Sarunājas zīmējumu valodā

Spilgtas krāsas un neparasti to salikumi, fantāzijas piepildīti tēli – tas skatāms piecpadsmitgadīgās Leilas Evelīnas Barahasas darbu izstādē Pētera Rozenberga Cēsu Mākslas skolā.

Leila Evelīna Mākslas skolā mācās sesto gadu, šogad to beigs. Meitene apgūst keramiku, bet savu domu pasauli izsaka zīmējumos. Viņas mamma Zane Zariņa, kas ikdienā strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, stāsta, ka autisms Leilai mazina sarunu prasmes, to aizstāj zīmēšana. “Leila jau no mazotnes visas savas sajūtas, iekšējo pasauli izsaka zīmējot. Tā viņa atradusi veidu, kā sarunāties ar apkārtējiem,” atzīst Z. Zariņa un piebilst, ka cilvēkiem ar autismu bieži ir kāda īpaši spēcīgā puse, kāds talants, meitai tā ir telpiski vizuālā iztēle.

Šī nav Leilas Evelīnas zīmējumu sēriju pirmā izstāde. Pa­gājušajā pavasarī viņas darbi priecēja atbalsta centra “Pērle” apmeklētājus, ar tiem iepazinās jaunietes klases biedri no Bēr­zaines pamatskolas. Rudens pusē Leilas darbus ikviens cēsnieks varēja skatīt Cēsu Centrālajā bibliotēkā.



“Mākslas skolā zināja par Leilas zīmējumiem, direktora pienākumu izpildītāja Emma Rass uzaicināja veidot izstādi, tā nu šī meitai ir jau kārtējā,” saka Z.Zariņa un piebilst, ka nodoms ir mudināt arī citus audzēkņus iedrošināties parādīt savus īpašos talantus, iepazīstināt ne tikai ar tiem darbiem, kas top, darbojoties Mākslas skolā.