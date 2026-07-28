Vieglatlētiem medaļas, pjedestāli, personīgie rekordi

Latvijas vieglatlētikā šajā nedēļā sezonas galvenais notikums — Latvijas čempionāts pieaugušajiem, kur sektoros un skrejceļā redzēsim arī vairākus mūsu novada sportistus. Turpinās arī citu sacensību sezonā, kurās startē dažādu vecuma grupu atlēti, arī pieaugušie, veicot vēl pēdējo spēku pārbaudi pirms galvenajiem startiem.
Ar kuplu mūsējo dalību aizvadītas Valmieras spēles. 100 m sprintā apvienotajā pieaugušo, U20 un U18 grupā sudraba medaļu izcīnīja Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; Diāna Lāce/ Viktors Lācis).
100 m sprintā savus spēkus pēc dažu gadu pārtraukuma izmēģināja Emīls Sandlers-Bomis (CPSS; treneris Rihards Parandjuks), kurš pēdējos gados specializējies barjerskrējieniem. Taču viņš parādīja, ka gludās distances joprojām padodas gana labi. Apvienotajā pieaugušo, U20 un U18 grupā priekšskrējienos Emīls uzrādīja trešo ātrāko laiku, sasniegdams jaunu personīgo rekordu — 11,18 sekundes un iekļūdams finālā. Tajā viņš finišēja trešais, izcīnot bronzas medaļu.
V16 grupā 100 m skrējienā 4. vietu izcīnīja Ralfs Lācis (CPSS/ Māris Bogdanovs), finālskrējienā finišējot ar jaunu personīgo rekordu 12,07 sekundes. Divas zelta medaļas Māra Bogdanova audzēknei Paulai Veidei (CPSS) S14 grupā, viņa bija ātrākā 300 m skrējienā, finišējot ar jaunu personīgo rekordu 43,80 sekundes. Paulai pārliecinoša uzvara arī 80 m barjerskrējiena finālā.
800 m distancē V16 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla palika Valters Nakurts (CPSS/ Māris Bogdanovs). Ceturtā vieta Valteram arī 1500 m skrējienā.
1000 m skrējienā S14 grupā par uzvarētāju kļuva Kristela Ivanova (CPSS/ Māris Bogdanovs). Apvienotajā pieaugušo, U20 un U18 grupā 1500 m distancē 5. vietā Marks Kornets (SK “Ašais”/ CPSS; Austris Āboliņš). 2000 m distancē S14 grupā par uzvaru cīnījās divas M. Bogdanova audzēknes Madara Grauduma un Kristela Ivanova. Visas distances garumā viņas skrēja plecu pie pleca un vietu sadalījumu noteica vien dažas sekundes desmitdaļas. Rezultātā uzvarētājas tituls Madarai (7:26,57), bet otrā — Kristela (7:26,91), kurai jauns personīgais rekords. 100 m barjerskrējienā S16 grupā priekšskrējienos labāko rezultātu — 14,75 sekundes — uzrādīja Patrīcija Mieze (CPSS/ M. Bogdanovs, R. Parandjuks), nodrošinot vietu finālskrējienā. Tajā Patrīcija skrēja vēl par vienu sekundes simtdaļu ātrāk (14,74), atkārtojot savu labāko sasniegumu un izcīnot zelta godalgu. 80 m barjerskrējienā S14 grupā finālā pārliecinoši ātrākā bija Paula Veide.
Diska mešanā S16 grupā ar rezultātu 46,38 m uzvarēja Agnese Bērziņa (Limbažu NSS/ Cēsu VK; Māris Urtāns), bet otrajā vietā — Emīlija Baumane (CPSS/ Cēsu VK; M. Bogdanovs, M. Urtāns), kura raidīja disku 43,32 m tālu. Lodes grūšanā uzvara A. Bērziņai, rezultāts — 14,12 m. Vīriešiem apvienotajā pieaugušo, U20 un U18 grupā par uzvarētāju kļuva Toms Samauskis (Cēsu VK/ Valmieras SS; M.Urtāns), sasniedzot rezultātu 58,09 m. Carnikavas nēģu kausa izcīņā šogad mūsējie startēja mazākā pulkā, tomēr vietas uz goda pjedestāla izcīnīja. 60 m sprintā U16 grupā uz goda pjedestāla divi Cēsu pilsētas sporta skolas (CPSS) trenera M. Bogdanova audzēkņi. Otrais — Ralfs Lācis (7,76), trešais — Artūrs Šekavs (7,92), kuram šis bija jauns personīgais rekords. 300 m barjerskrējienā bronzas medaļu ar jaunu personīgo rekordu (43,10) izcīnīja Valters Nakurts (CPSS; M. Bogdanovs). Visi trīs trenera audzēkņi teicami startēja netradicionālajā 150 m distancē, kurā R. Lācis finišēja pirmais, A. Šekavs — trešais, bet V. Nakurts –piektais. Šķēpa mešanā pieaugušo konkurencē ceturto rezultātu (39,03 m) uzrādīja Dominiks Kreicbergs (CPSS; M. Bogdanovs). LVS un “Sportland” kausa izcīņa. Lodes grūšanā U16 grupā jaunietēm divas pirmās vietas M. Urtāna audzēknēm, uzvarēja Agnese Bērziņa, otrā — Emīlija Baumane. 600 m skrējienā U16 grupā jauniešiem 2. vietā — Valters Nakurts, bet jaunietēm U16 grupā 5. vietā — Kristela Ivanova. Aizvadīts “Piltenes skrējiens 2026”, kas vienlaikus bija Latvijas čempionāts 10 km šosejas skrējienā un 5 km skrējienā, sacensību programmā bija arī jūdzes skrējiens. Uz sacensībām devās arī sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers, lai apliecinātu sevi jūdzes skrējienā. 53 skrējēju konkurencē viņš izcīnīja pārliecinošu uzvaru, finišējot ar jaunu Latvijas rekordu jūdzes skrējienā pa šoseju.
Iepriekšējais rekords tika uzstādīts šī gada maijā, Latvijas čempionātā jūdzes skrējienā, kur uzvarēja Artūrs Medveds, distanci veicot 4:09,40 minūtēs. Roberts toreiz palika otrais, bet šoreiz viņš finišēja par divām desmitdaļām ātrāk — 4:09,20. Tas Robertam ir pirmais Latvijas rekords karjerā. Jādomā, ka šis panākums būs kā papildu stimuls startam Latvijas čempionātā šajā nedēļas nogalē, kur viņš startēs gan 800 m, gan 1500 m distancē.
Komentāri