PIESLĒGTIES
Trešdiena, 29. jūlijs
Vārda dienas: Edmunds, Edžus, Vidmants
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vajadzīgas sarunas, kas vedpa ceļu, ne pa grāvjiem

Sallija Benfelde
13:22, 28. Jūl, 2026

Trešdien, 22.jūlijā, Rīgas pilī tikās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičš un Ministru prezidents Andris Kulbergs, lai pārrunātu jautājumu par Nevalstisko organizāciju (NVO) darbu un finansējumu. Kā zināms, pēc iekšlietu ministra, kultūras ministra un premjera Kulberga paziņojumiem par to, ka NVO nelietderīgi tērē valsts naudu, un par to, ka daļa NVO tikai izdomā kaut kādus darbus, par kuriem pieprasa naudu, sabiedrībā sacēlās sašutuma un naida vētra un sociālajos tīklos skanēja aicinājumi likvidēt visas NVO. Protams, naudas tēriņi un to lietderība jāpārbauda vienmēr, bet veids, kādā tika paziņots par NVO, izraisīja īstu naida devīto vilni&nbsp;— NVO tērējot jeb “izpļekarējot” 200&nbsp;miljonus eiro gadā. Iedzīvotāji dusmojās, ka naudas taču trūkst, piemēram, veselības aizsardzības jomā, bet te kaut kādas NVO vienkārši to tērē, kā tīk. Tiesa gan, NVO tēriņi gadā esot 165,20&nbsp;miljoni eiro un nevis&nbsp;200. Paziņojumā netika arī skaidrots, kādiem mērķiem šī nauda tiek tērēta&nbsp;— proti, hospisa un paliatīvā aprūpe, senioru aprūpe un aprūpe mājās, dienas centru darbība, palīdzība bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nedzirdīgo un neredzīgo organizāciju sniegtie pakalpojumi, arī Latvijas Sarkanā Krusta un Samariešu apvienības nodrošinātie sociālie un aprūpes pakalpojumi, kā arī draudžu un baznīcu izveidoto organizāciju finansējums, piemēram, Lat­vijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centram, kas nodrošina sociālos un aprūpes pakalpojumus, kā arī atsevišķiem reliģisko organizāciju projektiem u.c.

Manuprāt, ir vērts ieklausīties Valsts prezidenta teiktajā pēc tikšanās ar premjeru: “Jautājums par finansējumu ir būtisks, tomēr es aicinu pret šo procesu izturēties kā pret demokrātisku sarunu. Saruna bieži aiziet pa grāvjiem, nevis pa ceļu”.
Protams, karš Ukrainā, Saeimas vēlēšanas rudenī, dažādas ikdienas likstas un neatrisināti jautājumi padara cilvēkus viegli ietekmējamus. Grūti pateikt, vai cilvēku kūdīšana vienmēr notiek apzināti vai arī emociju karstumā publiski izskan apgalvojumi, kas rada kārtējo skandāla gaisotni, pat ja tā nav gribēts. Atliek sacīt, ka runāt ir jāprot un pirms publiski kaut ko apgalvot, varbūt vajag noskaitīt vismaz līdz simtam. Pretējā gadījumā tiek meklēti vainīgie, un pēdējā laikā, izrādās, vainīga ir Ukraina. Piemēram, Talsu novadā lietavu ūdeņi izraisījuši Dursupes dzirnavezera aizsprosta pārrāvumu, ceļu bojājumus vismaz divdesmit vietās, un no vairākām mājām nācies evakuēt cilvēkus. Pašvaldība nav sākusi postījumu labošanu jau nākamajā dienā pēc lietavām, novada dome lūgs valstij pusmiljonu eiro. Sociālajos tīklos pat izskan apgalvojumi, ka pašvaldība neko nedara un no valsts arī naudu nesaņemšot, jo viss jau tiekot atdots Ukrainai. Apgalvojumi, ka mums kaut kā trūkst, vai kaut kas tiek izdarīts ne gluži tā, kā vajag, un tas ir Ukrainas dēļ, izskan ne reizi vien. Droši vien daļa sašutušo vienkārši izgāž emocijas, bet daļa tādus apgalvojumus izplata apzināti, lai vairotu sabiedrības iekšējās pretrunas. Piemēram, jūnijā sociālo mediju vietnē tika publiskota informācija par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Sievieti esot izglābis “baltais vīrietis”. Protams, par to, ka Latvijā ir migranti, sacēlās īsta sašutuma vētra, viņi visi tika dēvēti dažādos pazemojošos vārdos. Par uzbrukumu gan neviena persona Valsts policijā nevērsās un, tikai policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, kas sociālajos medijos bija minēta kā upuris, tika saņemts oficiāls iesniegums. Izmeklēšanā konstatēts, ka noziegums nav noticis. Otrdien, 21. jūlijā, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.

