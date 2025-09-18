PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 18. septembris
Vārda dienas: Liesma, Elita, Alita
Saņemts Ekoskolas Zaļais karogs

Arita Lejiņa
05:07
18.09.2025
15
Mezmalina

Plīvos karogs. Pirmsskola “Mežmaliņa”, kas darbojas Priekuļos, Ekoskolas karogu saņēma jau 17. reizi. FOTO: publicitātes

Desmit Cēsu novada izglītības iestādes, uzsākot šo mācību gadu, saņēmušas Ekoskolu augstāko apbalvojumu – starptautisko Zaļo karogu. To skaitā ir sešas pamatskolas – Amatas, Dzērbenes vispārizglīto­jošā un mūzikas, Rāmuļu, Liepas, Priekuļu un Cēsu 1.pamatskola-, Cēsu Pastariņa sākumskola, trīs pirms­skolas izglītības iestādes: Jāņmuižas, Līvu un “Mežmaliņa” Priekuļos. Pavi­sam Latvijā šo nosaukumu ieguvušas 83 mācību iestādes.

Starptautisko Zaļo karogu piešķir uz vienu mācību gadu, tas apliecina izglītības iestādes sasniegumus vides izglītībā, vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ne tikai izglītības iestādēs, bet arī vietējās kopienās.

Divas mācību iestādes ieguvušas Ekoskolu sertifikātu – Straupes pamatskola un Vid­zemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Pavisam tas Latvijā piešķirts 51 mācību iestādei. Savukārt Skujenes pamatskola saņēmusi pateicību par dalību kustībā.

Pats augstākais apbalvojums Ekoskolām ir starptautiskais Zaļais karogs un Ekoskolu vēstnieku statuss. Tas 2025./2026. mācību gadā piešķirts astoņām izglītības iestādēm.

Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 16 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.

Ekoskolu apbalvošanas ceremonija notika 12.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mācību iestādes saņēma arī aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā, iespējām piedalīties dažādās apmācībās un aktivitātēs, par LIFE projektā “No atkritumiem uz resursiem” izstrādātiem izglītojošiem rīkiem un aktivitātēm, Jauno vides reportieru programmas iespējām, kā arī par Vides izglītības fonda (FEE) aktualitātēm un sadarbības projektiem.

Tika atklāta arī starptautiskā Rīcības dienu kampaņa, kas liek aizdomāties par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi ikdienā. Sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju izziņoja arī akciju “Es redzu ilgtspēju”, kas rosina iepazīt un izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Akcija veidota kā aicinājums skolēniem novērot, pētīt un radoši domāt, kā globāli ilgtspējas jautājumi izpaužas ikdienā un kādas pārmaiņas katrs pats varam veicināt.

Saistītie raksti

Jaunais mācību gads sākas ar interesi par interešu izglītības piedāvājumu

06:05
17.09.2025
45

“Kopējie skaitļi, uzsākot jauno mācību gadu, ir iepriecinoši. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem diviem gadiem, tad septembra sākumā mēs esam sasnieguši jau tādu audzēkņu skaitu, ko iepriekš neizdevās,” stāsta Cēsu novada Bērnu un jauniešu centra direktors Jānis Vītols. “Unikālās personas paš­laik jau ir 900, bet līgumu parakstīšana vēl turpinās, kas nozīmē, ka tas vēl palielināsies. Audzēkņu […]

Cbjc

Atgūt spēkus dabā “ĢiMini” festivālā

05:22
10.09.2025
45

Lai jauno mācību gadu bērni un viņu vecāki sagaidītu pilni enerģijas, atgūt spēkus dabā un atrast atbalstu dažādās iedvesmojošās aktivitātēs piedāvāja “ĢiMini” festivāls, kas notika 30.augustā Cēsīs, Žagarkalnā. Festivālā dalībnieki varēja gan uzmanīgi pamodināt savu ķermeni, gan doties pārgājienā pa Cīrulīšu taku, tāpat arī apzināties sajūtas un vajadzības, uzklausīt līdzīgus stāstus vecāku atbalsta grupā, rotaļāties […]

òimini 1

Pirms mācību gada sākuma tiekas Jauniešu dienā

05:59
04.09.2025
50

Lai pirms jaunā mācību gada izbaudītu iedvesmojošas sarunas, diskusijas, koncertus un citas aktivitātes, jau divdesmit trešajā Cēsu novada Jauniešu dienā Cēsīs, Rožu laukumā, sestdien, 30.augustā, tikās jaunieši no visa novada. Dienas garumā ikviens varēja iesaistīties sponsoru aktivitātēs, apmeklēt “Andeli mandeli”, iespēju tirgu un brīvprātīgā darba vakanču tirgu, tāpat arī izbaudīt erudīcijas spēli “Vai tu vēlies […]

Jaun Diena

Apgūst dokumentālā kino veidošanas prasmes

05:56
03.09.2025
26

Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25.augusta līdz 25.septembrim notiek dokumentālā kino meistarklašu tūre “Docu – Edu tour” Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā unLiepājā. Meistarklases vada filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Com­munity Television Center) – Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua). […]

Kino Meistarklases 2

No pārsteiguma novada olimpiādē līdz pasaules bronzai

06:26
14.08.2025
224

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Gerhalds Bērziņš ieguvis bronzas medaļu 36. Pasaules bioloģijas olimpiāde. Šogad olimpiādē, kas notika Filipīnās, piedalījās 77 valstu pārstāvji. Lai nokļūtu Pasaules bioloģijas olimpiādē, vispirms jāiegūst godalgota vieta valsts mērogā, pēc tam notiek atlase, kur dalībnieki pierāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Četri ar labākajiem rezultātiem iegūst biļeti uz pasaules […]

Emîls Gerhalds Bërziýi

Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games reģionālā vizīte Cēsīs

06:24
13.08.2025
70

Bērnu aizsardzības centrs un Ghetto Games Cēsīs uzsāka savu reģionālo vizīšu ciklu. Pasākums notika līdztekus Cēsu sporta festivālam. Tā ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir, preventīvi iesaistot bērnus un jauniešus aktīvās un veselīgās nodarbēs, mazināt atkarību riskus, veicināt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu pozitīvā vidē un sniegt atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Ideja par reģionālajām vizītēm […]

Geto

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
59
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
19
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
31

Tautas balss

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
14
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
19
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
42
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
28
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
33
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

