un jāspēj nolasīt tehnisko dokumentāciju, kā arī atbilstoši pielietot materiālu tehnoloģiskos apstrādes procesus uzdevuma veikšanai. Papildus bija jāizveido finierējums – daļa no skapīša virsmas – no diviem materi­āliem – ozola un rieksta, kas veidoja ģeometrisku salikumu.



Konkursi ļauj novērtēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu prasmes un iemaņas, kā arī motivē jauniešus profesionāli pilnveidoties un celt savu konkurētspēju. To atzīst arī VTDT audzēknis Jānis Pomaskovs: “No­vērtēju pieredzi, jo pirms konkursa ir daudz jātrenējas. Trenējoties iemācījos griezt intarsijas, ko darīju pirmo reizi, nostiprināju citas zināšanas un prasmes.” Savu veikumu viņš vērtē atturīgi un teic: “Lai gan dabūju trešo vietu, kas ir diezgan labi, vienmēr var būt labāk, ir, uz ko tiekties. Pats vērtēju, ka man šogad konkursā īsti neveicās, jo darbā bija dažas nepilnības, kas bija jāizlabo, tāpēc laika uzdevuma izpildei bija par maz. Izaicinošākais noteikti bija spēt iekļauties sešās stundās. Varbūt tas šķiet daudz, bet, ņemot vērā satraukumu, kad visu gribas paspēt ātrāk un labāk, tas ir tikko pietiekami.” Jānis atzīst, ka ikdienā darboties ar koku iznāk reti, lielākoties mācību laikā skolā un trenējoties konkursiem.



Tehnikuma pasniedzējs An­drejs Šimanajevs, kurš virzīja savu audzēkni uz konkursu, vērtē: “Jāni izvēlējos, jo galdniecība ir viņa sirdslieta, var redzēt, ka viņam tiešām patīk, pats grib darīt, velta laiku pēc stundām, lai cītīgi gatavotos. Konkursā startē, kaut arī nedēļu pirms tam noslimoja un jau likās, ka nevarēs piedalīties.” Analizējot konkursa dalībnieku prasmes, A. Šimanajevs atzīst, ka tās grūti salīdzināt, jo “katru gadu startē citi audzēkņi, bet saprotams, ka ir zināms izaicinājums noteiktā laikā no nulles pēc precīziem mēriem izgatavot vajadzīgo priekšmetu, kurā ir dažāda veida savienojumi un dekoratīva virsma. Galvenais ir tikt finālā un paņemt maksimāli daudz punktu līdzi no pusfināla, jo tie summēsies kopā ar gala uzdevumā iegūtajiem”.



Konkursā piedalās jaunieši, kuri mācās par mēbeļu galdniekiem, būvgaldniekiem, mēbeļu stila galdniekiem un profesijās, kas saistītas ar kokapstrādi. A. Šimanajevs vērtē, ka motivētākie visbiežāk ir jaunieši, kuru vecākiem ir galdniecība vai tētis mācījies par galdnieku, bijis galdnieks un vēlas arodu iemācīt bērnam. Pasniedzējs teic, ka tā ir profesija, kurā nemitīgi ienāk jaunas vēsmas – jauni materiāli, konstrukcijas, savienojumi, stiprinājumi -, visam jāseko līdzi, lai strādātu iespējami mūsdienīgāk.



“Mēbeļu izgatavošanas” finālā iekļuva Ralfs Bīmanis no Jelgavas Tehnikuma, Augusts Eglītis no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Jānis Pomaskovs no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Bruno Enkū­zens no Rīgas Tehniskās koledžas, Gatis Gūtmanis no Kuldī­gas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Aleksandrs Kudrjavcevs no Aizkraukles Profesionālās vidusskolas.



Vēl februārī pusfināls aizvadīts arī prasmju konkursā “Sausā būve un apdare”, kur starp finālistiem arī ir VTDT audzēknis Roberts Tučs. Viņš parādīja prasmes, aprēķinot minimālo nepieciešamo materiālu daudzumu uzdevuma izpildei un atbilstoši rasējumam veica konstrukcijas atzīmēšanu uz pamatnes, lai montētu konstrukcijas karkasu.



Kopumā aizritējuši 19 pusfināli, fināls visiem notiks 8. un 9. maijā Rīgā. “SkillsLatvia 2025” ir ne tikai konkurss par Latvijas labākā jaunā profesionāļa titulu savā profesijā, bet arī gada lielākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā. Pasākums būs īpaši noderīgs arī skolēniem, kas vēl nav izlēmuši, ko darīt pēc skolas pabeigšanas, sniedzot iespēju uzzināt vairāk par dažādām profesijām un profesionālās izglītības iespējām visā Latvijā.