Protams, tāds paziņojums nav nejaušība vai neprasme izteikties. Visticamāk, pirms vēlēšanām kādiem politiķiem ir izdevīgi saasināt nacionālo jautājumu. Par to, ka naids padara valstis un sabiedrības nestabilas un ka nav vajadzīgi ieroči, lai iegūtu varu sašķeltā un savstarpēji naidīgā sabiedrībā, acīmredzot nedomā ne politiķi, ne iedzīvotāji.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Liek samazināt braukšanas ātrumu

14:03, 23. Jūl, 2026

FK “Cēsis” kaļ vērienīgus kluba darbības un attīstības plānus

13:50, 23. Jūl, 2026

Ātrumvalnis pirms pārejas

03:00, 24. Jūl, 2026

Cēsis. Īpašais un mainīgais

11:50, 23. Jūl, 2026

Darba mūžs un sirds atdota Cēsīm un Āraišiem

12:48, 27. Jūl, 2026

Cēsu gadskārtu svin ar mūziku, kūkām, jautrību un ļaužu pūļiem

03:00, 23. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vajadzīgas sarunas, kas vedpa ceļu, ne pa grāvjiem

13:22, 28. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Katram savs skaistākais vārds

13:22, 27. Jūl, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nabadzīgs, bet izrādās — bagāts

13:14, 27. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Politiskā samaitāšanās

11:42, 23. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vai bagātie arī raud?

11:11, 23. Jūl, 2026

Tautas balss

Kur rodas vai pazūd ūdens

13:24, 27. Jūl, 2026
1
Lasītājs raksta:

“Kā tas nākas, ka man dzīvoklī ūdens skaitītājs rāda nepilnu kubikmetru patērētā ūdens, bet rēķinā […]

Patvertni pats neuzcelsi

13:24, 27. Jūl, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Jaunajās daudzdzīvokļu mājās nav pagrabu. Nupat gan “Druvā” lasīju, ka vienā tāds ir, bet lielākoties […]

Bruģis netur. Varbūt labāk asfaltēt

13:23, 27. Jūl, 2026
Cēsniece D. raksta:

“Cēsu Līvu laukuma flīzes ir vienos caurumos, pusdrupušas. Laukums ir skaists, gan vienmēr sakopta, krāšņa […]

Valsts karogam jāplīvo, ne jākarājas

11:12, 23. Jūl, 2026
Straupiete raksta:

“Straupē bija ļoti skaisti svētki, svinot 820. jubileju. Bija gan brīnišķīgi koncerti, gan citi pasākumi. […]

Kas kontrolē nesakoptas teritorijas

11:12, 23. Jūl, 2026
Cēsniece raksta:

“Vai kāds Cēsīs kontrolē prasības par sava īpašuma uzturēšanu? Dzīvoju Zirņu ielas apkaimē, tur aizvien […]

Sludinājumi

Īrē

12:25, 21. Jūl, 2026

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054