Saņemts Ekoskolas Zaļais karogs

Desmit Cēsu novada izglītības iestādes, uzsākot šo mācību gadu, saņēmušas Ekoskolu augstāko apbalvojumu – starptautisko Zaļo karogu. To skaitā ir sešas pamatskolas – Amatas, Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas, Rāmuļu, Liepas, Priekuļu un Cēsu 1.pamatskola-, Cēsu Pastariņa sākumskola, trīs pirmsskolas izglītības iestādes: Jāņmuižas, Līvu un “Mežmaliņa” Priekuļos. Pavisam Latvijā šo nosaukumu ieguvušas 83 mācību iestādes.
Starptautisko Zaļo karogu piešķir uz vienu mācību gadu, tas apliecina izglītības iestādes sasniegumus vides izglītībā, vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ne tikai izglītības iestādēs, bet arī vietējās kopienās.
Divas mācību iestādes ieguvušas Ekoskolu sertifikātu – Straupes pamatskola un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Pavisam tas Latvijā piešķirts 51 mācību iestādei. Savukārt Skujenes pamatskola saņēmusi pateicību par dalību kustībā.
Pats augstākais apbalvojums Ekoskolām ir starptautiskais Zaļais karogs un Ekoskolu vēstnieku statuss. Tas 2025./2026. mācību gadā piešķirts astoņām izglītības iestādēm.
Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 16 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija notika 12.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mācību iestādes saņēma arī aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā, iespējām piedalīties dažādās apmācībās un aktivitātēs, par LIFE projektā “No atkritumiem uz resursiem” izstrādātiem izglītojošiem rīkiem un aktivitātēm, Jauno vides reportieru programmas iespējām, kā arī par Vides izglītības fonda (FEE) aktualitātēm un sadarbības projektiem.
Tika atklāta arī starptautiskā Rīcības dienu kampaņa, kas liek aizdomāties par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi ikdienā. Sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju izziņoja arī akciju “Es redzu ilgtspēju”, kas rosina iepazīt un izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Akcija veidota kā aicinājums skolēniem novērot, pētīt un radoši domāt, kā globāli ilgtspējas jautājumi izpaužas ikdienā un kādas pārmaiņas katrs pats varam veicināt.
