Sibilla kopā ar vecākiem pērn izlasīja 344 grāmatas

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā satikās desmit pirmsskolēni un desmit skolēni – pērnā gada čaklākie lasītāji.
Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inta Zaksa pastāstīja, ka mazajiem lasītājiem pērn iecienītākā bijusi Katri Kirkopelto grāmata “Mollis” par mazu radībiņu ar lielu sapni, kurš ilgojas pēc drauga. Pirmsskolēniem patīk arī Ineses Zanderes dzejoļu grāmata “Kaķis uz klavierēm”. Skolas vecuma bērniem aizvien lasītākais ir Deiva Pilkija “Dogmens”. Sērijā par supersuni ir 12 grāmatas, kurš glābj pasauli, tās plauktā nestāv. “Šis komikss patīk gan čakliem lasītājiem, gan tiem, par kuriem mēdz teikt, ka viņš jau grāmatas nelasa,” bilst I. Zaksa. Skolēniem pie sirds gājusi arī Jutas Nimfiusas “Kaušļa sirds” par vardarbīgu puiku, kurš pēc kāda notikuma maina attieksmi pret citiem. Daudz lasītāju bija arī Marka Uves Klinga “Diena, kad ome salauza internetu”. Tajā arī ir daudz attēlu un vēl nosaukumā vārds “internets”.
Pirmsskolas vecuma lasītājiem, protams, priekšā lasa vecāki, bet daudzi bērni to dara paši. Ir ģimenes, kurās bērni lasa priekšā vecākiem. Austrai Zeiļukai ir seši gadi. Viņa pērn izlasīja 173 grāmatiņas. Mamma Maija pastāsta, ka meita sākusi lasīt, kad viņai vēl nebija trīs gadu. “Domājām, ka viņa iegaumē tekstu, bet, ejot pastaigā, sāka lasīt afišas, uzrakstus ielās. Kā sāka stāvēt kājās, tā tiecās uz grāmatu plauktu,” pastāsta mamma. Arī viņai brīvos brīžos rokā ir grāmata.
No pirmsskolēniem visvairāk grāmatu gan paši, gan kopā ar vecākiem izlasījušas Sibilla Hofmane – 344, Deizija Kalniete – 293 un Heldviga Kalniete – 194.
Skolēnu vidū čaklākā lasītāja bijusi Digna Lezdiņa. “Man vecāki lasīja priekšā grāmatas par Hariju Poteru. Tagad arī pati esmu izlasījusi. Man patīk, grāmatās var daudz uzzināt,” pastāsta Digna. Viņa ir priekuliete, mācās 4. klasē. “Man patīk detektīvi, jo tur ir aktīva darbība,” teic lasītāja un atklāj, ka interesi lasīt rosinājusi skolas bibliotekāre. Digna pagājušajā gadā izlasījusi 271 grāmatu, viņa lasāmvielu ņem arī skolas bibliotēkā.
Cītīga skolas bibliotēkas un Cēsu Centrālās bibliotēkas lasītāja ir Rasa Siliņa. “Skolas bibliotekāre nāca klasē un stāstīja, cik svarīgi ir lasīt, ka tā varam paplašināt vārdu krājumu. “Man patīk grāmatas par noslēpumiem, tas, ka varu kaut ko jaunu uzzināt,” saka Rasa.
Katram lasītājam ceļš pie grāmatas savs. Uzteicot čaklākos lasītājus, bibliotēka viņiem piemiņai uzdāvināja nozīmīti ar uzrakstu “Čaklākais lasītājs”, suvenīrus ar bibliotēkas logo un našķus.
Jau krājas pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu šogad izlasītās grāmatas.
